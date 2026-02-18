Torkov večer v ligi prvakov je postregel z izjemno zanimivim prvim obračunom v boju za osmino finala, v katerem se je na koncu zmage z 1:0 proti Benfici veselil Real Madrid. A rezultat je bil po koncu precej postranskega pomena, največ pozornosti pa sta požela Vinicius Jr. in Gianluca Prestianni, pa tudi strateg Benfice Jose Mourinho.

Gostje so v Lizboni zmagali z 1:0 po zaslugi mojstrskega gola Viniciusa Juniorja v 50. minuti, a sta bolj kot gol, po katerem je prejel še rumeni karton, odzvanjala Brazilčevo izzivalno proslavljanje gola in provokacija, za katero je prejel rumeni karton. Potem pa je Vinicus trdil, da ga je rasistično žalil igralec Benfice Gianluca Prestianni, saj naj bi ga zmerjal z opico. Nato je glavni sodnik Letexier tekmo prekinil za več kot deset minut, in sicer jo je zaustavil tako, da je prekrižal roke v obliki črke X. To je aktiviralo protokol Uefe proti rasizmu – gre namreč za uradni signal, ki ga sodniki in igralci uporabljajo za prijavo rasističnega incidenta in sprožitev protidiskriminacijskega protokola, ki sta ga uvedli Fifa in Uefa. Ta mehanizem omogoča, da se tekma prekine, medtem ko sodniki ocenijo situacijo.

Zaradi burnega dogajanja brez pravega epiloga in protestov ob nadaljevanju tekme, v kateri so nato domači navijači Viniciusa ves čas spremljali z glasnimi žvižgi, je dva rumena in posledično rdeči karton prejel trener Benfice Jose Mourinho, ki tako svoje ekipe ne bo smel voditi na povratni tekmi.

Gianluca Prestianni in Vinicius Jr. Foto: Reuters

Mourinho brez dlake na jeziku

Po tekmi je razkril, kaj je rekel sodniku: "Dobil sem rdeči karton, ker sem povedal nekaj, kar je bilo zelo jasno. Sodnik je imel list papirja, na katerem je pisalo: 'Tchouameni, Carreras in Huijsen ne smejo dobiti rumenega kartona.' To sem mu preprosto rekel. Vsi vemo, kako je." Komentiral je tudi dogajanje z Brazilcem. "Njegovemu trenerju sem povedal, da je Vinicius dosegel gol, ki je bil izjemen, in zakaj je moral biti tako neumen, ko ga je praznoval? Potem sem Viniciusu rekel: 'Dosegel si čudovit gol, zakaj ga tako provokativno praznuješ? Zakaj ga ne praznuješ kot Di Stefano, Pele, Eusebio ... Zakaj ne moreš veselo praznovati gola, ker si odličen igralec?' Ne razumem ... Nekaj ​​je narobe, ker se to dogaja na vsakem stadionu, kjer igra Vinicius, vedno se nekaj zgodi," je vrelo iz Portugalca, ki je bil neposreden kot vedno.

Na vprašanje, ali meni, da je Vinicius hujskal množico, je Mourinho odgovoril: "Da. Mislim, da." "To bi moral biti nor trenutek tekme, neverjeten gol. Žal pa ni bil vesel le tega osupljivega gola. Ko dosežeš tak gol, ga spoštljivo proslaviš. Ko se je prepiral o rasizmu, sem mu povedal, da je bil Eusebio, največji človek v zgodovini tega kluba, temnopolt," je še dodal Mourinho. "Pri tem klubu je zadnja stvar, ki jo lahko rečeš, da je rasističen. To ni Benfica. Vinicius in Prestianni sta mi povedala različne stvari, ampak jaz ne verjamem ne v eno ne v drugo. Želim biti neodvisen," je še dodal.

Mourinho je tekmo končal predčasno. Foto: Reuters

Prestianni zanikal rasistične opazke, Vinicius: Rasisti so predvsem strahopetci

Po dogajanju se je s komentarjem na dogajanje odzval tudi Prestianni, ki je zanikal kakršnokoli povezavo z rasizmom. "Rad bi pojasnil, da v nobenem trenutku nisem izrekel rasističnih žalitev igralcu Real Madrida, Viniciusu Jr., ki je žal napačno razumel to, kar je mislil, da je slišal od mene. Nikoli nisem bil rasist do kogarkoli in obžalujem grožnje, ki sem jih prejel od igralcev Real Madrida," je dodal Prestianni.

Z objavo na družbenih omrežjih pa je svoj pogled predstavil tudi Vinicius. "Rasisti so predvsem strahopetci. Morajo si nadeti majico čez usta, da pokažejo, kako šibki so. Toda ob sebi imajo zaščito drugih, ki naj bi jih teoretično kaznovali. Nič od tega, kar se je danes zgodilo, ni novost v mojem življenju in v življenju moje družine," je zapisal Brazilec. "Prejel sem rumeni karton, ker sem proslavil gol. Še vedno ne razumem, zakaj. Po drugi strani pa je bil to le slabo izveden protokol, ki ni služil ničemur. Ne maram se pojavljati v takšnih situacijah, še posebej po veliki zmagi, ko bi morali biti naslovi o Real Madridu, vendar je to potrebno," je še dodal 25-letni nogometaš.

Vinicius Jr. je dosegel edini zadetek na tekmi. Foto: Reuters

Mbappe: Prestianni ne bi smel več igrati v ligi prvakov

Brazilca so podprli tudi soigralci. Angleški reprezentant Alexander-Arnold je v intervjuju po tekmi obsodil zlorabe. "Mislim, da je to, kar se je zgodilo nocoj, sramota za nogomet in je zasenčilo tako našo predstavo kot tudi neverjeten gol," je dejal Alexander-Arnold. "Vini je bil v svoji karieri že nekajkrat tarča tega. Uničiti takšno noč za našo ekipo je sramota. Za to ni prostora ne v nogometu ne v družbi. To je ogabno."

Še korak dlje je šel Kylian Mbappe. "Izjemno spoštujem Benfico in njihovega trenerja, ki je eden najboljših v zgodovini in je pisal zgodovino z Real Madridom. Ampak po mojem mnenju si ta igralec ne zasluži več igrati v ligi prvakov." Zdaj bo na potezi Uefa, ki je za dogajanje že sprožila preiskavo.

