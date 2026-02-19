Četrtek, 19. 2. 2026, 7.01
26 minut
Huda nesreča na Jahorini: deček visel z žičnice, nato padel z velike višine #video
Na smučišču Jahorina v Bosni in Hercegovini se je v sredo zgodila nesreča, v kateri je bil udeležen otrok. Kot je razvidno s posnetka, ki je zakrožil na družbenih omrežjih, je deček visel z žičnice, nato pa z velike višine padel na tla. Pod njim se je zbrala množica, ki ga je skušala ujeti, a jim ni uspelo, je poročal portal Klix.ba.
Gorska služba je za omenjeni portal potrdila, da se je nesreča zgodila, ter dodala, da si je deček pri padcu poškodoval nogo. Prepeljali so ga v bolnišnico.