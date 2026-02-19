Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek,
19. 2. 2026,
Bosna in Hercegovina otrok padec žičnice nesreča nesreča smučišče

Huda nesreča na Jahorini: deček visel z žičnice, nato padel z velike višine #video

Na smučišču Jahorina v Bosni in Hercegovini se je v sredo zgodila nesreča, v kateri je bil udeležen otrok. Kot je razvidno s posnetka, ki je zakrožil na družbenih omrežjih, je deček visel z žičnice, nato pa z velike višine padel na tla. Pod njim se je zbrala množica, ki ga je skušala ujeti, a jim ni uspelo, je poročal portal Klix.ba.

Gorska služba je za omenjeni portal potrdila, da se je nesreča zgodila, ter dodala, da si je deček pri padcu poškodoval nogo. Prepeljali so ga v bolnišnico.

Bosna in Hercegovina otrok padec žičnice nesreča nesreča smučišče
