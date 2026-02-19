Huda nesreča na Jahorini: deček visel z žičnice, nato padel z velike višine #video

Na smučišču Jahorina v Bosni in Hercegovini se je v sredo zgodila nesreča, v kateri je bil udeležen otrok. Kot je razvidno s posnetka, ki je zakrožil na družbenih omrežjih, je deček visel z žičnice, nato pa z velike višine padel na tla. Pod njim se je zbrala množica, ki ga je skušala ujeti, a jim ni uspelo, je poročal portal Klix.ba.