Vseh 104 tekem letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu bo razprodanih, je dejal predsednik Mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino. "Povpraševanje je veliko. Vsaka tekma bo razprodana," je Infantino povedal v intervjuju za televizijsko mrežo CNBC. Vstopnice za posamezne tekme so še vedno na voljo pred začetkom turnirja 11. junija.

Infantino je v intervjuju iz letovišča Mar-a-Lago na Floridi, kjer živi predsednik Donald Trump, dejal, da je bilo v štirih tednih 508 milijonov zahtevkov za vstopnice za približno sedem milijonov razpoložljivih vstopnic, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Ljubitelji nogometa so zahteve za nakup vstopnic med januarsko glavno fazo prodaje po podatkih Infantina poslali iz več kot 200 držav.

"Še nikoli nismo videli česa takšnega, to je neverjetno," je dejal Infantino in dodal, da je svetovna nogometna zveza nekaj vstopnic prihranila za prodajo v zadnjem trenutku, ki se bo začela aprila in trajala do konca svetovnega prvenstva 19. julija.

Infantino je ocenil, da bo prvo razširjeno svetovno prvenstvo z 48 ekipami prineslo približno 11 milijard dolarjev (9,3 milijarde evrov) ali več prihodkov, in dodal, da bo "vsak dolar" ponovno vložen v nogomet v 211 državah članicah svetovne krovne federacije za nogomet.

Vpliv svetovnega prvenstva na ameriško gospodarstvo je ocenil na približno 30 milijard dolarjev (25 milijard evrov) "v smislu turizma, gostinstva, varnostnih naložb in tako naprej".

Infantino je ocenil, da bo svetovno prvenstvo poleg sedmih milijonov gledalcev privabilo tudi 20 do 30 milijonov turistov in ustvarilo "185.000 delovnih mest s polnim delovnim časom".

"To je velik vpliv," je dejal. "Upam, da ta vpliv ne bo omejen le na svetovno prvenstvo, ampak se bo ta vpliv odrazil tudi na prihodnost."