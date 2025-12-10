Roglič bi v sezoni 2026 lahko dosegel tri mejnike – kako se bodo odločili v ekipi?

Palma de Mallorca – medtem ko je zimska športna sezona v polnem zamahu in slovenski skakalci in skakalke nizajo zmage kot po tekočem traku, se profesionalni kolesarji, ki so komaj oktobra končali tekmovalno leto, v toplih krajih ob morju že pripravljajo na sezono 2026. Danes bosta svoje cilje na novinarski konferenci ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe v Binissalemu na španskem otoku Majorka predstavila Primož Roglič in Jan Tratnik. Tadej Pogačar bo svoj program obelodanil v soboto, 13. decembra, na medijskem dnevu ekipe UAE Emirates v Benidormu na španski Costa Blanci.

Na novinarski konferenci ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe bo največ medijske pozornosti deležen novinec v ekipi Remco Evenepoel, ki bo v novem okolju poskušal stopiti stopnico višje v svojem kolesarskem razvoju, medtem ko slovenski ljubitelji kolesarstva nestrpno čakajo na tekmovalni koledar Primoža Rogliča.

Se bo Roglič vrnil na Giro? Foto: Guliverimage

Bodo v ekipi izkušenega Zasavca poslali na Giro, ki bi zaradi bližine in slovenske navezanosti na rožnato dirko zagotovo privabil številne slovenske navijače? Ga bodo usmerili na Tour, edini Grand Tour, kjer mu še manjka skupna zmaga? Ali pa na Vuelto, kjer ima ogromno podpornikov in kjer si s štirimi skupnimi zmagami rekord deli s Špancem Robertom Herasom? Ali pa se bodo tako kot lani – Roglič je po nastopu na Giru, kjer je odstopil zaradi poškodb, dirkal še na Touru – odločili za kombinacijo dveh Grand Tourov?

ANKETA Na kateri izmed treh velikih tritedenskih dirk bi leta 2026 najraje ob trasi spodbujali Primoža Rogliča? Na italijanskem Giru + 100,00 % 2 glasov

Na francoskem Touru + 0,00 % 0 glasov

Na španski Vuelti + 0,00 % 0 glasov Oddanih 2 glasov

Prihodnja sezona bi bila za Rogliča, ki vstopa v svojo 11. sezono profesionalnega kolesarstva, lahko prelomna v več pogledih:

- lahko bi postal rekorder po številu skupnih zmag na Dirki po Španiji (5)

Roglič je v nedavnih izjavah večkrat poudaril, da si še vedno želi na Tour, hkrati pa je željan tudi nastopa na španski Vuelti, kjer bi z morebitno peto skupno zmago postal absolutni rekorder v številu zmag na zadnji tritedenski dirki v sezoni. Trenutno si rekord – štiri skupne zmage – deli s Špancem Robertom Herasom. Mimogrede, štart Dirke po Španiji bo v Monaku, praktično na domačem dvorišču Rogličevih.

Se bo Roglič podal v lov za rekordno peto skupno zmago na Dirki po Španiji? Foto: Guliverimage

- lahko bi postal zmagovalec vseh sedmih najpomembnejših enotedenskih dirk

Če bi imel na koledarju tudi Dirko po Švici, ta bo na sporedu od 17. do 21. junija 2026, tako kot dirka Po Sloveniji, bi z morebitno zmago poskrbel za poseben zgodovinski dosežek – postal bi edini z zmago na vseh največjih in najbolj tradicionalnih enotedenskih dirkah na koledarju svetovne serije.

V letih 2018 in 2019 je bil najboljši na Dirki po Romandiji, v letih 2018 in 2021 je kraljeval na Dirki po Baskiji, v letih 2019 in 2023 je na Dirki od Tirenskega do Jadranskega morja postal vladar dveh morij, v letih 2022 in 2024 je dobil dirko Kriterij po Dofineji, v letih 2023 in 2025 je zmagal na Kataloniji in leta 2022 na dirki Pariz–Nica. Manjka mu torej edino Švica, ki pa bo v prihodnji sezoni doživela pomembno spremembo. Po novem bodo na željo (uradno) organizatorja, dirko izpeljali v petdnevnem formatu, s tem da bosta moška in ženska različica potekali vzporedno.

- lahko bi se vpisal v ekskluzivni klub kolesarjev s stotimi zmagami

Poleg rekordne Vuelte in kompleta zmag na enotedenskih dirkah bi lahko Roglič v letu 2026 dosegel še tretji mejnik: pridružil bi se elitnemu klubu kolesarjev s stotimi profesionalnimi zmagami. Tadej Pogačar, ki je bil sinoči v Cankarjevem domu v Ljubljani že četrtič razglašen za najboljšega športnika Slovenije, je to mejo prebil julija letos na Dirki po Franciji, Rogliču pa do okroglega mejnika manjka natanko devet zmag.

Skupaj z Rogličem bo svoj tekmovalni koledar predstavil tudi Jan Tratnik, ki mu je letos velik del sezone vzela rehabilitacija poškodovanega kolena, ki je posledica padca na Dirki po Italiji.

Aktualni svetovni in evropski prvak Tadej Pogačar bo svoj tekmovalni koledar predstavil v soboto, 13. decembra. Foto: Alen Milavec

Medijski dnevi profesionalnih kolesarskih ekip

Tudi večina preostalih slovenskih kolesarjev v World Tour ekipah bo svoje cilje v prihodnjih dneh predstavila v Španiji. Pogačar in Domen Novak bosta svoj program dirk razkrila prihodnjo soboto, 13. decembra, v Benidormu v španski provinci Alicante, ekipa z največjo slovensko kolonijo Bahrain Victorious z Matejem Mohoričem, Matevžem Govekarjem, Žakom Erženom in državnim prvakom ter najobetavnejšo športno osebnostjo po izboru Društva športnih novinarjev Jakobom Omrzelom pa bo svoje cilje osvetlila 15. decembra na novinarski konferenci v Altei, prav tako na jugovzhodni obali Španije.

Ekipi Jayco AlUla z Luko Mezgecem in Alpecin - Deceuninck z Galom Glivarjem sta medijski dan izpeljali 5. decembra. Kolesarji ekipe Jayco AlUla v Španiji, kolesarji Alpecina, ki se bo v novi sezoni zaradi nove sponzorske okrepitve imenoval Alpecin - Premier Tech, pa v Belgiji.

Preberite še: