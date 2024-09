Kdo je španski rekorder Vuelte, ki ga lovi Primož Roglič

Primož Roglič je pred zadnjo etapo 79. dirke po Španiji tik pred tem, da se v kolesarske anale zapiše kot štirikratni zmagovalec te dirke. Pred njim je štiri Vuelte uspelo dobiti le španskemu kolesarju Robertu Herasu, ki je na Dirki po Španiji zmagal v letih 2000, 2003, 2004 in 2005. Zadnja Vuelta, ki jo je dobil, je tudi zadnja dirka v njegovi karieri. Lovci na doping so namreč ugotovili, da si je v delu kariere pomagal s prepovedanimi sredstvi, zato so mu četrto skupno zmago na Vuelti najprej odvzeli, a so mu jo po nenavadnem sodnem postopku morali vrniti.

Heras v zlati majici zmagovalca in s pokalom za skupno, rekordno četrto zmago na Dirki po Španiji leta 2005. Foto: Reuters

Rdeča majica šele od leta 2010

Čeprav smo Rogliča na Vuelti vajeni v rdeči majici zmagovalca, pa so zmagovalci Vuelte v preteklosti nosili majice drugih barv. Najprej je bila barva majice zmagovalca oranžna, nato bela, vmes tudi rumena, najdlje pa zlata. Prvič so rdečo majico predstavili leta 2010, prvi pa jo je oblekel sloviti britanski sprinter Mark Cavendish, potem ko je z ekipo HTC-Columbia zmagal na ekipnem kronometru v Sevilli. Istega leta sta rdečo majico med Vuelto oblekla tudi Philippe Gilbert in Joaquim Rodriguez, prvi zmagovalec v rdeči majici pa je Italijan Vincenzo Nibali.

Z zmago na Vuelti je vzbudil zanimanje Armstronga

A vrnimo se še nekaj desetletij nazaj, v 1974 – leto rojstva Roberta Herasa, ki je močno zaznamoval zgodovino Vuelte oziroma ravno obratno. Ne samo, da je lastnih rekordnih štirih skupnih zmag, v letih od 1997 do 2005 je vsako leto razen leta 1998, ko je bil šesti, Vuelto končal med prvo peterico. V svoji statistiki ima tudi deset etapnih zmag na Vuelti.

Heras se je rodil v Bejarju v provinci Salamanca. Odraščal je v okolju, ki ga je izoblikovalo v popolnega kolesarskega hribolazca. Profesionalno kolesarsko kariero je začel leta 1995 kot član španske ekipe Kelme. Že leto pozneje je na dirki Subida al Naranco dosegel svojo prvo profesionalno zmago, jeseni istega leta pa je še prvič zmagal v etapi Vuelte. Od takrat je redno kraljeval na Vuelti in drugih etapnih dirkah. Ko je leta 2000 dobil dve etapi na Vuelti in zmagal tudi v skupnem seštevku dirke, je pritegni pozornost ameriške ekipe US Postal, ki jo je vodil kontroverzni Američan Lance Armstrong.

Heras z ekipo US Postal in njenim kapetanom Lancom Armstrongom na Dirki po Franciji leta 2001. Foto: Guliverimage Že v sezoni 2001 je vozil v istem dresu kot Armstrong in mu kot specialist za gorske etape pomagal predvsem v pri teh na Dirki po Franciji. Sam je na najpomembnejši dirki v svetu kolesarstva najvišje segel leta 2000, ko je (takrat še kot član ekipe Kelme - Costa Blanca) osvojil skupno peto mesto.

Ob koncu sezone 2003 je zapustil US Postal in se preselil v špansko ekipo Liberty Seguros. Mnogi so ga uvrščali med glavne favorite za zmago na Dirki po Franciji leta 2004, a je dirko zaradi slabe forme in zelo skromnih uvrstitev, končal že po 16. etapi.

Kot rezervni scenarij se je istega leta spet lotil Vuelte in zmagal. S tretjo skupno zmago se je izenačil z rekordom Tonyja Romingerja. Čeprav je po prvih gorskih etapah kazalo, da bo zmaga mačji kašelj, mu je Santiago Perez povzročal kar precej preglavic na poti do zmage.

Z Armstrongom na Touru leta 2003. Foto: Guliverimage Vuelto je dobil tudi leto pozneje, leta 2005, in to rekordno že četrtič. Zmagal je na dveh gorskih etapah, zmago na zadnjem kronometru pa zgrešil za manj kot sekundo, česar od kolesarja, ki nikakor ni bil specialist za vožnjo na čas, ni pričakoval nihče.

Pozitiven test na zadnji etapi Vuelte

Pozneje se je izkazalo, v čem je bila zanka. Na dan kronometra je oddal pozitiven dopinški test, ki je kazal na uporabo eritropoetina. Heras je ostal brez kluba, z dvoletno prepovedjo nastopanja na tekmovanjih, zmaga na Vuelti pa je pripadla drugouvrščenemu ruskemu kolesarju Denisu Menčovu.

A Španec se ni dal. Vložil je tožbo in se skliceval na nepravilnosti pri testiranju in rokovanju z vzorcem. Pritožil se je na civilno sodišče v mestu Castilla y Leon in mu je uspelo.

Heras je danes zagret trail tekač, še vedno pa rad sede na kolo.

