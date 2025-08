"Bil je res poseben večer in teden v Montrealu," je Bouchard povedala po tekmi, ko je morala v drugem krogu priznati poraz proti Belindi Bencic. "Vesela sem, da sem lahko prikazala dober tenis na igrišču in vpijala vse te posebne, čustvene trenutke z navijači, svojo družino in prijatelji, ki so tukaj. Zame je to nekakšen popoln zaključek," je v čustvenem nagovoru dodala danes 31-letna Bouchard.

Eugenie Bouchard je nase najbolj opozorila leta 2014 in se izstrelila med teniške zvezde. Foto: Guliverimage

Zaslovela je leta 2014 …

Njena teniška zvezda je zasijala že veliko prej. Kot mlada igralka je zaslovela leta 2014, ko se je uvrstila v finale Wimbledona, tistega leta pa je dosegla še polfinale OP Avstralije ter OP Francije. Istega leta je osvojila edino turnirsko zmago v Nürnbergu in se zavihtela na peto mesto svetovne lestvice, kar je bilo do takrat najvišja uvrstitev katerekoli kanadske igralke. Postala je prva Kanadčanka, ki je igrala finale turnirja za grand slam v posamični konkurenci in tlakovala pot za naslednje generacije kanadskega tenisa (Bianca Andreescu, Leylah Fernandez, Milos Raonic).

Eugenie Bouchard je na vrhuncu svoje kariere dobila kar nekaj priznanj. V letih 2013 in 2014 so jo razglasili za najboljšo kanadsko športnico, leta 2013 je bila novinka leta na lestvici WTA, leta 2014 pa so jo razglasili za igralko, ki je najbolj napredovala na svetovni teniški lestvici.

Eugenie Bouchard na sodišču, potem ko je iskala svojo pravico proti organizatorjem OP ZDA. Foto: Guliverimage

Velika smola in poškodba glave

Poznavalci so jo ob njenih uspehih postavljali ob bok največjim igralkam, a so se na njeni poti pojavljale (pre)visoke ovire. Veliko smolo je doživela leta 2015 na OP ZDA, ko ji je v garderobi spodrsnilo, grdo je padla in doživela pretres možganov. Takrat je celo tožila organizatorje turnirja. Po tej poškodbi je sledilo dolgo okrevanje, posledično pa tudi padec v formi. Kljub vedno večjim dvomom o vrnitvi se ni predala. Leta 2019 je osvojila svoj edini naslov WTA v dvojicah z Američanko Sofio Kenin, leta 2020 pa se je še uvrstila v finale turnirja v Istanbulu.

Kot da ne bi imela že dovolj težav, je leta 2021 staknila poškodbo rame, zaradi katere je morala biti odsotna več kot leto in pol. Ta čas je delovala tudi kot teniška komentatorka, kar dela še danes, a je ohranjala upanje, da se bo vrnila. Leta 2023 je še zaigrala na pokalu Billie Jean King in v dvojicah pripomogla k zgodovinski zmagi Kanade na najprestižnejšem ekipnem tekmovanju.

Morda Bouchard ni izpolnila visokih pričakovanj, potem ko je blestela na začetku svoje kariere. Vseeno pa je kanadskemu tenisu dala zagon, na podlagi katerega so lahko svojo kariero gradile generacije za njo.

Veliko je imela povedati na račun dopinške afere Eugenie Bouchard. Foto: Gulliver/Getty Images

Zelo močno pa je odmevala tudi njena izjava, ko je brez dlake na jeziku povedala, da je Marija Šarapova goljufivka in da bi ji morali zaradi dopinške afere (2016) dosmrtno prepovedati igranje na turnirjih. "Mislim, da to ni prav. Je goljufivka in po mojem mnenju noben goljuf ne bi smel več igrati. To je zelo nepošteno do igralcev, ki so pošteni. Mislim, da je zveza WTA poslala napačno sporočilo otrokom: 'Goljufaj, nato pa te bomo sprejeli odprtih rok.' Mislim, da to ni prav," je takrat izjavila in kmalu za tistim tudi premagala Rusinjo.

Manj na igrišču, več na naslovnicah

Čeprav Bouchard zadnja leta na teniških igriščih ni blestela, pa je veliko zanimanja zanjo na družabnih omrežjih, kjer pozornost vzbuja s svojimi fotografijami. Znala je izkoristiti svojo podobo, se pojavljala na naslovnicah in s tem postala še bolj prepoznavna.

Nekateri teniški poznavalci so ji očitali, da je njena glavna prioriteta manekenstvo oziroma nastavljanje fotografskim objektivom. Zdelo se jim je, da sta bila teniška igra in trdo delo bolj v ozadju, in spraševali so se, zakaj te energije ni uporabila na treningih. Zmeraj se bo postavljalo vprašanje, ali je res poskusila vse, da bi se vrnila.

