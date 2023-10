Na nekatere so čakali v vrsti

Najboljše teniške igralke iz leta v leto bolj navdušujejo s svojimi izjemnimi teniškimi predstavami. Na ta način kažejo svoj teniški talent, s svojo lepoto in stasom očarajo mnoge ljubitelje tenisa, so pa tudi velik magnet za sponzorje.

Nekatere teniške igralke s kombinacijo igranja, stila, gracioznosti in nenazadnje tudi lepote očarajo in navdušijo mnoge navijače. Tenis je zagotovo eden izmed športov, kjer lahko opazimo, da lahko gresta lepota in profesionalni šport z roko v roki. Nobena skrivnost ni, da se za najpopularnejše igralke zanimajo tudi mnogi sponzorji. Pri nekaterih igralkah so nemalokrat nekatere znamke čakale v vrsti. Ob tem ne čudi dejstvo, da so teniške igralke ene izmed najpopularnejših in tudi ene izmed najbogatejših športnic. Nekaj izmed njih smo izbrali tudi mi.

Marija Šarapova je zmagala pet turnirjev za grand slam. Dvakrat je slavila v Parizu na OP Francije. Foto: Gulliver/Getty Images

V zadnjih letih je zagotovo največ zanimanja požela Rusinja Marija Šarapova, danes že upokojena teniška igralka. Ta je nase opozorila že pri 17 letih, ko je zmagala turnir v Wimbledonu. Pozneje je nanizala še celo vrsto uspehov in s tem postala stilska ikona tega športa. Šarapova, danes uspešna poslovna ženska, je še danes zanimiva in atraktivna za svetovno športno javnost.

Ana Ivanović je leta 2008 zmagala turnir v Parizu, nekaj časa pa je bila tudi prva igralka sveta.

Ena tistih, ki je v tenisu tudi pustila velik pečat, je nekdanja teniška igralka Ana Ivanović. Srbska lepotica ja na turneji osvojila 15 turnirskih zmag, med njimi je tudi ena zmaga na turnirjih za grand slam. Ana Ivanović je navduševala s svojo agresivno igro, pa tudi s svojo lepoto, zaradi katere je bila velik magnet za sponzorje. Ana Ivanovič se je leta 2016 upokojila, danes pa je mati treh otrok.

Caroline Wozniacki se je pred kratkim odločila, da se bo vrnila na teniška igrišča. Foto: Guliverimage

Mama dveh otrok je tudi danska teniška igralka Caroline Wozniacki. Ta je osvojila OP Avstralije leta 2018 in bila 71 tednov na prvem mestu svetovne lestvice. S 30 osvojenimi turnirji velja za eno najuspešnejših in najbolj priljubljenih teniških igralk vseh časov. Pred kratkim je sporočila, da se vrača v vrhunski tenis, kar je razveselilo mnoge ljubitelje tenisa. Letos je igrala tri turnirje, na OP ZDA pa se je prebila vse do osmine finala.

Daniela Hantuchova je bila zelo uspešna tudi v kategoriji dvojic. V mešanih dvojicah je zmagala vse štiri turnirje za grand slam. Foto: Guliverimage

Daniela Hantuchova je danes slovaška strokovna komentatorka in nekdanja profesionalna teniška igralka. Nekdaj peta igralka sveta med posameznicami je bila zelo uspešna tudi v kategoriji dvojic. V mešanih dvojicah je zmagala vse štiri turnirje za grand slam. Med posameznicami je osvojila sedem turnirjev, prav tako se je veselila zmage v Hopmanovem pokalu in pokalu Fed, danes BJK pokal.

Jelina Svitolina je ena izmed igralk, ki so kritične do vojne v Ukrajini. Foto: Reuters

Na seznamu najbolj simpatičnih teniških igralk je tudi Ukrajinka Jelina Svitolina, ki je lani prvič postala mama. Je tudi ena izmed igralk, ki so kritične do trenutne vojne v Ukrajini. Ne slovi le po svojem videzu in lepoti, ampak je osvojila tudi več turnirjev, kar ji je prineslo ugled v teniški karavani. Čeprav Svitolina ni osvojila še nobenega od turnirjev za grand slam, pa ima v svoji vitrini zavidljivih 13 zmag na turnirjih serije WTA.

Eugenie Bouchard že kar nekaj časa ne najde več svoje prave forme. Kljub temu se sponzorji zelo zanimajo zanjo. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Eugenie Bouchard je pred leti navduševala na teniških igriščih, danes pa je le še bleda senca tistega, kar je kazala na igriščih. Leta 2014 je postala prva kanadska igralka, ki se je na turnirju za grand slam prebila do finala (Wimbledon). Na lestvici WTA se je najvišje prebila do petega mesta, osvojila pa je en turnir. Pozneje so ji nekateri očitali, da se preveč posveča sponzorjem namesto treningu. Pravzaprav pa jo je med zvezdnice tega športa dvignila njena lepota. Zadnje čase so jo pestile poškodbe in 29-letna teniška igralka je še vedno prepričana, da se lahko vrne med najboljše.

Anna Kournikova je bila ena prvih, ki je zaradi svojega videza postala zvezdnica tega športa. Foto: Getty Images

Nekdanja teniška igralka Anna Kournikova je bila ena prvih, ki je zaradi svojega videza postala zvezdnica tega športa. Na svetovni lestvici je bila uvrščena na osmo mesto, medtem ko ni osvojila nobenega turnirja za grand slam. Je pa bila med dvojicami na lestvici na prvem mestu in je veljala za eno najbolj fotogeničnih igralk. Svojo kariero je končala že leta 2003, danes ima tri otroke in je poročena z glasbenikom Enriquejem Iglesiasom.

Za Emmo Raducanu nekateri športni agentje pravijo, da je dekle za milijardo dolarjev. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Ena zadnjih, ki se je izstrelila med zvezdnice, je mlada britanska teniška igralka Emma Raducanu. Ta se je izstrelila med zvezde, ko je leta 2021 v kvalifikacijah zmagala na turnirju za grand slam – OP ZDA. Navduševala pa je tudi s svojo energijo in lepoto. Eden izmed agentov je celo dejal, da je to dekle za milijardo dolarjev, saj sponzorji nanjo čakajo v vrsti. Po tistem ni več nizala uspehov, v zadnjem obdobju pa se je spopadala s težavami, potem ko je šla na operacijo obeh zapestij in gležnja. Zadnji dvoboj je igrala letos aprila in je trenutno na 282. mestu na lestvici, medtem ko je prej bila že deseta.

Preberite še: