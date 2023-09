Alergična je na doping in tega ne skriva

Včeraj je teniško javnost pretresla novica, da so Simono Halep, nekdanjo številko ena ženskega tenisa, kaznovali s štiriletno prepovedjo igranja zaradi kršenja protidopinških pravil. Kmalu za tem se je odzvala kanadska igralka Eugenie Bouchard, ki je že od nekdaj zelo kritična do dopinga.

Eugenie Bouchard je na družbenem omrežju zapisala nekoliko nenavadne besede, potem ko je Romunka prejela štiriletno kazen. A če veste za pretekle zapisa Bouchardove, vam je jasno, kaj je želela povedati s tem. Nekdaj peta igralka sveta in finalistka Wimbledona je na družbenem omrežju X zapisala: "Rekli so mi, da naj danes ne tvitam." Dodala je pomenljiv emotikon.

I was told not to tweet today 🫢 — Genie Bouchard (@geniebouchard) September 12, 2023

Simona Halep je dejala, da se bo pritožila na kazen. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Med seboj se ne pogovarjata

Zdi se, da Romunka in Kanadčanka nista v najbolj prijateljskih odnosih. Halepova je pred časom razkrila, da ne govorita med seboj. "Nisem ji zaželela sreče, ker se pravzaprav ne pogovarjava. Lahko povem, da je drugačna, in ne morem je obsojati, da je takšna. Ne morem je občudovati, da je takšna. Nič nimam povedati o njej."

Pod plazom kritik se je pred lati znašla danes upokojena Marija Šarapova. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Eugenie Bouchard je bila že v preteklosti zelo kritična do vseh igralk, ki so jih ujeli na dopingu. Pred leti je Marijo Šarapovo, ki se je zapletla v dopinško afero, označila za goljufivko. Dejala je, da Rusinja ne bi smela nikoli več igrati tenisa.

"Mislim, da to ni prav. Je goljufivka in po mojem mnenju noben goljuf ne bi smel več igrati. To je zelo nepošteno do igralcev, ki so pošteni. Mislim, da je zveza WTA poslala napačno sporočilo otrokom: 'Goljufaj, nato pa te bomo sprejeli odprtih rok.' Mislim, da to ni prav."

Eugenie Bouchard Foto: Gulliver/Getty Images

Izgubila se je v povprečju

Eugenie Bouchard je pred leti blestela na teniških igriščih, a se nato izgubila v povprečju. Imela je tudi kar nekaj težav s poškodbami. Trenutno je šele na 218. mestu lestvice WTA. Letos je odigrala dvajset dvobojev, njen izkupiček pa je polovičen (deset zmag in deset porazov).

Mnogi so ji v preteklosti očitali, da se preveč ukvarja z družbenimi omrežji in sponzorji, namesto da bi več ur preživela na igrišču. Nazadnje je igrala na OP ZDA in obstala v kvalifikacijah.

