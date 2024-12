Simona Halep ne bo nastopila v Melbournu

Simona Halep, dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam in nekdanja prva igralka sveta, bo zaradi poškodbe izpustila januarsko odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu. Triintridesetletna Romunka, 877. igralka sveta, je sicer dobila posebno povabilo organizatorjev za kvalifikacije, a ga je morala zavrniti zaradi bolečin v rami in kolenu.

Prek Instagrama je sporočila, da vrnitev na teniška igrišča načrtuje za začetek februarja, in sicer naj bi takrat igrala na domačem turnirju v Cluj-Napoci.

"Po igranju na ekshibicijskem turnirju v Abu Dabiju me je spet začelo boleti v kolenu in rami. Po dolgem pogovoru z mojo ekipo smo se odločili, da je razumna rešitev preložitev začetka sezone. Zahvalila bi se organizatorjem turnirjev v Aucklandu in Melbournu za povabilo," je v sporočilu zapisala Halep.

Romunko se leta 2022 zaradi domnevnega uživanja prepovedanih sredstev suspendirali, jo pozneje kaznovali s štirimi leti prepovedi nastopanja, a ji je Mednarodno športno razsodišče (Cas) kazen znižalo in se je lani že vrnila na turnirja. A precej neuspešno, njena zmage so bile prej redkost kot pravilo.