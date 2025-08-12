Elšnik po evropske sanje na polni Marakani, krvnik Olimpije lahko pokvari načrte nekdanjemu zmaju

Na evropskih zelenicah se obeta pester nogometni torek. Evropska nogometna zveza (Uefa) je zaradi sredinega evropskega superpokala, kjer se bosta v bližnjem Vidmu za lovoriko udarila evropski prvak PSG in zmagovalec lige Europa Tottenham, sprejela odločitev, da se morajo vsi povratni dvoboji tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov odigrati že danes. Na delu bodo tudi trije slovenski legionarji. Timi Max Elšnik je na odlični poti, da se s Crveno zvezdo prebije v play-off, saj bo zvečer v Beogradu branil lepo prednost s prve tekme na Poljskem (3:1), Kenan Bajrić bo poskušal v Bratislavi s Slovanom vrniti milo za drago Kairatu, evropskemu krvniku Olimpije (0:1), pri katerem danes praznuje čudežni deček kazahstanskega nogometa Dastan Satpajev, Adrian Zeljković, ki se po odsluženi kazni vrača v ekipo, pa bo z Viktorio v Plznu naskakoval podvig proti škotskemu velikanu Rangers (0:3).

Danes bodo nastopili trije slovenski reprezentanti. Timi Max Elšnik bo začel tudi povratni dvoboj tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti Lechu. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević mu zaupa. Na prvi tekmi v Poznanu je blestel dvakratni strelec Rade Krunić, tudi v Beogradu pa zaradi zdravstvenih težav še ne bo mogel v rdeče-belem dresu nastopiti avstrijski zvezdnik Marko Arnautović. Na "Marakani" se obeta peklensko vzdušje, napovedujejo poln stadion, iz tabora Lecha pa prihajajo optimistične napovedi, da lahko vrnejo udarec srbskemu prvaku in nadoknadijo zaostanek s prve tekme (1:3).

Mladi Kazahstanec praznuje 17. rojstni dan

Dastan Satpajev je za člansko reprezentanco Kazahstana debitiral pri 16 letih, sedmih mesecih in osmih dneh ter poskrbel za odmeven rekord. V tej sezoni je v Ljubljani zatresel tudi mrežo Olimpije. Foto: Guliverimage Zaostanek bo danes lovil tudi Slovan. Serijski slovaški prvak bo poskušal izkoristiti prednost domačega igrišča v Bratislavi in izločiti Kairat. Ekipa iz Kazahstana nastopa imenitno v Evropi. Po Olimpiji in KuPS je doma premagala tudi Slovan (1:0). Na srečanju v Almatiju je v zadnji minuti z bele točke zadel v polno Dastan Satpajev.

Čudežni otrok kazahstanskega nogometa ravno danes praznuje 17. rojstni dan. Prihodnje leto se bo preselil k londonskemu Chelseaju, navijače modrih pa najbolj spominja na nekdanjega argentinskega asa Sergia Agüera. Zaradi kazni ne bo mogel danes voditi Slovana Vladimir Weiss starejši, a v taboru gostiteljev ostajajo optimisti. "Doma smo zelo močni. Če to velja tudi za Kairat, velja še toliko bolj za nas. To smo dokazali že velikokrat na evropskih srečanjih," napoveduje zmago in napredovanje Kenan Bajrić, ki želi s Slovanom še drugo sezono zapored nastopiti med evropsko elito.

Zeljković se vrača na zelenico

Adrian Zeljković je moral zaradi rdečega kartona na srečanju z Lausanne izpustiti dve evropski tekmi Viktorie. Foto: Jure Banfi Viktoria Plzen je na prvi tekmi na Škotskem doživela visok poraz (0:3). Češki prvak tako danes potrebuje izdatno zmago proti Rangers, če želi napredovati v play-off lige prvakov. V ekipo se po odsluženi kazni vrača slovenski reprezentant Adrian Zeljković.

Današnji spored se bo začel v Azerbajdžanu, kjer je Qarabag favorit proti makedonskemu prvaku Shkendiji. Ekipa iz Tetova, ki se je pred sezono pripravljala tudi v Sloveniji (Čatež), si je že zagotovila največji uspeh v zgodovini, saj bo nastopila najmanj v glavnem delu konferenčne lige.

Benfica je po zmagi v Franciji (2:0) na dobri poti, da izloči Nice, vroče pa bo v Istanbulu, kjer se bo poskušal Fenerbahče Joseja Mourinha po dramatičnem srečanju v Rotterdamu (1:2) maščevati Feyenoordu.

Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat se bosta z graškim Sturmom tekmovanju priključila v play-offu oz. v zadnjem predkrogu, ko se bosta s soigralci merila z norveškim Bodö/Glimtom.

Prve tekme play-offa bodo 19. in 20., povratne pa 26. in 27. avgusta. Zmagovalci teh dvobojev se bodo uvrstili v ligaški del lige prvakov, ki prinaša bogato nagrado, skoraj 19 milijonov evrov, poraženci pa bodo nastopili v ligaškem delu evropske lige.

Liga prvakov, kvalifikacije (tretji krog, povratne tekme):

Torek, 12. avgust:

V ligaški del lige prvakov je neposredno že uvrščenih 29 klubov:



Ajax (Niz), Arsenal (Ang), Atalanta (Ita), Athletic Bilbao (Špa), Atletico Madrid (Špa), Barcelona (Špa), Bayern Műnchen (Nem), Bayer Leverkusen (Nem), Borussia Dortmund (Nem), Chelsea (Ang), Eintracht Frankfurt (Nem), Galatasaray (Tur), Inter Milano (Ita), Juventus (Ita), Liverpool (Ang), Manchester City (Ang), Marseille (Fra), Monaco (Fra), Napoli (Ita), Newcastle (Ang), Olympiakos (Grč), PSG (Fra), PSV Eindhoven (Niz), Real Madrid (Špa), Slavia Praga (Češ), Sporting Lizbona (Por), Tottenham (Ang), Union St. Gilloise (Bel) in Villarreal (Špa).