Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
K. M.

Torek,
2. 9. 2025,
8.29

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,46

Natisni članek

Natisni članek
vreme nalivi Istra Hrvaška

Torek, 2. 9. 2025, 8.29

1 minuta

Umag pod vodo: "Totalni potop. V eni uri padlo sto litrov dežja."

Avtor:
K. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,46
Umag | V zadnjih dveh urah so zabeležili skoraj dva tisoč udarov strel. | Foto Ana Kovač

V zadnjih dveh urah so zabeležili skoraj dva tisoč udarov strel.

Foto: Ana Kovač

Silovito neurje je zajelo tudi hrvaško Istro. Po poročanju portala IstraMet je Umag povsem poplavljen, v eni uri je tam namreč padlo sto litrov dežja. Močni nalivi so napovedani tudi za območje Reke.

Do 7.30 je padlo že 84 milimetrov dežja. Beležijo tudi izjemno močno nevihtno aktivnost, v zadnjih dveh urah so zabeležili skoraj dva tisoč udarov strel, ozračje pa ne kaže znakov umirjanja, poroča IstraMet. Portal Neverin poroča, da je v manj kot eni uri padlo sto litrov dežja.

Zaradi močnega deževja je Županijski center 112 Pazin danes od 6.34 do 7.12 prejel petnajst prijav občanov o poplavah kleti in pritličnih stanovanj na območju Umaga. 

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je zaradi nevarnosti neurij za danes izdal oranžno opozorilo za območje Kvarnerja in del Istre, za večji del Dalmacije pa velja rumeno opozorilo zaradi močnega vetra. V sredo se bo vreme po napovedih vremenoslovcev umirilo.

vreme, pomlad, padavine, sonce, nevihte, maj
Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo
vreme nalivi Istra Hrvaška
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.