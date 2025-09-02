Umag pod vodo: "Totalni potop. V eni uri padlo sto litrov dežja."

Silovito neurje je zajelo tudi hrvaško Istro. Po poročanju portala IstraMet je Umag povsem poplavljen, v eni uri je tam namreč padlo sto litrov dežja. Močni nalivi so napovedani tudi za območje Reke.

Do 7.30 je padlo že 84 milimetrov dežja. Beležijo tudi izjemno močno nevihtno aktivnost, v zadnjih dveh urah so zabeležili skoraj dva tisoč udarov strel, ozračje pa ne kaže znakov umirjanja, poroča IstraMet. Portal Neverin poroča, da je v manj kot eni uri padlo sto litrov dežja.

Zaradi močnega deževja je Županijski center 112 Pazin danes od 6.34 do 7.12 prejel petnajst prijav občanov o poplavah kleti in pritličnih stanovanj na območju Umaga.

Hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je zaradi nevarnosti neurij za danes izdal oranžno opozorilo za območje Kvarnerja in del Istre, za večji del Dalmacije pa velja rumeno opozorilo zaradi močnega vetra. V sredo se bo vreme po napovedih vremenoslovcev umirilo.