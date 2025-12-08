Podjetje ne more zaposliti novega delavca, ker čaka na plačilo računov: kako D-Dota reši cashflow v samo 24 urah

Slovenska podjetja se vse pogosteje srečujejo z razvojnim zastojem brez lastne krivde. Projekt je končan, račun poslan, sredstva pa zamujajo 30, 60 ali celo 90 dni. Medtem podjetje ne more sprejeti ključnih odločitev – od zaposlitve novega delavca do širitve ali prevzema večjih naročil. Denar je zaslužen, a še ni na računu, zato rast obstane zaradi ene preproste težave: neplačanih faktur.

Mnogi podjetniki opisujejo isti izziv: želijo narediti korak naprej, a jih zadržujejo prihodki, ki jih imajo zaslužene, vendar še niso na računu. Poslovanje je stabilno, naročila redna, potencial za rast jasen – toda zamude pri plačilih ustavijo razvoj ravno v trenutku, ko bi podjetje lahko največ pridobilo. Brez stabilnega denarnega toka naslednji korak preprosto ni izvedljiv.

V praksi se to najpogosteje pokaže kot naslednje težave:

Podjetje ne more zaposliti novega sodelavca ,

, ne more pravočasno kupiti materiala ali opreme,

ali opreme, ne more prevzeti večjega projekta zaradi pomanjkanja likvidnosti.

Takšne situacije niso posledica slabega poslovanja, temveč časovnega razkoraka med opravljenim delom in dejanskim prejemom plačila – trenutek, ko bi podjetje lahko naredilo največji razvojni preskok, tako ostane neizkoriščen.

Zakaj tradicionalne rešitve ne sledijo tempu podjetništva?

Ko podjetje zaide v likvidnostne težave, se pogosto najprej obrne na banko – a tam ga pričaka počasna birokratska pot, ki ne sledi tempu podjetništva.

Najpogosteje podjetniki izpostavijo tri ovire:

predolge postopke odobravanja , ki presegajo realne potrebe poslovanja,

, ki presegajo realne potrebe poslovanja, obsežno in zapleteno dokumentacijo , ki upočasni nujne procese,

, ki upočasni nujne procese, premalo fleksibilnosti za mikro in mala podjetja, ki živijo od hitrosti.

Ko priložnosti zahtevajo takojšnjo reakcijo, takšna počasnost resno zavira razvoj – podjetnik namreč ne potrebuje dodatnih razlag, ampak pravočasno likvidnost.

"Ironično je – dela imamo preveč, a denarja ni bilo. D-Dota je rešila naš zastoj."

Podjetnik, ki se ukvarja s tehničnimi storitvami, je opisal zanimivo, a zelo pogosto situacijo. Podjetje je imelo izjemno veliko dela, stranke so bile zadovoljne, naročil je bilo več, kot so jih lahko prevzeli – vendar je ena večja stranka zamujala s plačilom več kot mesec dni.

"Želimo zaposliti novega sodelavca, ker smo imeli res ogromno dela. A ker nismo prejeli plačila, enostavno nismo mogli zapolniti tega delovnega mesta. Denar je bil 'na poti', a ga nismo mogli uporabiti. Z D-Doto je likvidnost prišla čez noč in naslednji teden smo podpisali pogodbo z novim zaposlenim. Brez tega bi izgubili dva projekta."

Takšne zgodbe razkrivajo, da zamuda pri plačilu ni le trenutna nevšečnost – je veriga posledic, ki lahko podjetju vzame mesec dni razvoja. D-Dota pa omogoča, da podjetje preživi in raste tudi takrat, ko njegovi naročniki zamujajo.

D-Dota: Ko podjetje potrebuje denar danes

Ravno tu nastopi D-Dota, zasnovana za podjetja, ki si ne morejo privoščiti čakanja. Namesto birokracije ponuja hiter, pregleden in podjetniku prijazen proces:

Kako do poslovnega kredita v le petih korakih?

1. Kontaktirajte nas – pokličite na 040 234 109 ali oddajte povpraševanje na www.kreditzapodjetje.si.

2. Predstavite osnovne podatke o vašem podjetju.

3. Analiziramo vašo situacijo in predlagamo rešitev.

4. Podpišemo pogodbo.

5. Denar nakažemo – v večini primerov že naslednji dan.

Podjetju omogočamo ključno prednost: nadzor nad razvojem. Ko podjetnik ni talec zamud, lahko posluje proaktivno – in raste hitreje.

Ne čakajte, če lahko ukrepate že danes Ko poslovna priložnost potrka na vrata, si podjetje ne more privoščiti čakanja. Če želite stabilizirati denarni tok, zapreti nujne obveznosti ali izkoristiti priložnost za rast, ukrepajte takoj – pokličite na 040 234 109 ali izpolnite kratek vprašalnik na . Sredstva so lahko na vašem računu že jutri. Če želite stabilizirati denarni tok, zapreti nujne obveznosti ali izkoristiti priložnost za rast, ukrepajte takoj – pokličite naali izpolnite kratek vprašalnik na www.kreditzapodjetje.si Sredstva so lahko na vašem računu že jutri.

