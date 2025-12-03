To so sladka vina, ki bodo prevladovala v decembru

December je čas, ko diši po cimetu, ko nam temne popoldneve lepšajo okrasne lučke vseh barv in ko si brez slabe vesti privoščimo malo več sladkosti. Ne le tiste z dodobra obloženih miz, temveč tiste pristne: nenapovedane obiske, smeh za kuhinjsko mizo in večere, ko si privoščimo kozarec penečega muškatnega vina in si rečemo: sladko življenje je tukaj in zdaj. In čeprav prazniki ponujajo nešteto sladkih trenutkov, bomo danes odkrili tudi, h katerim sladkim dobrotam se prilegajo posamezna sladka vina, da bodo ti trenutki še slajši.

V teh drobnih prazničnih razvajanjih so sladka vina letos postala prave zvezde. Niso več le kapljica ob sladici, temveč priljubljen aperitiv, spremljevalec druženj ali mala nagrada po napornem dnevu. Svetovni trendi so se preslikali tudi k nam – potrošniki, še posebej mlajši, vse bolj posegajo po vinih, ki so sadna, lahkotna, mehko-sladka in ustvarjena za trenutke, ko si želimo malo več topline in sproščenosti.

Foto: Puklavec Family Wines

Če smo še pred nekaj leti sladka vina povezovali predvsem s sladicami ali stereotipom, da so namenjena predvsem ženskam, je danes zgodba povsem drugačna. Ponudba in okus sta se spremenila in s tem tudi navade. Sladka, sadna, mehka vina so postala izraz lahkotnega uživanja, igrive elegance in trenutkov, ko si dovolimo nekaj malega zase.

Svetovni trend je hitro dosegel tudi Slovenijo in Hrvaško: potrošniki vse bolj posegajo po vinih, ki ponujajo nežno sladkobo in izrazito sadnost. Mlajši ljubitelji vin še posebej iščejo stile, ki so lahki, sveži in z manj alkohola. Takšna vina pa se zato odlično obnesejo na druženjih, zabavah in celo ob sproščenem večeru doma.

Sladka penina ali polsladek muškat tako ni več dodatek ob koncu večerje, ampak družabni spremljevalec, kozarec, ki ga dvignemo ob prihodu gostov, ob prvem prigrizku ali ko si preprosto želimo malo več mehkobe in nežnosti v okusu. Tako se sladkost iz kozarca naravno prelije v sladkost trenutka.

Foto: Puklavec Family Wines

Tako kot praznični trenutki tudi sladice niso vse enake. Nekatere so nežne in zračne, druge bolj sočne in sadne, tretje pa polne toplih začimb. Prav zato je lahko izbor pravega sladkega vina tisti detajl, ki naredi okus še bolj popoln. Slajša, bolj sadna vina se odlično podajo k sadnim, nežnim ali kremnim sladicam, medtem ko rahlo sladke penine lepo uravnovesijo piškote, mandarine, jabolčne sladice in vse drobne praznične grižljaje, ki jih sproščeno delimo z družbo.

Spodaj predstavljamo, h kateri sladki jedi se najlepše poda posamezno vino Puklavec Family Wines – in kaj lahko pričakujete v kozarcu.

Foto: Puklavec Family Wines Jeruzalem Ormož Muškatna penina s svojo igrivo, zapeljivo aromatiko poskrbi, da vsak praznični trenutek dobi nežnejši in bolj svež poudarek. Prebudi vaše čute in jih poboža s sadnimi aromami, prepletenimi s šopkom muškatne cvetice, zaradi česar se čudovito ujame s sladicami, ki stavijo na nežnost in rahlo kremnost.

Ob kokosovih kroglicah ustvari popolno mehkobo, z mandarinami in drugimi sadnimi prigrizki zaživi v živahnem, prazničnem kontrastu, medtem ko ob rahlih sirovih torticah, vaniljevem zavitku ali panna cotti poskrbi za popolno ravnovesje svežine in sladkega razkošja. Zaradi svoje izrazite sadnosti in nežne cvetice vino še posebej lepo poudari kremne okuse, ne da bi jih preglasilo, le ovije jih v lahkoten, prazničen sij.

Foto: Puklavec Family Wines Jeruzalem Ormož Sec penina je polsuha spremljevalka prazničnih trenutkov, ki s svojim rahlo slajšim pridihom ter notami cvetja, citrusov in rumenega sadja ustvari popolno uverturo v vsak praznični obrok. Njena nežna sladkoba se najlepše poveže s toplimi, domačimi okusi, zato ob maslenih piškotih ali jabolčnem zavitku deluje kot naravno nadaljevanje njihovih mehkih, toplih arom.

Limonina pita ob njej postane bolj sveža, mandljevo pecivo pa z nežno penasto strukturo zaživi v še bolj elegantnem ravnovesju. Sec penina s svojo subtilno sladkostjo in citrusnim značajem sladice ne preglasi, temveč jo nežno objame ter poudari tisto domačnost, ki jo decembrske sladice nosijo v sebi.

Foto: Puklavec Family Wines Jeruzalem Ormož Rumeni muškat je polsladko vino, ki ga ljubitelji slajših okusov radi izberejo prav zaradi njegove aromatičnosti in topline. Gre za vino srednjega telesa z značilnimi muškatnimi notami, ki spominjajo na limonino travo, citruse, nageljnove žbice in breskev, zato se izvrstno poda k sladicam, v katerih se prepletajo sadni in rahlo začinjeni okusi.

Jabolčna pita s cimetom ob njem dobi še bolj zaokrožen, topel vtis, makroni pa se ob njegovih aromah spremenijo v eleganten sladek grižljaj. Enako lepo se ujame s sadnim biskvitom ali jogurtovim kolačem, kjer vino s svojimi nežnimi začimbnimi odtenki poudari mehkobo in domačnost sladice. Prav nageljnove žbice v aromi so tiste, ki se popolno zlijejo s prazničnimi okusi in poskrbijo, da vsak grižljaj deluje še bolj praznično.

Foto: Puklavec Family Wines Jeruzalem Ormož Rumeni muškat 6 % je pravo utelešenje praznične lahkotnosti – sladek, svež in nežen, s komaj opazno igrivostjo, ki jo omogoča nižja alkoholna stopnja. Ponaša se z bogatimi muškatnimi notami, v katerih najdemo pridih limonine trave, citrusov, nageljnovih žbic in breskev, njegova intenzivna cvetica pa skupaj z nežno strukturo ustvarja popolno harmonijo.

Zaradi svoje mehkobe in svežine se čudovito poda k toplim, mehkim sladicam, ki jih največkrat postrežemo še tople: k palačinkam z marmelado ali čokoladnim namazom, sadnemu drobljencu, pa tudi k mehkim medenjakom, ki dišijo po decembrskih pričakovanjih. Prav njegova lahkotnost poskrbi, da se okusi povežejo brez teže in da vsak grižljaj zasije v svoji preprostosti.

Foto: Puklavec Family Wines Jeruzalem Ormož Muškat Ottonel je vino, ki s svojimi prijetnimi muškatnimi aromami zlahka posladka vsak trenutek dneva. Deluje lahkotno, nežno in naravno domače, tako ob preprosti sladici kot ob malo bolj svečanem prazničnem trenutku, ko si zaželimo kozarec vina, ki nas ne obteži, ampak nas nasmeji.

Zaradi svoje subtilne strukture se odlično ujame s sadnimi in rahlimi sladicami: z limoninimi kolački, ki ob njem zasijejo v še bolj sveži, zračni podobi, s sadnimi ruladami, ki se z njegovo aromatičnostjo nežno prepletajo, ali z breskovo pito, kjer vino poudari sočnost sadja. Prav tako je čudovit ob vaniljevih sladicah, ki ob njegovem nežnem značaju dobijo mehak, eleganten zaključek. Muškat Ottonel sladkih okusov nikoli ne preglasi, le nežno jih objame in naredi trenutek bolj poln.

