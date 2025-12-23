Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

St. M.

Torek,
23. 12. 2025,
11.46

Osveženo pred

30 minut

Torek, 23. 12. 2025, 11.46

30 minut

Reforma, ki bo povsem spremenila nemške vohune

St. M.

BND | Z novim zakonom naj bi naredili tudi tehnološki preskok. Predvideno je preusmerjanje podatkovnih tokov, uporaba programske opreme za prepoznavanje obrazov, tajni vstopi v domove za namestitev vohunske opreme in uporaba umetne inteligence za analizo velikih podatkov. | Foto Guliverimage

Z novim zakonom naj bi naredili tudi tehnološki preskok. Predvideno je preusmerjanje podatkovnih tokov, uporaba programske opreme za prepoznavanje obrazov, tajni vstopi v domove za namestitev vohunske opreme in uporaba umetne inteligence za analizo velikih podatkov.

Foto: Guliverimage

Nemčija pripravlja temeljito reformo svoje zunanje obveščevalne službe (BND). Nova pooblastila bi zvezni obveščevalni službi lahko omogočila tudi izvajanje sabotaž in kibernetskih napadov, poroča Deutsche Welle.

Nemška vlada pripravlja nov zakon o zvezni obveščevalni službi (BND), ki bi vohunom podelil bistveno širša, skoraj "bondovska" pooblastila. Glavni cilj je povečati učinkovitost službe in jo izenačiti z evropskimi partnerji.

Omogočiti tudi operativno delovanje

BND po novem ne bi več le zbirala informacij, temveč bi lahko izvajala tudi aktivne ukrepe, kot so sabotaže v tujini in kibernetski napadi za onesposobitev sovražnikove infrastrukture ali orožja.

Prav tako bi lahko BND v primeru "sistemske grožnje" – kar je drugo ime za izredne razmere – delovala neposredno, če bi to z dvotretjinsko večino potrdil parlamentarni nadzorni odbor.

Tehnološke spremembe 

Z novim zakonom naj bi naredili tudi tehnološki preskok. Predvideno je preusmerjanje podatkovnih tokov, uporaba programske opreme za prepoznavanje obrazov, tajni vstopi v domove za namestitev vohunske opreme in uporaba umetne inteligence za analizo velikih podatkov.

Sprememb bo deležno tudi delo na terenu. Informatorji bi tako smeli v tujini zagrešiti določena kazniva dejanja, na primer vlome, v izjemnih primerih pa bi lahko rekrutirali osebe, starejše od 16 let.

Rok za hrambo podatkov bi se podaljšal z deset na 15 let, kar bi olajšalo odkrivanje ruskih "spečih" agentov.

Mnenja se krešejo

Največ prahu dviga opredelitev BND kot "civilne in vojaške" službe. To bi lahko pomenilo prenos vojaških obveščevalnih sredstev z ministrstva za obrambo pod neposredno okrilje urada kanclerja, kar sproža notranja trenja v vladi.

Reforma je trenutno še v zgodnji fazi, vlada pa jo želi sprejeti prihodnje leto.

