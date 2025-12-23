Simon Marčič bo tudi v začetku prihodnjega leta na štartu najtežje vzdržljivostne dirke na svetu, relija Dakar. Neuničljivi Mariborčan se podaja na svoj 12. Dakar, tokrat pa z novim motorjem in novim zagonom, čeprav bo ostal v najtežjem razredu originals. Četrto leto zapored bosta torej na Dakarju dirkala dva Slovenca, v razredu rally 2 bo najvišja mesta lovil Toni Mulec.

Simon Marčič ima za seboj že veliko dakarskih zgodb, vse se niso končale srečno. Lansko (2024) je končal z odstopom, letošnjo (2025) pa po številnih težavah in prekinitvi zaradi padca na 15. mestu v svojem razredu. Na Dakarju 2026 ga čaka velika sprememba. Zamenjal je znamko motocikla, nastopil bo z dirkalnikom kitajskega proizvajalca Kove.

Simon Marčič Foto: Anna Szmidt

"Motor ima drugačno konfiguracijo, je lažji, pa tudi močnejši. To sem lahko preizkusil v Katarju, ko sem prehiteval dirkače na ravninah. Je pa izziv, kar se tiče mehanike, prejšnjega motorja sem bil že navajen. Razpon moči je drugačen, zato zahteva drugačen pristop predvsem na sipinah," je največjo spremembo opisal Marčič na novinarski konferenci v Kranju.

Ostal je v istem tekmovalnem razredu, originals. To pomeni, da bo tako kot doslej tudi na Dakarju 2026 v veliki meri sam svoj mojster, saj udeleženci v tem razredu nimajo možnosti pomoči ekip oziroma mehanikov. "Meni je to nekako najbolj prvinski razred. Tu je tudi več taktike, ni samo vožnja motorja, moraš razmišljati, kje napasti, kje ne. Zato me vleče v ta razred. Letos bom nastopil enajstič zaporedoma, mislim, da sem prvi, ki je več kot desetkrat nastopil zaporedoma, kar si štejem v čast," je o tem, da ostaja zvest svojemu razredu na Dakarju, razmišljal Marčič.

Nekaj bo novosti

Simon Marčič Foto: Denis Janežič Prireditelji bodo na prihajajočem Dakarju ponudili nekaj novosti, med drugim ne bo več etape krono, kjer so tekmovalci morali prenočiti v puščavi brez zunanje pomoči. Ostaja pa maratonska preizkušnja. "Ostaja maratonska etapa, ki pa ima že pridih vojaške etape. Nimamo običajnih šotorov in hrane, ampak dobimo vojaške suhe obroke. Pomembno bo tudi, kaj boš vzel s sabo, da boš lahko nadaljeval naslednji dan," Marčič že ve, kaj bo eden najtežjih izzivov.

Morda nekoliko presenetljivo glede na geografsko lego, a Marčič opozarja, da bo pomemben dejavnik tudi vreme, saj bodo razmere lahko povsem zimske: "Prejšnji teden je snežilo, celo okrog deset centimetrov. Tam so marsikje prvič videli sneg. A Savdska Arabija je že sicer deževna, sploh okoli Haila. Malo je neugodno, ko zjutraj stopiš v mokre škornje. A razmere so za vse enake in tudi to je del dirkanja."

Omejili so število nastopajočih

Konkurenca pa bo drugačna: "Na Dakarju so omejili število nastopajočih, zdaj nas je 120, prej nas je bilo blizu 200. Težje se je uvrstiti, zbirati je treba točke na dirkah, na katerih nastopaš prek leta. Želijo se izogniti avanturistom, vedno težje bo dosegati dobre rezultate." O konkretnih ciljih nerad govori. "Za 95 odstotkov tekmovalcev je prvi cilj priti na cilj, po možnosti nepoškodovan. Vem, da bom napadal svoj najboljši rezultat, peto mesto v svojem razredu, oziroma ga skušal izboljšati. Lotil se bom vsake etape posebej. Cilj so stopničke v mojem razredu, a sem se naučil, da ciljev ne napovedujem. Vzamem, kar pride," je bil v napovedih previden mariborski dirkač.