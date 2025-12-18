"Ljudje, ki so nam pomagali, so mi dali pozitivno moč in energijo tudi za Dakar"

"Ljudje, ki so nam pomagali in se jim iz srca zahvaljujem, so mi dali pozitivno moč in energijo tudi za sam Dakar." Korošec Toni Mulec na svoj četrti reli Dakar odhaja mesec dni po tragediji, ki je prizadela njegovo družino. Zgorela je žaga Mulec v Legnu. Požar je vzel skoraj vse, kar so njegovi starši gradili vse življenje. "Majice, ki so bile pripravljene za moj Dakar, se zdaj prodajajo za pomoč moji družini." Na sami dirki želi še četrtič priti v cilj in izboljšati najboljšo uvrstitev, lansko 13. mesto. "Moji starši si morajo pokriti ušesa: tvegaš življenje, če želiš med 10." Dirka bo še težja od lanske.

"Tvegaš življenje, če želiš med 10"

Toni Mulec Foto: RallyZone Toni Mulec se četrtič odpravlja na najtežji vzdržljivostni reli na svetu, na reli Dakar, ki zadnja leta poteka v Savdski Arabiji. Na prejšnjem (januarja 2025) je dosegel svojo najboljšo uvrstitev, 13. je bil v skupni razvrstitvi motoristov in četrti v razredu rally2 (netovarniški vozniki). "Odgovornost je velika. Vsako leto večja. Ker sem doslej vsako leto dosegel boljši rezultat. Rezultat torej želim izboljšati ali pa vsaj ohraniti. Prvi cilj je sicer, da prideš do konca. In če se ti vse stvari poklopijo, se lahko sam po sebi pojavi zelo dober rezultat." A to je zahtevna naloga, potrebuješ pa tudi nekaj sreče. "Moji starši si morajo pokriti ušesa: tvegaš življenje, če želiš med 10. Ko prideš enkrat med 15, 20, je tu že veliko tovarniških voznikov. Tako da potrebuješ tudi veliko sreče, ne samo znanja. Po vsaki dirki analiziramo negativne stvari, kaj bi lahko izboljšal, ne pomislimo pa, kolikokrat smo imeli srečo, da smo sploh prišli do cilja."

Konkurenca bo letos še močnejša, tudi v razredu rally2 bo nekaj voznikov s tovarniško podporo. "Z motorjem se znam peljati. Največja razlika med nami pa se dela v navigaciji. Pri tem lahko naredim še veliko korakov naprej." Zdaj na Dakarju že vsi uporabljajo digitalno navigacijo (nič več stare papirnate oblike, ki je spominjala na WC papir), ki pa se je na prejšnji dirki večkrat izkazala za nezanesljivo. "Upam, da se je proizvajalec izboljšal, da bomo imeli veliko manj težav. Če se ti tablica izklopi v puščavi, se težko navigiraš, ne moreš pobirati kontrolnih točk. To pa na koncu težko dokažeš, saj se tablice naknadno same vklopijo nazaj."

Na četrti Dakar z novim motorjem, a preverjeno ekipo

Toni Mulec Foto: RallyZone Vozil bo nov model reli motorja znamke KTM (450-kubični enovaljni štiritaktni motor z jeklenim okvirjem in dvojnim jarmom). "Drugačna geometrija, drugačen okvir motorja. Večina ga je preizkusila že lani, tudi jaz sem ga prej že vozil. A zadnje leto z njim nisem imel stika. Bom potreboval kak dan več, da se ga navadim. Nisem imel možnosti treninga s tem motorjem. A sem pozitiven." Tudi letos bo nastopal z ekipo BAS World KTM Team. "Z njimi se dobro poznamo. Tudi vozniki se ne menjajo veliko. Energija je dobra. Zame je najbolj pomembno, da imam istega mehanika. Z njim imam dobro vez. Sem kar občutljiv, kar se tiče motorja, nastavitev. Potrebujem človeka, ki mu zaupam. Da vem, da se potrudi. Na Dakarju se že same po sebi dogajajo napake, marsikaj gre narobe. Tukaj pa vem, da se lahko zanesem na osebo, ki vsak dan pregleda in razstavi motor."

Več kamenja, manj sipin: Bo en velik rock'n'roll

Reli Dakar zadnja leta poteka v prostranstvih Savdske Arabije. Foto: RallyZone

"Bo en velik rock'n'roll v kamnih. Vsako leto govorijo, da bo dirka še težja. Do zdaj se niso zlagali." Od tretjega do 17. januarja jih čaka prolog in 13 etap, skupaj bodo motoristi odpeljali 7.900 kilometrov, od tega 4.738 kilometrov na čas. "Na trasi bodo zagotovo kakšna presenečenja, a kar smo videli do zdaj, bo več kamenja, več cest in manj sipin kot v prejšnjih letih. Ne bomo zavili v veliko puščavo Rub al Khali. Sem kar malo razočaran, da je ni, saj sem tam vedno dobro odpeljal etape. Rad se tudi vozim v sipinah. Razen v tistih zlomljenih, ki jih skačem in včasih kaj spregledam. V prvem delu Dakarja bo manj kilometrov, v drugem pa več. Drugi teden bo zelo naporen, saj bomo imeli vsak dan veliko kilometrov. Zgodilo se bo tudi, da bomo morali najprej odpeljati 500 kilometrov po cesti in bo šele nato sledilo 500 kilometrov vožnje na čas." Tisoč kilometrov vožnje v enem dnevu bo zagotovo velik zalogaj.

Opravil je tri dobre treninge v puščavi v Afriki

Ob lanski vrnitvi z Dakarja so mu v vasi pripravili sprejem. Foto: KN media/STA Dirka traja dva tedna, celoten projekt vse leto. To obsega kondicijske treninge, treninge na motorju, zbiranje finančnih sredstev, ostale vzdržljivostne dirke … Priprave za Dakar 2026 so bile zanj letos sicer nekoliko drugačne kot za prve tri. "Manj sem se udeleževal tekem, da bi si lahko privoščil več treninga v puščavi. Zame je to veliko bolj pomembno, saj potrebujem stik s puščavo in trening z navigacijo, česar v Evropi ne moreš opraviti. Opravil sem dva dobra treninga v Tuniziji in pred kratkim še enega v Maroku. Ta v Maroku je bil ključnega pomena, kar se tiče psihološke priprave in stika s puščavo. Oči se morajo navaditi na puščavo, na svetlobo, ki je drugačna od te v Evropi. To je bila zelo dobra popotnica za Dakar."

"Veliko ljudi je priskočilo na pomoč finančno in z rokami"

Toni Mulec na domači žagi v Legnu na Koroškem. Foto: Grega Valančič/Sportida Zanj je Dakar služba. Zato nastopa pod vprašaj ni postavila katastrofa, ki se je sredi novembra zgodila njegovi družini. Zgorela je žaga Mulec. "Ko se je staršem in bratu zgodila ta neljuba stvar, nam je veliko ljudi priskočilo na pomoč tako finančno kot z rokami. Zato smo zdaj naredili prav posebno majico, ki je zahvala vsem njim. Težko opišemo z besedami. Upam, da bodo vsi ljudje, ki bodo videli to majico, videli v tej zgodbi tudi del sebe." Na majici je Toni na motorju, zraven pa napis, da se bodo dvignili iz pepela. "Ljudje, ki so nam pomagali in se jim iz srca zahvaljujem, so mi dali pozitivno moč in energijo tudi za sam Dakar." Pred tremi leti so Tonijevi podporniki z nakupom majice pomagali, da se je lahko prvič udeležil Dakarja. Letos z nakupom lahko pomagate njegovi družini. "Te majice so meni rešile prvi Dakar. Tudi letos so bile majice pripravljene za moj Dakar, a glede na situacijo se zdaj te majice prodajajo za pomoč moji družini, staršema in bratu, da se čim prej spet dvignejo nazaj. Celoten izkupiček iz prodaje majic gre njim."