Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
8. 1. 2026,
7.46

Osveženo pred

5 minut

Benjamin Šeško

Dva zadetka v enem večeru, se je Benjamin Šeško končno prebudil? #video

Benjamin Šeško je sinoči na tekmi ManUniteda proti Burnleyju navdušil z dvema zadetkoma.

Benjamin Šeško je sinoči na tekmi ManUniteda proti Burnleyju navdušil z dvema zadetkoma.

Foto: Reuters

Slovenski napadalec Benjamin Šeško je sinoči vsaj za trenutek lahko lažje zadihal. Na gostovanju Manchester Uniteda pri Burnleyju je v 21. krogu angleške lige prekinil strelski post. Z dvema zadetkoma je prikazal svojo najboljšo predstavo v angleški nogometni ligi, kar bo zagotovo dobrodejno vplivalo na njegovo skrhano samozavest. A žal tudi njegov dvojček ni bil dovolj – Burnley, predzadnji na lestvici, je v zadnjih minutah iztržil remi z 2:2 in varovancem Darrena Fletcherja, ki je med tednom na klopi Uniteda zamenjal Rubena Amorima, vzel dragoceni dve točki.

Benjamin Šeáko
Sportal Šeško dvakrat zadel, Bijolov Leeds po preobratu v sodniškem dodatku izgubil

Benjamin Šeško je bil po zanj sanjskem večeru na gostovanju pri Burnleyju na stadionu Turf Moor razglašen za najboljšega igralca tekme, visoko oceno (8.6) pa je dobil tudi na športni statistični platformi sofascore.com.

Benjamin Šeško verjame v svetlo prihodnost:

S predstavo Radečana je bil izjemno zadovoljen tudi začasni trener ManUniteda Darren Fletcher. "Vesel sem zanj! Včeraj sem se pogovarjal z njim in pokazali smo mu video njegovih sprintov in golov. Želel sem mu pokazati, da mora še naprej verjeti v to, kar dela, in da mu morajo soigralci večkrat podati žogo. Točno to se je zgodilo nocoj, dosegel je dva fantastična zadetka."

Šeško se je po izjemnem strelskem večeru navijačem zahvalil za neomajno podporo:

22-letni slovenski nogometni zvezdnik Benjamin Šeško, ki je zdaj pri štirih ligaških zadetkih (polovico jih je dosegel pod vodstvom Rubena Amorima, polovico pa pod vodstvom začasnega trenerja rdečih vragov Darrena Fletcherja), je od začetka sezone 2023/24 dosegel že 44 golov, kar ga uvršča na sam vrh lestvice najboljših strelcev v Evropi v kategoriji U23.

Se je Benjamin Šeško končno strelsko prebudil?

  • Upam, zelo mu privoščim!
    87,88 %
    58 glasov
  • Končno! Kdor čaka, dočaka.
    6,06 %
    4 glasov
  • Verjetno ne, gola sreča.
    6,06 %
    4 glasov
Oddanih 66 glasov
Zadetka Benjamina Šeška si lahko ogledate TUKAJ.

S 43 zadetki mu je najbližje zvezdnik Real Madrida Jude Bellingham, sledi vezist Liverpoola Florian Wirtz s 36 goli, tik za njim je napadalec Napolija Rasmus Højlund s 35. Na petem mestu je vezist Bayerna iz Münchna Jamal Musiala s 33 goli.

Fotografije s tekme Manchester Uniteda proti Burnleyju:

Benjamin Šeško | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Benjamin Šeško | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Benjamin Šeško | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Benjamin Šeško | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Benjamin Šeško | Foto: Reuters Foto: Reuters

