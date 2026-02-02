Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je v nedeljo opozoril, da bi ameriški napad na Iran sprožil vojno v regiji. Ameriški predsednik Donald Trump pa je izrazil upanje, da bosta Washington in Teheran dosegla dogovor, poročajo tuje tiskovne agencije.

Pregled pomembnejših novic dneva:



7.35 Teheran svari pred vojno v regiji, Trump upa na dogovor

Trump je po nasilnem odzivu iranskih oblasti na protivladne proteste, ki so vrhunec dosegli januarja, zagrozil z vojaškim posredovanjem in odredil napotitev flote ameriških vojaških plovil na Bližnji vzhod. Med razlogi za posredovanje je navedel tudi "jedrske ambicije Irana".

Hamenej je proteste v nedeljo označil za udar in opozoril, da bi napad ZDA sprožil obsežen konflikt. "Američani morajo vedeti – če bodo začeli vojno, bo tokrat šlo za regionalno vojno," je Hamenej dejal za iransko tiskovno agencijo Tasnim. Irancem je ob tem sporočil, da se "ne smejo bati" Trumpove retorike.

Iranski zunanji minister Abas Aragči je sicer v nedeljo za ameriško televizijsko mrežo CNN poudaril nujnost vzpostavitve zaupanja za pogajanja. "Žal smo izgubili zaupanje v ZDA kot pogajalskega partnerja," je dejal.

Na vprašanje, kako bi lahko začeli pomemben pogajalski proces, je odgovoril, da je treba premagati nezaupanje. Pojasnil je še, da "nekaj prijateljskih držav v regiji" poskuša vzpostaviti zaupanje in pripraviti teren za pomembna pogajanja, Iran pa sodeluje z njimi.

Da je Iran pripravljen na jedrska pogajanja z ZDA, a ne o svojih raketnih in obrambnih zmogljivostih, je Aragči dejal že po petkovem srečanju s turškim kolegom Hakanom Fidanom v Istanbulu. Vodja iranske diplomacije je ob tem ponovno poudaril, da si njegova država ne prizadeva, da bi pridobila jedrsko orožje.