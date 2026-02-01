Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
Ka. N.

Nedelja,
1. 2. 2026,
16.35

Osveženo pred

1 ura, 11 minut

kaznivo dejanje policija

Nedelja, 1. 2. 2026, 16.35

1 ura, 11 minut

Policija po nasilnem kaznivem dejanju intenzivno išče 44-letnega moškega

Borislav Bojanić | Foto Policija

Foto: Policija

Na območju Policijske postaje Črnomelj so policisti v soboto zvečer, 31. januarja, obravnavali hudo kaznivo dejanje zoper življenje in telo. Osumljenec je po dejanju peš pobegnil, policija pa od takrat izvaja obsežno iskalno akcijo.

V iskanje so vključeni policisti, kriminalisti in dodatne enote, pri čemer uporabljajo vsa razpoložljiva sredstva, tudi drone.

Iščejo Borislava Bojanića

Policija išče 44-letnega Borislava Bojanića, ki je visok približno 185 centimetrov in srednje postave. Ob odhodu od doma v kraju Bojanci je bil oblečen v temno zelene hlače.

Po doslej znanih informacijah je moški nepredvidljiv in bi lahko bil nevaren.

Policija poziva k previdnosti

Policija vse, ki bi iskano osebo opazili, poziva, naj se ji ne približujejo, temveč o tem takoj obvestijo policijo na številko 113. Prav tako prosijo vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o tem, kje se moški nahaja, naj jih nemudoma sporočijo policistom.

Poziv tudi osumljencu

Policija poziva tudi Borislava Bojanića, naj se zaradi razjasnitve vseh okoliščin dogodka sam zglasi na najbližji policijski postaji ali pokliče na številko 113.

policija, slovenska policija
