Protestniki brutalno pretepli policista, posnetek delila Giorgia Meloni #video

Med protesti proti zaprtju levičarskega kulturnega centra v Torinu je bilo v soboto poškodovanih najmanj 31 policistov, so danes sporočile italijanske oblasti. Ob tem je bilo v izgredih aretiranih deset ljudi, poročata avstrijska tiskovna agencija APA in nemška DPA.

Po podatkih organizatorjev se je protestov proti deložaciji kulturnega centra Askatasuna, ki so jo oblasti izvedle malo pred božičem, udeležilo okoli 50.000 ljudi. Mnogi med njimi so nosili palestinske zastave. Policija medtem navaja, da je bilo udeležencev okoli 15.000. Sčasoma naj bi protestniki pričeli v policiste metati kamne, molotovke in druge predmete. Zanetili naj bi tudi več požarov, med drugim je zagorel policijski kombi. Policija se je odzvala s solzivcem in vodnim topom.

Meloni je proteste obsodila

Eden od protestnikov je utrpel poškodbe glave, na enem od videoposnetkov na spletu pa je videti policista, ki ga maskirani posamezniki pretepajo in brcajo, medtem ko leži na tleh.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je "nasilne napade, uperjene proti državi in njenim predstavnikom" obsodila. Notranji minister Matteo Piantedosi je zamaskirane protestnike označil za "nevarnost za demokracijo" in leve stranke obtožil podpiranja nasilnih skupin. Nasilje je sicer obsodila tudi vodja opozicijske Demokratske stranke (PD) Elly Schlein. Izrazila je solidarnost s policijo ter pozvala k hitri identifikaciji in pregonu izgrednikov.

Omenjeni kulturni center je deloval v zasedeni občinski stavbi in je več desetletij veljal za zbirališče torinske levice.