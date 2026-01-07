Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B., STA

Darren Fletcher za nasvet zaprosil slovitega Fergusona

Darren Fletcher

Foto: Guliverimage

Darren Fletcher, novi začasni trener slovitega angleškega nogometnega moštva v premier league Manchester Uniteda, je v torek priznal, da je pred sprejetjem nove vloge za nasvet zaprosil legendarnega stratega Alexa Fergusona, je zapisala francoska tiskovna agencija AFP.

Nekdanji vezist Rdečih vragov je začasno prevzel vodenje ekipe po ponedeljkovi razrešitvi Rubena Amorima. Portugalec je bil odpuščen po burnih 14 mesecih na klopi moštva z Old Trafforda, kjer od začetka sezone 2025/26 igra tudi slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško.

"Pogovoril sem se z njim. Ne maram sprejemati večjih odločitev brez pogovora s Sir Alexom in to je nekaj, kar počnem odkar sem v klubu." | Foto: Guliverimage "Pogovoril sem se z njim. Ne maram sprejemati večjih odločitev brez pogovora s Sir Alexom in to je nekaj, kar počnem odkar sem v klubu." Foto: Guliverimage

"Želel sem se najprej pogovoriti z njim"

Manchester United od upokojitve legendarnega Fergusona, ki je klub leta 2013 popeljal do zadnjega angleškega naslova, prehaja iz ene krize v drugo. Fletcher, ki je pri slovitem moštvu iz Manchestra doslej vodil ekipo do 18 let, je priznal, da je pred današnjim gostovanjem pri Burnleyju opravil pogovor z legendarnim Škotom.

"Pogovoril sem se z njim. Ne maram sprejemati večjih odločitev brez pogovora s Sir Alexom in to je nekaj, kar počnem odkar sem v klubu," je dejal Fletcher in dodal: "S Sir Alexom imam res dober odnos, zato je bil verjetno on prva oseba, ki me je poklicala. Želel sem se najprej pogovoriti z njim in dobiti njegov blagoslov."

Kdo sta glavna kandidata?

Fletcher se od prevzema začasne funkcije še ni uspel pogovoriti z Amorimom. Med glavnimi kandidati za stalnega naslednika Amorima naj bi bila Ole Gunnar Solskjaer in Michael Carrick, oba nekdanja zvezdnika moštva z Old Trafforda.

Manchester United je trenutno na šestem mestu v angleškem prvenstvu in ima 17 točk zaostanka za vodilnim Arsenalom. Na zadnjih 11 tekmah v vseh tekmovanjih so rdeči vragi zabeležili le tri zmage.

