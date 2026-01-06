Šeško še čaka, rivali medtem že razkrili novega trenerja

Veliki trenerski premiki med angleško nogometno elito se nadaljujejo. Dan po odhodu Rubena Amorima iz Manchester Uniteda je novega trenerja ustoličil londonski Chelsea.

Na Stamford Bridge prihaja Liam Rosenior. Enainštiridesetletni Anglež bo na vročem stolu nasledil Enza Maresco, ki se je poslovil na novoletni dan. Rosenior je sam razkril, da je s klubom iz angleške prestolnice že sklenil ustni dogovor o sodelovanju, ta naj bi se na papir preselil v naslednjih urah. Chelsea je novico tudi uradno potrdil na klubskih kanalih.

Rosenior je o prevzemu dirigentske palice pri Chelseaju spregovoril na torkovi novinarski konferenci Strasbourga, ki ga je vodil od poletja 2024, v minuli sezoni pa je z njim med francosko elito zasedel sedmo mesto. Natanko tam se klub, ki si s Chelseajem deli lastniško skupino, nahaja tudi trenutno. Strasbourg je v letošnji sezoni blestel v konferenčni ligi, kjer je po ligaškem delu zasedel vrh lestvice.

Chelsea Football Club is delighted to announce the appointment of Liam Rosenior as head coach of the men’s team.



Welcome to Chelsea, Liam! 🔵 — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 6, 2026

Debitiral bo v soboto

"Ne morem izpustiti priložnosti, da se pridružim temu neverjetnemu klubu, neverjetni ekipi, ki je osvojila naslov svetovnih klubskih prvakov," je francoskim novinarjem povedal Rosenior. Anglež je hkrati razkril, da se z njim na Stamford Bridge selijo tudi člani njegovega ožjega strokovnega štaba. V domovini je v preteklosti že vodil Hull, pred tem je tam tudi igral kot bočni branilec. V premier ligi je zbral 141 nastopov, igral je še za Fulham, Reading in Brighton.

Londončani se po 20. krogu angleškega prvenstva nahajajo na 5. mestu, zaostanek za vodilnim Arsenalom znaša 17 točk. Naslednja tekma modre čaka že v sredo, ko se bodo pomerili s Fulhamom, a bo treba na trenerski debi Roseniorja še počakati. Angleški strokovnjak bo svojo novo ekipo prvič vodil prihodnjo soboto, ko bo v pokalu FA gostoval pri Charltonu. Benjamin Šeško medtem pri Manchester Unitedu še vedno čaka na naslednika Rubena Amorima.