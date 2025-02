Putika: kako je videti celostna rehabilitacija?

Protin, splošno poznan kot putika, je kronična bolezen sklepov, ki predstavlja velik izziv tako za zdravnike kot za bolnike. Čeprav je protin temeljito raziskana bolezen, še vedno sodi med najpogostejše oblike artritisa, zato zahteva celostni in individualiziran pristop k zdravljenju. Preverite, kaj povzroča putiko, kako se bolezen prepozna, kako se protin oz. putika zdravi in kako vam lahko fizioterapija pomaga pri obvladovanju teh bolečih napadov?

Foto: Medicofit

Se tudi vi soočate z bolečimi napadi putike v sklepih? Putika, znana tudi kot protin ali urični artritis, je presnovna bolezen, ki spada med revmatične bolezni, pri katerih je sklepno vnetje posledica kopičenja kristalov sečne kisline. Ti kristali se naberejo okoli sklepov, kar povzroči sklepno vnetje – sklepi so boleči, prisotna je rdečina in oteklina. Čeprav je bolezen že dolgo poznana, ostaja zapletena – pojavlja se pri posameznikih z visoko ravnjo sečne kisline v krvi, vendar še ni popolnoma jasno, zakaj nekateri razvijejo simptome, medtem ko jih drugi ne. Protin je pogostejši pri moških, običajno med 30. in 50. letom starosti, pri ženskah pa se navadno pojavi šele po menopavzi.

Gledano v celoti vsekakor velja, da je protin več kot le bolezen sklepov – je kompleksen izziv, ki zahteva razumevanje in številne prilagoditve življenjskega sloga. Da, na pogostost napadov putike lahko vplivate s prilagoditvijo življenjskega sloga in prehranskih navad, vzporedno s tem pa tudi s skrbnim upoštevanjem zdravniških nasvetov ter aktivnim vključevanjem v fizioterapevtsko zdravljenje.

S pravilnim zdravljenjem je možno putiko oz. protin uspešno obvladati in precej zmanjšati intenzivnost simptomov. Nasprotno pa lahko neupoštevanje prehranskih priporočil ali pomanjkanje aktivnega sodelovanja v fizioterapevtski rehabilitaciji vodi do razvoja kronične oblike protina, ki lahko povzroči resne poškodbe sklepov in okvare ledvic.

Pomen fizioterapije pri obvladovanju te bolezni bomo obravnavali tudi v tem prispevku. V kliniki Medicofit so za vas pripravili celostni program zdravljenja putike, prilagojen posamezniku, ki vam pomaga povrniti kakovostno in aktivno življenje brez bolečin in omejitev. Naročite se na zdravljenje putike.

Kako nastane putika?

Kot že deloma omenjeno, je putika vrsta artritisa, ki nastane zaradi presežka sečne kisline v telesu, ki se začne kopičiti v krvi, tkivih in urinu. Sečna kislina je naravna snov, ki v zmernih količinah ni škodljiva – nastaja kot stranski produkt presnove v telesu, ledvice pa jo običajno uspešno izločajo.

Težava nastane, ko je raven sečne kisline v telesu previsoka. Takrat se začne kristalizirati v drobne, ostre kristale, ki se nalagajo v sklepih. Ti kristali povzročijo neprijetne simptome, kot so intenzivna bolečina, rdečina, oteklina, občutek toplote v prizadetem sklepu in v nekaterih primerih celo povišana telesna temperatura.

Zanimivo pa je, da vsi posamezniki z visoko ravnjo sečne kisline ne razvijejo protina. Dejstvo je, da je hiperurikemija (zvišana raven sečne kisline) približno desetkrat pogostejša od dejanskega pojava simptomov protina, kar nakazuje, da so prisotni tudi drugi dejavniki, ki sprožijo razvoj bolezni.

Foto: Medicofit

Kateri so glavni dejavniki tveganja za nastanek putike?

Putika se pogosto povezuje z več različnimi dejavniki tveganja. Poleg že omenjene visoke ravni sečne kisline so med najpogostejšimi dejavniki tudi:

Genetika: družinska anamneza povečuje tveganje za razvoj putike.

družinska anamneza povečuje tveganje za razvoj putike. Spol: protin je pogostejši pri moških, zlasti v srednjih letih.

protin je pogostejši pri moških, zlasti v srednjih letih. Starost: bolezen se običajno pojavi pri moških v srednjih letih, pri ženskah pa pogosteje po menopavzi.

bolezen se običajno pojavi pri moških v srednjih letih, pri ženskah pa pogosteje po menopavzi. Družinska zgodovina: dednost igra pomembno vlogo pri nagnjenosti k putiki.

dednost igra pomembno vlogo pri nagnjenosti k putiki. Prehrana bogata s purini: uživanje rdečega mesa, morskih sadežev in pitje alkohola (zlasti piva in žganja) povečuje tveganje.

uživanje rdečega mesa, morskih sadežev in pitje alkohola (zlasti piva in žganja) povečuje tveganje. Prekomerna telesna teža: debelost je povezana z višjo stopnjo sečne kisline in večjo verjetnostjo za napade.

debelost je povezana z višjo stopnjo sečne kisline in večjo verjetnostjo za napade. Uporaba določenih zdravil.

Prisotnost kroničnih bolezni.

Pretekli napadi protina.

Kaj lahko storite sami?

V kliniki Medicofit pogosto opažajo, da sta pri večini pacientov s protinom glavna izziva neustrezna prehrana in prekomerna telesna teža. Prilagajanje življenjskega sloga in prehrane vključuje zdrav način življenja, vključno z vzdrževanjem zdrave telesne teže, redno telesno aktivnostjo (pod strokovnim nadzorom), ustrezno hidracijo in uravnoteženo prehrano s sadjem in zelenjavo ter omejitvijo živil z visoko vsebnostjo purinov. Za najboljše rezultate se posvetujte s strokovnjakom za prehrano. Odsvetuje se kajenje ter uživanje hrane in pijač z visoko vsebnostjo fruktoze. Prav tako je pomembno omejevanje uživanja alkohola, še posebej, kot smo že omenili, piva in žganja.

Pomembno je, da bolniki aktivno zmanjšujejo vpliv dejavnikov tveganja, saj so rezultati zdravljenja najboljši pri tistih, ki dosledno sledijo prehranskim priporočilom zdravnika in se zgodaj vključijo v program fizioterapevtskega zdravljenja. Ta jim pomaga zmanjšati bolečine, izboljšati gibljivost in kakovost življenja, hkrati pa sledi celostnemu pristopu k zdravljenju.

Kakšne simptome povzroča putika?

Tipični simptomi putike vključujejo nenadne, močne bolečine v sklepih, najpogosteje na stopalih, predvsem v palcu na nogi (podagra). Oteklina je eden značilnih simptomov akutnega napada putike. Med napadom, ki se pogosto začne ponoči, se kristali sečne kisline nalagajo v sklepih in sprožijo vnetje. Posledično prizadeti sklep postane izrazito boleč, otekel, rdeč in topel na dotik – že rahel dotik lahko povzroči močno bolečino. Poleg otekanja se pogosto pojavijo tudi spremljajoči simptomi, kot sta mrzlica in povišana telesna temperatura.

Najpogosteje je prizadet palec na nogi, pri približno 90 odstotkih bolnikov pa je podagra (vnetje sklepa na palcu) prvi znak bolezni. Poleg tega se lahko protin pojavi v kolenu, gležnju, zapestju, komolcu ali rami. Na začetku bolezni je pogosto prisoten tudi migracijski artritis, kjer se simptomi selijo med sklepi.

Trajanje putike je odvisno od resnosti bolezni, zdravljenja in splošnega zdravstvenega stanja posameznika. Akutni napadi običajno trajajo od nekaj dni do nekaj tednov, pri ustreznem zdravljenju pa se lahko hitreje umirijo.

Kronični protin, ki se kaže s ponavljajočimi se napadi in nastankom tofov (kopičenje kristalov sečne kisline v tkivih), lahko traja dlje ter zahteva dolgotrajno rehabilitacijo in prilagoditve življenjskega sloga za učinkovito obvladovanje bolezni.

Zgodnje prepoznavanje bolezni ter pravočasno zdravljenje z zdravili in fizioterapijo sta ključnega pomena za učinkovito obvladovanje simptomov in preprečevanje zapletov, ki lahko nastanejo zaradi napredovanja bolezni. Če se putika ustrezno obvladuje, se napadi pojavljajo redkeje ali sploh ne več, kar omogoča preprečevanje dolgoročnih posledic. Naročite se na zdravljenje putike.

Foto: Medicofit

Kako poteka diagnostika putike?

Diagnoza protina temelji na kliničnem pregledu prizadetih sklepov (oteklina, rdečina, občutljivost) in laboratorijskih testih, kot sta merjenje ravni sečne kisline v krvi in punkcija sklepa. Najzanesljivejši način za postavitev diagnoze protina je identifikacija uratnih kristalov v sklepni tekočini, pridobljenih s punkcijo, in analiza pod polarizacijskim mikroskopom. Diagnozo podpira tudi ugotovitev povišane ravni sečne kisline v krvi.

Diagnostični ultrazvok omogoča odkrivanje odlaganja kristalov urata v sklepnem hrustancu, kar se kaže kot značilen "dvojni obris" hrustanca. Rentgenski posnetki v zgodnjih fazah bolezni običajno niso dovolj informativni, vendar v naprednejših fazah razkrijejo velike in gladke erozije sklepov, kar kaže na dolgotrajno napredovanje bolezni.

Za natančno diagnozo protina sta generalno gledano ključnega pomena celosten pristop ter dobro sodelovanje med zdravnikom in bolnikom. Ko je diagnoza potrjena, zdravnik predpiše ustrezno zdravljenje, ki vključuje zdravila za uravnavanje ravni sečne kisline ter fizioterapijo, ki pomaga pri lajšanju simptomov in dolgotrajni kontroli bolezni.

Zdravljenje protina vključuje dva ključna vidika: trajno zmanjševanje ravni sečne kisline v krvi in obvladovanje akutnih napadov putike. Med napadi je gibljivost sklepov močno omejena, zato je nujno hitro umiriti vnetje. V obdobjih remisije pa je zdravljenje usmerjeno v dolgotrajno zmanjšanje ravni sečne kisline in vzdrževanje sklepnega zdravja s pomočjo zdravil in fizioterapije.Za zniževanje ravni sečne kisline se uporabljajo zdravila, kot sta alopurinol in febuksostat, ki zmanjšujeta njeno tvorbo. Pri akutnih napadih protina pa se predpisujejo nesteroidni antirevmatiki (NSAR), kolhicin ali glukokortikoidi za hitro zmanjšanje bolečin in vnetja.

Foto: Medicofit

Kako poteka fizioterapevtsko zdravljenje putike?

Fizioterapija je pri zdravljenju protina nepogrešljiva in se priporoča v vseh fazah bolezni. Vsakemu pacientu individualno prilagojeno zdravljenje vključuje štiri faze: diagnostični pregled, akutna fizioterapija, postakutna kineziologija in preventivna kinezioterapija. Te faze so zasnovane tako, da omogočajo postopno lajšanje simptomov, obnovo funkcionalnosti sklepov ter krepitev moči in gibljivosti, s čimer se dolgoročno ohranja zdravje sklepov in preprečuje ponovne težave.

Med akutnim zagonom, ko je bolečina najintenzivnejša, se uporabljajo protivnetne terapevtske metode, kot so magnetoterapija, ultrazvok in lasersko zdravljenje, ki pomagajo pomiriti sklepno vnetje. V tej fazi je izvajanje vaj običajno preveč boleče, zato se priporoča počitek in razbremenitev prizadetega sklepa.

Ko se vnetje umiri, se v zdravljenje vključijo terapevtske vaje, ki dolgoročno ščitijo sklepe. Pogosto je hoja med napadom izjemno boleča ali celo nemogoča, zato lahko strokovnjaki klinike Medicofit svetujejo uporabo pripomočkov za hojo, kot je palica, da preprečite napačne gibalne vzorce in prekomerno obremenitev drugih sklepov. Hoja brez ustrezne opore ali s šepanjem zaradi bolečine lahko vodi v nepravilne gibalne vzorce in prekomerno obremenitev drugih sklepov, predvsem spodnjih okončin, kar lahko sčasoma povzroči dodatne težave pri gibanju.

Ponavljajoči se napadi putike lahko povzročijo trajne spremembe v sklepih, zato je pomembno ohranjati gibljivost, moč in stabilnost prizadetih sklepov. Fizioterapevti ocenijo prizadete sklepe ter predpišejo ciljane vaje za gibljivost, raztezanje in krepitev mišic, ki izboljšujejo funkcionalnost sklepov. Pomemben del terapije so tudi vaje za propriocepcijo, ki pomagajo pri nadzoru in stabilnosti gibanja.

Vse terapevtske vaje se izvajajo le v obdobjih brez vnetja, saj lahko vadba v vnetem sklepu povzroči dodatno škodo in poslabšanje simptomov. Zato je vadba brez strokovnega nadzora lahko tvegana in jo je treba izvajati le po priporočilih fizioterapevta.

Pomen programa preventivne kineziološke vadbe

Preventivni program kineziološke vadbe v kliniki Medicofit je izrednega pomena, saj pomaga uspešno zmanjšati število napadov putike. V kliniki Medicofit se v okviru preventivnega kineziološkega programa osredotočajo na celostno vadbo, ki krepi celotno telo in pomaga preprečevati napredovanje bolezni, hkrati pa ohranja putiko pod dolgotrajnim nadzorom.

Aktivno gibanje pod strokovnim nadzorom igra ključno vlogo pri zmanjševanju tveganja za ponovne napade protina. Celostni pristop k zdravljenju vam omogoča obvladovanje bolečine, izboljšanje gibljivosti, dvig kakovosti življenja in preprečevanje napredovanja bolezni.

Z vključitvijo v preventivni program dolgoročno skrbite za svoje sklepe in celotno telo, kar vam omogoča, da ostanete aktivni ter živite bolj zdravo, udobno in kakovostno življenje.

Foto: Medicofit

Primer uspešne fizioterapevtske obravnave putike Zaradi dolgotrajnih intenzivnih bolečin v desnem palcu na nogi je kliniko Medicofit obiskal 47-letni Andrej. Simptome putike je prvič občutil pred približno enim letom. Od takrat se mu bolečina pojavlja v intervalih, torej ima obdobja brez bolečin in simptomov ter obdobja, kadar čuti močne bolečine. Ob uvodnem diagnostičnem pregledu je gospod navedel, da ima diagnosticirano sladkorno bolezen tipa 2 in da zaradi težav s putiko občasno jemlje glukokortikoide. Kot razlog prihoda v kliniko Medicofit je navedel željo po dolgoročnem nadzoru nad svojimi simptomi in zmanjšanju intenzitete bolečin. Na dan pregleda je bila bolečina zmerne intenzitete. Klinični testi so pokazali zmanjšano moč mišic stopala in omejeno gibljivost palca desne noge. Koža palca na dotik ni bila pretirano vroča, je pa vseeno kazala znake vnetja – prisotni sta bili rdečina in vidna oteklina. Ob pregledu je bil palec leve noge normalne oblike in brez znakov vnetja oziroma prisotnosti bolečine. Na podlagi anamneze in klinične preiskave se gospodu Andreju predlagali celostno 15-tedensko fizioterapevtsko zdravljenje. Glede na pojavnost simptomov in bolečine so intermitentno izvajali protibolečinsko in protivnetno terapijo s pomočjo najsodobnejših fizioterapevtskih naprav – laserska terapija Summus in ultrazvočna terapija, pa tudi protibolečinska elektroterapija HiTop. V kombinaciji z instrumentalnimi fizioterapevtskimi postopki so redno izvajali tudi tehnike manualne obravnave tkiv in specialno kineziološko vadbo. Vadbena terapija se je uporabljala predvsem v obdobjih remisije z namenom krepitve mišične moči in izboljšanja gibljivosti. Izpostaviti velja, da v celotnem obdobju fizioterapevtske obravnave ni bilo akutnega poslabšanja stanja, nad čimer je bil gospod Andrej izredno presenečen, saj so se mu akutni napadi prej pojavljali vsaj dvakrat na mesec. Na zadnji obravnavi je specialist fizioterapevt gospodu Andreju predlagal izdelavo individualnih vložkov za čevlje, s čimer bi vsaj delno razbremenil boleče območje med hojo. Svetoval je tudi vključitev v program dolgotrajne obravnave enkrat tedensko, s čimer bi Andrej v popolnosti prevzel nadzor nad svojimi simptomi in bolečinami.

Življenje s putiko: prognoza in naložba v kakovostno življenje

Putika je zahrbtna bolezen, ki lahko vodi v trajne poškodbe sklepov, vendar jo je mogoče uspešno obvladovati s premišljenimi prehranskimi izbirami in ustrezno fizioterapevtsko rehabilitacijo. Celostna fizioterapija ni le način lajšanja simptomov, temveč naložba v dolgoročno kakovost življenja.

Ponavljajoči se napadi artritisa niso le boleči in omejujoči, temveč lahko sčasoma povzročijo trajne poškodbe hrustanca in kosti, v hujših primerih pa celo zahtevajo kirurški poseg. Z ustrezno skrbjo in doslednim upoštevanjem strokovnih priporočil lahko izboljšate obvladovanje bolezni ter ohranite gibljivost in vitalnost sklepov. Ključno je, da prevzamete aktivno vlogo pri upravljanju svojega zdravja in se pravočasno posvetujete s strokovnjaki, ki vam lahko pomagajo pri iskanju najboljših rešitev za dolgoročno dobro počutje.