Atomsko Celje zmagalo samo z 1:0, slaba Olimpija dobila štiri gole

Nogometaši Olimpije, državni prvaki v nogometu, očitno ne bodo videli evropske jeseni. Prvo tekmo play-offa konferenčne lige proti armenskemu prvaku ekipi Noah so v Stožicah izgubili z 1:4. Prikazali so precej slabo igro. Medtem je v Celju domača ekipa letela na dvoboju z Banikom iz Ostrave, a ni unovčila številnih priložnosti. Zmagali so samo z 1:0. Povratni tekmi bosta prihodnji četrtek.

Slaba Olimpija, že ob polčasu vodstvo gostov z 2:0

Olimpija ni v prvem polčasu pokazala skoraj nič. Foto: Aleš Fevžer Za armenskega prvaka Noah sta od prve minute igrala nekdanja zmaja David Sualehe in Eric Boakye, na klopi pa je bil nekdanji napadalec Maribora, Kopra in Mure Nardin Mulahusejnović. V domači ekipi je manjkal kapetan Agustin Doffo, ki se je poškodoval na nedeljski tekmi s Koprom (1:3). Olimpija je v prvem polčasu še enkrat več to sezono razočarala svoje navijače, v prve pol ure si ni ustvarila niti ene priložnosti in niti enkrat streljala proti vratom. Nato pa je začela razpadati še njihova igra v obrambi in Armenci so v treh minutah dvakrat zadeli. Za vodstvo z 2:0 sta zadela Hrvat Marin Jakoliš in Maročan Imran Oulad Omar. Šele zatem so Ljubljančani pokazali nekaj več želje za zadetek.

Foto: Aleš Fevžer Nič boljši ni bil za Olimpijo začetek drugega polčasa. Frederic Ananou je z rokoborskim prijemom v kazenskem prostoru zakrivil 11-metrovko. Matevž Dajčar je sicer branil strel z bele točke, a je pri tem Alex Tamm prehitro stopil v kazenski prostor, zato so gostje 11-metrovko lahko ponovili. Matheus Aias je bil v drugo uspešen in ob zaostanku z 0:3 se je zdela Olimpija v izgubljenem položaju. A se niso predali. V 56. minuti je Ivan Durdov izkoristil napako v armenski obrambi in sam pred vratarjem neubranljivo streljal (1:3). Upanje zmajev je bilo kratkotrajno, Oulad Omar je v 64. minuti zadel še drugič na tekmi, in sicer za končni izid 4:1.

Olimpija in Celje v pretekli sezoni zaslužila skoraj 16 milijonov evrov

Udeleženci Uefine konferenčne lige bodo prejeli 3,17 milijona evrov, vsaka zmaga v ligaškem delu pa prinaša še 400 tisoč evrov. Da se še kako izplača nastopati in zmagovati v omenjenem tekmovanju, je Olimpija dobro spoznala že v prejšnji sezoni. Uvrstila se je v play-off za osmino finala, zaslužila pa 7,5 milijona evrov. Še več denarja pa je kapnilo v blagajno Celja. Izbranci Alberta Riere so po zaslugi nagrad Evropske nogometne zveze (Uefa) in tržnega deleža, ki ga določa vrednost nacionalnega televizijskega trga, zaslužili kar 8,17 milijona evrov.

V Celju v prve pol ure gol, vratnici in poškodba

Foto: Jure Banfi Celjani so za razliko od Ljubljančanov v odlični formi. Čeprav so poleti prevetrili zasedbo in izgubili več nosilcev, je španski strateg Albert Riera hitro uigral varovance in jim vsadil prepoznavni mehanizem, s katerim so se neustrašno spuščali v drzen boj s favoriti že v prejšnji sezoni. Celje igra všečno in vedno bolje. V prejšnjem krogu kvalifikacij so v gosteh pomendrali Lugano s kar 5:0, zdaj pa skušajo premagati Banik iz Ostrave. V tej sezoni strelsko blesti Franko Kovačević, ki je v vseh tekmovanjih dal že 11 zadetkov.

Mark Zabukovnik je zelenico zapustil na nosilih. Foto: Jure Banfi Videli smo atomski začetek tekme za Celje. Že v prvi akciji so stresli vratnico, nato je po še enem strelu branil gostujoči vratar. Ob tem je v kazenskem prostoru padel Žan Karničnik, sprva so dobili 11-metrovko, po ogledu s sistemom VAR pa jo je sodnik preklical. Šest minut pozneje so domači zadeli, točneje novinec Matej Poplatnik (druga tekma zanj za Celje in drugi zadetek). Stranski sodnik je sicer dvignil zastavico zaradi prepovedanega položaja, a je znova posredoval VAR in še enkrat spremenil odločitev. Gol je bil priznan, Celje je povedlo z 1:0. V 17. minuti se je še drugič stresla vratnica, ko je z 22 metrov streljal Mark Zabukovnik. Se je pa ta nekaj minut pozneje poškodoval (najverjetneje gleženj). Z igrišča so ga odnesli na nosilih. Navdahnjena igra Celja se je nadaljevala, Poplatnik je bil v 32. minuti povsem sam na šestih metrih, a je streljal visoko prek gola.

Drugi polčas je bil manj dramatičen, sprva je bilo razmerje moči bolj izenačeno, a bolj se je tekma bližala koncu, bolj je bilo Celje spet nevarnejše. Najlepši dve priložnosti je imel Nikita Josifov. Rezultat se do konca ni več spremenil.

V Celju so bili tudi številni navijači iz Ostrave. Foto: Jure Banfi

Zmaga za Stojanovića in Stojilovića

Na delu so bili še štirje slovenski legionarji. Petar Stojanović (Legia Varšava) je na dvoboju s škotskim Hibernianom, ki je pred tem izločil beograjski Partizan, vstopil v 88. minuti. Zmagali so z 2:1. Dušan Stojinović (Jagiellonia Bialystok), ki je bil na klopi, je s poljskim klubom upravičiti vlogo favorita proti albanskemu Dinamu Cityju iz Tirane (3:0). Prvak Latvije RFS s kapetanom Žigo Lipuščkom (v prvi postavi) je z 0:1 izgubil proti najboljšemu malteškemu klubu Hamrun Spartans. Gašper Trdin je odigral celo tekmo za Levski iz Sofije, ki je z 0:2. izgubil z AZ Alkmaar.

Povratne tekme bodo prihodnji četrtek.

Konferenčna liga, kvalifikacije (play-off, prve tekme):

Četrtek, 21. avgust: