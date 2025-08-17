Celje in Koper po preobratih do zmag, Deni Jurić vložil kandidaturo za gol sezone

Domače prvenstvo se ta konec tedna nadaljuje s tekmami petega kroga. Vodilni dvojec 1. SNL Celje in Olimpija še vztraja v Evropi, tako da ga v četrtek že čakata uvodni preizkušnji v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo. Pred tem sta se kluba na nedeljskih srečanjih potegovala za nove točke v 1. SNL. V Stožicah je gostoval ranjeni Koper in po odlični predstavi v drugem polčasu slavil s 3:1. Celjani so prav tako pripravili preobrat in se vrnili po dveh golih zaostanka proti Aluminiju (3:2). Sobota se je začela z derbijem začelja v Murski Soboti, kjer je Mura za prvo zmago sezone s 3:0 premagala Domžalčane in še poglobila njihovo krizo. Ob zmagi sta zadeli tudi zadnji okrepitvi murašev, povratnik Luka Bobičanec in Roman Pasevič. Zvečer sta se pomerila Maribor in Bravo, vijolice so v 87. minuti vodile s 3:1, na koncu pa sta se ekipi razšli z remijem (3:3). Radomljani so v petek na krilih najboljšega strelca tekmovanja Mateja Malenška s 3:1 ugnali Primorje in skočili na drugo mesto.

1. SNL, 5. krog:

Nedelja, 17. avgust:

Celjani po preobratu ostali stoodstotni

Aluminij je odločno vstopil v srečanje z razigranim Celjem, ki je na zadnjih srečanjih naravnost blestelo. Domačim se je to hitro tudi obrestovalo in že v 8. minuti so šokirali varovance Alberta Riere. Po lepi podaji s kota je bil v kazenskem prostoru najvišji Amir Feratović in zabil za vodstvo. V 32. minuti pa še večji šok za Celjane. Strelec prvega gola Feratović je poslal izjemno globinsko podajo proti nasprotnim vratom, tam pa je bil najhitrejši Wisdom Sule, ki je preigral še vratarja Žana-Luka Lebana in zabil v nebranjeno mrežo. S prednostjo dveh zadetkov so se nato domači odpravili na glavni odmor.

Aluminij je ob polčasu vodil z 2:0. Foto: Jure Banfi

Takoj na začetku drugega polčasa je sledila še ena slaba novica za Celje, saj je bolečino v zadnji stegenski mišici začutil Franko Kovačević. Matjaž Rozman je še pred menjavo hrvaškega napadalca storil veliko napako, a jo nato z obrambo Danijelu Šturmu tudi popravil. Kovačevića je zamenjal Matej Poplatnik, ki se je v Celje preselil iz Brava, v 53. minuti pa se je po fliperju v kazenskem prostoru najbolje znašel ob odbiti žogi in jo z bližine poslal v mrežo. Celjani so še naprej pritiskali, Mario Kvesić pa je nedolgo po golu s kakih osmih metrov le za las zgrešil cilj. V 68. minuti pa je prav Kvesić z izjemno diagonalno podajo zaposlil Nikito Josifova, ta si je žogo nastavil na levico in neubranljivo zadel v oddaljenejši kot vrat Aluminija.

V 71. minuti je zadišalo po popolnem preobratu, saj je Poplatnik zabil še drugič, a pred tem je bil Kvesić v prepovedanem položaju in gol ni obveljal. V 88. pa popoln preobrat gostov. Šturm je na robu kazenskega prostora lepo zaposlil Ivico Vidovića, ta pa je s strelom po tleh pospravil še tretjo žogo v Rozmanovo mrežo. Domači so imeli še eno priložnost za izenačenje, a izkazal se je Leban. Ob koncu se je poškodoval tudi Mark Zabukovnik, tako da bo imel kljub preobratu Riera kar nekaj skrbi pred četrtkovim evropskim dvobojem z Banikom.

Matej Poplatnik je debi v dresu Celja začinil z zadetkom. Foto: Jure Banfi

Koper pokvaril krst Nizozemca v 1. SNL

Olimpija je po evropskem uspehu pred domačimi navijači pričakala Koprčane, ki so v prejšnjem krogu presenetljivo doma klonili proti Radomljam in vpisali sploh prvi ligaški poraz v eri Slaviše Stojanovića na njihovi klopi. V Stožicah je Olimpija povedla v 19. minuti. Ivan Durdov je bil natančen v 19. minuti, ko ga je z lepo podajo v prostor zaposlil Marko Brest, hrvaški napadalec pa je žogo prefinjeno potisnil mimo Metoda Jurharja v koprsko mrežo. Do konca polčasa se mreži nato nista več zatresli.

Olimpija je povedla v prvem polčasu ... Foto: Aleš Fevžer

V 71. minuti pa je podobna situacija kot v prvem pri domačih poskrbela še za veselje tudi na strani kanarčkov. Po podaji Frana Tomeka iz kota se je Ahmed Sidibe mojstrsko znašel v kazenskem prostoru in zabil za 1:1. V 88. minuti pa je Jean-Pierre Longonda z nekaj sreče poskbel za popoln preobrat. Ob njegovi podaji s strani je žoga zadela Ahmeta Muhamedbegovića in našla pot v mrežo. V sodnikovem dodatku je Matevža Dajčarja z izjemnim strelom skorajda s polovice igrišča presenetil Deni Jurić in zabil zadnji žebelj v krsto domačih.

... Koper pa izjemno odgovoril v drugem. Foto: Aleš Fevžer

Zmaji se bodo morali hitro pobrati, saj jih kmalu čaka nov izziv. V četrtek bodo v prvi tekmi play-offa kvalifikacij za konferenčno ligo gostili armenskega prvaka Noah, ki prihaja v Ljubljano poln znanih imen. Zanj igrata tudi nekdanja zmaja Eric Boakye in David Sualehe kot tudi nekdanji kralj strelcev 1. SNL Nardin Mulahusejnović.

Murine okrepitve so se obrestovale

Derbi začelja v Murski Soboti je pripadel gostiteljem, ki so dosegli sploh prvo zmago v tej sezoni slovenskega prvenstva, Domžalčani pa ostajajo edini brez nje. Če so črno-beli na prvih štirih tekmah v 360 minutah dosegli le en zadetek, se jim je tokrat odprlo. Tudi s pomočjo zadnjih okrepitev.

Povratnik v Murinem dresu Luka Bobičanec je načel mrežo Domžal za prvo zmago črno-belih v sezoni. Foto: Jure Banfi

V osmi minuti je po odbitem strelu Žana Petroviča žogo v mrežo poslal Luka Bobičanec, čigar vrnitev v Fazanerijo so muraši naznanili v začetku tedna. V 48. minuti je za povišanje vodstva na 2:0 po lepem preigravanju in neubranljivem strelu poskrbel Dario Vizinger. Ko je že kazalo, da se bo tekma končala z 2:0, pa je ob debiju za Muro prvenec v sodnikovem dodatku dočakala še zadnja okrepitev, Belorus Roman Pasevič.

Mura je zdaj pri štirih točkah, Domžalčani ostajajo pri začetni ničli.

Bravo v zadnjih minutah do dveh golov in remija

V Ljudskem vrtu so navijači Maribora pričakovali nadaljevanje zmagovitega niza v 1. SNL, ob katerem bi lažje pozabili na zgodnji izpad iz Evrope. Dolgo je kazalo, da bo vijolicam uspelo, še v 87. minuti so vodile s 3:1, nato pa smo videli dva gola Ljubljančanov in delitev točk.

Mariborčani so še v 86. minuti vodili s 3:1 ... Foto: Jure Banfi

Bravo se je že večkrat izkazal za zelo neugodnega tekmeca. Na zadnjih šestih medsebojnih srečanjih ga je Maribor premagal le enkrat. In tudi tokrat je Bravo povzročal težave vijolicam, ki so se v 18. minuti znašle v zaostanku. Goste je z natančnim udarcem z roba kazenskega prostora v vodstvo popeljal Sandi Nuhanović in postavil rezultat prvega polčasa.

Drugega so domači začeli odlično in v treh minutah zrežirali preobrat. Rezervist Eric Taylor je takoj po vstopu v igro s silovitim, neubranljivim udarcem s 30 metrov zabil žogo v desni zgornji kot in s prvencem izenačil. Le nekaj minut zatem je Orphe Mbina po prodoru s podajo na desno stran zaposlil Benjamina Tetteha, ki je z diagonalnim udarcem po tleh žogo poslal za hrbet vratarja Uroša Likarja. ... Bravo pa je v izdihljajih izsilil remi. Foto: Jure Banfi

Tetteh je v 79. minuti z drugim golom zvišal vodstvo na 3:1, a ga Mariborčani niso znali zadržati. V 87. minuti se je Bravu najprej ponudila priložnost za znižanje iz 11-metrovke. Uspešno jo je izvedel Venuste Baboula, v zadnji sekundi sodnikovega dodatka pa se je v gneči pred golom najbolje znašel 19-letni Rok Kopatin, ki je zadel za remi 3:3 in delitev točk.

Mlinarji do nove zmage

Peto dejanje 1. SNL se je začelo v petek v Domžalah. Mlinarji so v prejšnjem krogu presenetili Koper na Bonifiki (2:1), s tem pa tudi postali prvi, ki so ugnali Slavišo Stojanovića kot trenerja kanarčkov v 1. SNL. Tokrat so bili s 3:1 boljši od Primorja in skočili na drugo mesto prvenstvene lestvice.

Mladi krilni napadalec mlinarjev Matej Malenšek je zmagi nad Primorjem prispeval dva gola, skupaj jih ima v tej sezoni že pet. Foto: Jure Banfi

Dvajsetletni krilni napadalec Radomljanov Matej Malenšek je v izvrstni strelski formi, obrambo Ajdovcev, ki v zadnjih krogih ni najprepričljivejša, je prebil dvakrat in je zdaj s petimi zadetki najboljši strelec lige.

Zanimivo je, da v Domžalah dolgo časa ni bilo zadetkov, nato pa je v 70. minuti goste iz Ajdovščine popeljal v vodstvo Matic Zavnik. Veselje Primorcev pa ni trajalo dolgo, mlinarji so le tri minute pozneje izenačili na 1:1, nato pa poskrbeli za popoln preobrat in zmagali s 3:1. Ajdovci so tako izgubili že četrtič zapored.

1. SNL, peti krog:

Petek, 15. avgust:

Sobota, 16. avgust:

Nedelja, 17. avgust:

Lestvica:

Najboljši strelci: 5 - Malenšek (Radomlje)

4 – D. Jurić (Koper), Kovačević (Celje)

3 – Baboula (Bravo), Josifov (Celje), Murillo Soto (Primorje), Saitoski (Aluminij), Tetteh (Maribor)

...

