Albert Riera nagovoril Slovenijo kot še nikdar

Celjski nogometni klub žanje uspehe. Odkar so vodenje kluba pred petimi leti prevzeli tuji investitorji, so grofje v začetku doživljali nekaj porodnih krčev, nato pa vstopili v zlato obdobje, v katerem so najprej pod vodstvom Damirja Krznarja, ki je nadaljeval pot Alberta Riere, postali prvaki, nato pa pod taktirko Španca, do katerega lahko zaradi edinstvenega dela le redkokdo ostane ravnodušen, pisali zgodovino v Evropi, osvojili pokal in v tej sezoni kljub prevetreni poletni zasedbi zagospodarili v 1. SNL. V tem trenutku igrajo najlepši nogomet v Sloveniji, v Evropi pa se ne bojijo prav nikogar. Pred povratno tekmo z Luganom, ki so ga prejšnji četrtek po veličastni predstavi v Švici odpravili s kar 5:0, je strateg Celja nagovoril Slovenijo ter izpostavil zanimivo željo.

Nogometaši Celja so v zadnjih tednih nepremagljivi. Najprej je odjeknila petarda grofov v Ljubljani in Thunu, kjer so s kar 5:0 pomendrali slovenskega prvaka Olimpijo ter enega najboljših švicarskih klubov Lugano, ki se lahko pohvali s skupno tržno vrednostjo igralcev, višjo od 70 milijonov evrov, nato je v nedeljo s 3:0 v knežjem mestu padla še Mura. Celjani tako nadaljujejo stoodstotni točkovni izkupiček v domačem prvenstvu, kjer so hitro ušli tekmecem, v Evropi pa so si zagotovili ta privilegij, da lahko povratno srečanje tretjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo pričakujejo sproščeno, saj imajo v žepu ogromno prednost petih zadetkov.

Rierova četa je v Thunu pomendrala Lugano kar s 5:0. Foto: Guliverimage

To pa še ne pomeni, da v četrtkov dvoboj z Luganom vstopajo brez ciljev. Še kako želijo pomagati slovenskemu nogometu. Zavedajo se, da lahko z novo zmago okrepijo tako klubski koeficient uspešnosti v Evropi kot tudi koeficient slovenskih klubov. "Čaka nas zelo pomembnih 90 minut v Celju, da si izborimo napredovanje v play-off kvalifikacij. Moja želja je, da bi na tekmo prišli tudi navijači Maribora, Olimpije, Radomelj, Domžal, Mure … Pot NK Celje v Evropi je pot celotne Slovenije. V Evropi moramo biti vsi, ki imamo radi slovenski nogomet, kot eno. Potrebujemo dvanajstega nogometaša. Ko slovenskemu klubu uspe karkoli doseči v Evropi, ima nekaj od tega vsak slovenski klub, posledično tudi njegovi navijači. Zato sem še toliko bolj prepričan, da bi morali kot ljubitelji slovenskega nogometa še bolj ceniti, kaj je Celju v lanski sezoni uspelo v Evropi," je Albert Riera nagovoril Slovenijo kot še nikdar. Želi, da bi pesti za nove uspešne predstave celjskega kluba stiskali prav vsi, ki gojijo ljubezen do slovenskega nogometa in jim je v interesu, da bi imel ta tako boljšo podobo kot tudi status. Tako je nagovoril navijače vseh preostalih slovenskih klubov, tudi obeh največjih, torej navijaških skupin Olimpije in Maribora, Green Dragons in Viole, da bi se udeležili srečanja ter poskrbeli za še večji nogometni praznik.

Zgodovinski dosežek, ki ga bo težko ponoviti

Celjani so v imenitni formi. V nedeljo so doma premagali Muro s 3:0. Foto: Jure Banfi Predstave Celja, ki se je v prejšnji sezoni prebilo med osem najboljših v konferenčni ligi, nato pa namučilo slovito Fiorentino, še kako pomagajo pri krepitvi podobe slovenskega nogometa. Celjani uspešne predstave nadaljujejo tudi v tej sezoni. Ko se je ogrel celjski stroj, je prevetrena druščina pod taktirko nekdanjega zvezdnika španskega nogometa nanizala nekaj spektakularnih predstav, na katerih so lahko na svoj račun prišli nogometni sladokusci.

"Ko vidimo, kako težko se je prebiti skozi kvalifikacije, da to lanskemu četrtfinalu konferenčne lige še dodatno težo, to je zgodovinski dosežek, ki ga bo zares težko kadarkoli ponoviti. Dosežek, katerega del je bilo sedem slovenskih nogometašev v začetni enajsterici, še pet ali šest jih na svojo priložnost čaka na klopi. Reprezentanca državi ponuja ogled tekem najboljših slovenskih nogometašev nasploh, Celje pa Slovencem največ slovenskih nogometašev na evropski ravni klubskega nogometa. Zato še enkrat poudarjam – skupaj podpirajmo slovenske klube, ko nastopajo v Evropi," je trener Celja nagovoril slovensko nogometno občinstvo.

Večino okrepitev sestavljajo Slovenci iz domačih klubov

Danijel Šturm že navdušuje s predstavami v celjskem dresu. Foto: Jure Banfi Riera se lahko pohvali z marsičim. V Celju je zgradil zelo uigrano zasedbo na temeljih slovenskih igralcev, ki jim je omogočil imenitno odskočno desko za skok v tujino. David Zec tako danes igra v Nemčiji, Aljoša Matko na Madžarskem, Tamar Svetlin na Poljskem, Svit Sešlar je znova del kluba v Turčiji, vsi štirje tudi zastopajo barve Slovenije v izbrani vrsti, Klemen Nemanič pa se je odpravil na Slovaško. Mnogi slovenski klubi ne bi preživeli odhoda tako kakovostnih igralcev, Riera pa je pripeljal kopico poletnih novincev, s katerimi je zadržal visoko raven celjskih iger.

Kar pa še dodatno veseli, je to, da je med njimi tudi veliko slovenskih nogometašev. Florjan Jevšenak se je vrnil s posoje v Dravinji, Sen Džumhur je bil na posoji v Rudarju, Gašper Vodeb je prišel iz Sežane, Darko Hrka, junak prve evropske zmage v tej sezoni, iz Nafte, Danijel Šturm, ki je junija zaigral tudi za Kekovo četo, pa iz Domžal. Velika večina okrepitev so torej slovenski nogometaši iz slovenskih klubov, to pa je še dodaten razlog, zakaj je treba trenerju Celja zaploskati za opravljeno delo in vse priložnosti, ki jih ponuja Slovencem v želji, da bi zgradil še močnejši NK Celje.

Celjane v primeru napredovanja v play-off kvalifikacij za konferenčno ligo – brez tega bi ostali le v primeru težko verjetnega domačega poloma z Luganom s kar šestimi goli razlike ali več – čaka srečanje z boljšim iz češko-avstrijskega obračuna med Banikom iz Ostrave in dunajsko Austrio. Češki klub je na prvi tekmi doma zmagal s 4:3, tako da bi lahko bilo v četrtek na Dunaju še zelo pestro.