RTV Slovenija v letu 2026 načrtuje presežek, a manj zaposlenih

Radiotelevizija Slovenija leta 2026 načrtuje osem tisoč evrov presežka. Prihodki naj bi namreč znašali okoli 162,91 milijona evrov, odhodki pa okoli 162,90 milijona evrov, izhaja iz predloga programsko-produkcijskega načrta za leto 2026, ki ga bo svet zavoda obravnaval danes. Za konec leta 2026 je načrtovano, da bo 108 zaposlenih manj kot konec letošnjega leta.

Javni zavod v prihodnjem letu načrtuje, da bo nadaljeval ukrepe za zmanjševanje odhodkov. Ti so vezani na aktivnosti na kadrovskem področju, saj stroški dela v strukturi poslovnih odhodkov predstavljajo več kot 60 odstotkov, v predlogu navaja uprava Radiotelevizije Slovenija (RTVS).

RTVS želi do konca leta 2026 vzpostaviti uredništvo informativnega programa, ki bo povezovalo televizijski, radijski in digitalni del. Vsebine RTVS nameravajo približati uporabnikom preko vseh platform. Poleg tega želijo povečati oziroma vsaj ohraniti poslušanost, klikanost in gledanost vsebin, prav tako pa naj bi povečali tudi njihovo dostopnost vsebin.

Dinamično leto 2026

RTVS se pripravlja na dinamično leto 2026, ki bo leto državnozborskih in lokalnih volitev, potekale bodo zimske olimpijske igre in svetovno prvenstvo v nogometu, na kulturnem področju pa bodo v ospredju 150. obletnica rojstva Ivana Cankarja, Kosovelovo leto in leto Zofke Kveder.

Informativni program Televizije Slovenija bo kakovostno novinarstvo v svetu dezinformacij in lažnih novic posebej izpostavil v novi rubriki Preverjanje dejstev, načrtuje pa tudi novo pogovorno oddajo, v kateri bo več časa za razpravo o pomembnih vsebinah, ki jih odpirajo v dnevnoinformativnih in tedenskih oddajah. V tedenski oddaji Tarča bo več prostora imelo preiskovalno novinarstvo, politiki pa bodo gostovali le takrat, ko jih bodo poklicali na odgovornost. Poročila ob 17. uri bodo medtem podaljšali z regionalnim pasom.