V Spotkastu z Evo Cimbola je Mario Galunič spregovoril o treh desetletjih televizijskega ustvarjanja, o zlatih časih televizije, o mejah med poslom in zasebnim življenjem, o delu z Deso Muck in o tem, zakaj svoj mir danes najde na Dolenjskem ter kakšno veselje mu daje njegov kuža Rudi.

Mario Galunič, eden najbolj prepoznavnih televizijskih obrazov v Sloveniji, se je tokrat znašel v vlogi gosta. "Redko se zgodi, da sedim na tej strani," je dejal ob začetku pogovora. Po več kot 800 oddajah in več kot tridesetih letih na televiziji je tokrat govoril o svoji poti, spominih in današnjem medijskem svetu.

Z nasmehom se je spomnil časov, ko so bile v studiu plesalke, pevci, humoristi in živa glasba. "To so bili zlati časi. Gledalci so bili zvesti, izbire je bilo manj. Če si delal dobro oddajo, so te vsi poznali." Danes je, pravi, svet televizije povsem drugačen: "Trg je prenasičen, pozornost ljudi razpršena. Konkurenca je ogromna. Težko je prepričati gledalce, da ostanejo s tabo."

"Imeti službo, kjer se lahko za čas trajanja snemanja odklopiš, je privilegij," pravi gost tokratnega Spotkasta, Mario Galunič. Foto: Gaja Hanuna

Mario priznava, da je kljub letom izkušenj vsak nastop še vedno zahteven. Ima pa pravilo, ki ga dosledno upošteva: "Ko vstopim v studio, pustim vse težave pred vrati." Čeprav se v studiu zdi vse popolno – obleke, luči, glasba – poudarja, da je to "privid, ne realen svet." "Ko se vrata zaprejo, te problemi čakajo zunaj. A gledalcev to ne zanima, zato jim vedno dam vse od sebe."

V nedeljo voditelj oddaje, v ponedeljek učitelj v razredu

Le redki vedo, da je v času svojih najbolj gledanih oddaj Galunič poučeval slovenščino na Osnovni šoli Spodnja Šiška. "V nedeljo zvečer nasmejan voditelj, v ponedeljek zjutraj pa resen učitelj. Učenci niso razumeli, da to nista dve isti osebi," se spominja s smehom.

Čeprav je bil učiteljski poklic njegova otroška želja, se v šolo ne bi več vrnil: "Bil sem naiven. Mislil sem, da gre samo za prenos znanja, a to je veliko več. V teh dveh vlogah sem bil preveč razdvojen."

"En roditeljski sestanek me je utrudil bolj kot snemanje treh oddaj skupaj," o svoji učiteljski karieri pove Mario Galunič. Foto: Gaja Hanuna

“Ob Desi Muck sem naredil medijsko fakulteto”

Pomemben del njegove kariere je bilo sodelovanje z Deso Muck. Skupaj sta ustvarila več kot 200 oddaj. "Desa mi je ogromno pomagala. Bila je izkušena in razumela je ta svet. Ob njej sem se naučil, kako deluje medijski vrtinec. Vedno ji rečem, da sem ob njej naredil medijsko fakulteto." Še danes ostajata v stiku in Mario ji je hvaležen za nasvete, podporo in prijateljstvo.

V medijskem svetu, pravi, vlada veliko neiskrenosti in površinskosti – in tega se zaveda. "To je del posla, a pomembno je znati ločiti, kdaj se šov konča. Ko nisem v službi, se ne družim z ljudmi iz tega sveta. Moje življenje je precej neokuženo s šovbiznisom." Zvezdniška poza ga moti. "Velikokrat je odraz nesamozavesti. Meje in zasebnost so pomembne, ampak ni treba biti zato aroganten."

"Morda je to znak staranja, čisto mogoče, ampak meni življenje v centru Ljubljane ni bilo več tako všeč kot včasih," pove o selitvi na Dolenjsko. Foto: Gaja Hanuna

Na Dolenjskem je našel mir

Zadnja leta svoj mir najde na Dolenjskem, kjer živi s svojim psom Rudijem, črnim pritlikavim šnavcerjem. "Ko sem še opazoval druge, se mi je zdelo smešno, da se pogovarjajo o psih kot o otrocih. Zdaj jih popolnoma razumem," se nasmehne. Sprehodi po naravi, pogovori o dlaki in alergijah – vse to je postalo njegov vsakdan.

"Ne maram, da se vse vrti okoli mene"

Čeprav je v svoji karieri nasmejal tisoče ljudi, Mario priznava, da rojstnih dni ne mara. "Ne maram, da se vse vrti okoli mene. Ne znam se obnašati, ko sem v središču pozornosti." Zato svoj dan raje preživi na poti. Letos je bil sicer doma zaradi obveznosti na RTV Slovenija, a si želi spet več potovati. "Filipini so bili zanimivi, a ne tako, da bi se vrnil. Dolga potovanja so vedno bolj naporna, a po Sloveniji znova in znova odkrijem nekaj čudovitega."

"Sem perfekcionist in potem sem vedno malo nezadovoljen. Ker življenje ni popolno in tudi ne more biti," je v pogovoru z Evo Cimbola še povedal Mario Galunič. Foto: Gaja Hanuna

Pogovor namesto terapije

Mario nikoli ni imel terapevta. Pravi, da mu najbolj pomaga moč uma in pogovor s prijatelji. Le enkrat je poiskal pomoč – v obdobju, ko se je soočal z zalezovalko. "Takrat me je bilo res strah. Nisem razumel, kaj se dogaja, zato sem se pogovoril z zdravniki. Šele takrat sem razumel, da gre za bolezen." To obdobje je opisal kot eno najtežjih v življenju, ko se je moral naučiti, kako ostati sam sebi opora.

Pred kamero vidimo le eno plat Maria Galuniča

Kot odgovorni urednik razvedrilnega programa na RTV Slovenija ima veliko obveznosti, a še vedno mu dušo napolni tudi vodenje pred kamero, trenutno je voditelj priljubljenega kviza Joker.

Mario Galunič je za mnoge sinonim profesionalnosti, topline in elegance na televiziji. A kot pravi sam – vse, kar gledalci vidimo, je le del njega. "Pred kamero sem nasmejan, miren in urejen. Ampak to je samo en del mene. Tisti drugi – bolj tiho človeški – je prav tako resničen."

Voditeljica Eva Cimbola je bila v Spotkastu oblečena v oblačila RED by MANA. Foto: Gaja Hanuna

