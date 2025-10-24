Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je v pogovoru za Spotkast spregovorila o svojem otroštvu, samosprejemanju, vzgoji in vrednotah, ki jih želi prenesti na svoja sinova. Pogovor z Evo Cimbolo je razkril čustveno in premišljeno plat političarke, ki jo javnost pogosto vidi v povsem drugačni luči.

V otroštvu sta jo zaznamovali dve stvari – občutek drugačnosti in močna povezanost z živalmi. "Nisem bila zelo družabna, veliko sem bila v svojem svetu," je priznala. "Živali pa me niso nikoli obsojale. Sprejele so me tako, kot sem bila – brez pogojevanja, brez ocen."

Spomin na osnovno šolo opisuje kot grenko-sladek. Pogosto se je počutila nerazumljeno in odrinjeno, družbo pa je našla v knjigah. "Morda je to del odraščanja, a težko sem se vključevala v večje skupine. Bila sem mali samotar," je dejala z nasmehom.

"Zelo so me zaznamovali odnosi, ki sem jih imela z živalmi," je o svojem odraščanju povedala Urška Klakočar Zupančič, ki se tudi danes najbolj sprosti v stiku z živalmi in naravo. Foto: Gaja Hanuna

Kasneje je spoznala, da pot do sprejetosti vodi skozi samosprejemanje: "Ko se naučiš sprejeti sebe, tudi z napakami in nepopolnostmi, se spremeni pogled na svet. Takrat te tudi okolica lažje sprejme."

Kritikam se ni uklonila

Vstop v politiko je prinesel nove izzive – tudi soočanje s kritiko. "Na začetku me je šokiralo, koliko ostrih besed leti nate, tudi za stvari, na katere nimaš vpliva," pravi.

Z leti je postala odpornejša in dodaja, da se zaradi kritik nikoli ni spreminjala, da bi komu ugajala. "Vedno sem bila zvesta svojim stališčem in vrednotam. Tudi zdaj, v politiki, ostajam enaka."

"V sebi nimam slabih namenov, tako da se mi je zdelo, zakaj bi drugi ljudje imeli neke slabe namene, če jim pravzaprav nič žalega ne želim," pravi Urška Klakočar Zupančič, na katero se je ob vstopu v politiko usul plaz kritik. Foto: Gaja Hanuna

"Ocene nič ne povedo o človeku kot takem"

Kot mama dveh sinov verjame, da je pomembneje vzgajati človeka kot odličnjaka. "Odličnost v šoli mi ni tako pomembna. Želim si, da bi bila spoštljiva, strpna in odgovorna do sveta okoli sebe. To šteje več kot brezhibna enačba," pravi.

Dodaja, da jima želi približati razumevanje različnih kultur, religij in narodov. "To znanje človeka bogati in ga pripravi na življenje." Z nasmehom priznava, da ji včasih zmanjka časa za red, a ji je pomembneje, da otroka rasteta v zaupanju in toplini.

"Velikokrat sem rekla, če ju bom naučila pravilnega odnosa do sebe in do sveta okoli njiju, potem sem kot mati naredila vse," je o svojih sinovih povedala Urška Klakočar Zupančič. Foto: Gaja Hanuna

"Ljubezen pri teh letih je drugačna"

V pogovoru je spregovorila tudi o položaju žensk v politiki ter o razlikah med sodno in parlamentno dvorano. Ob tem se je dotaknila še bolj osebnih tem – ljubezni v zrelejših letih in pomena simbolov v njenem življenju. "Ljubezen pri teh letih je drugačna – mirnejša, bolj zrela. Veš, kdo si in kaj si želiš," pravi.

Ena od tem, ki sta jo z Evo Cimbolo odprli, so bili tudi znameniti rdeči salonarji, ki so postali del njenega javnega prepoznavnega videza. Čeprav jih na snemanju nobena od njiju ni imela obutih, sta v pogovoru obudili njihovo simboliko. Par tistih slavnih čevljev je danes del zbirke Tržiškega muzeja, drugi par pa hrani v vitrini Državnega zbora.

"Jaz se kar sprostim in mi je čisto vseeno, če me kdo snema ali se mi smeji, jaz se imam fino," je o zabavi ob rokovski glasbi povedala Urška Klakočar Zupančič. Foto: Gaja Hanuna

"Rdeči salonarji so postali simbol nečesa več – spomina, poguma in ženskosti. Danes me spominjajo, da ni nič narobe, če si drugačen," je povedala v Spotkastu, v katerem sta se z Evo dotaknili tudi tega, kaj bi jo v odnosu najbolj razjezilo, katere dnevne rutine nikoli ne izpusti, kaj meni o nakupovanju in kdaj jo je bilo najbolj strah.

