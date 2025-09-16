Urška Klakočar Zupančič pokazala, kako je bila videti pred 25 leti

Predsednica državnega zbora je na družbenih omrežjih objavila svojo fotografijo, ki je nastala pred 25 leti, in z njo požela val pohval.

"Preteklost je kot sveča v daljavi ... preblizu, da bi lahko odnehala, in predaleč, da bi me varovala," je Urška Klakočar Zupančič zapisala ob fotografiji 25 let mlajše sebe, ki jo je objavila na družbenih omrežjih.

Fotografija je sprožila plaz navdušenih komentarjev njenih sledilk in sledilcev, ki so jo zasuli s pohvalami. "Lepa, pametna, inteligentna, neupogljiva - strah in trepet moških, ki vse to niso," jo je opisala ena od sledilk, druga pa dodala: "Kdo bi si mislil, da je v tako lepi, nežni in mili podobi toliko odločnosti in občutka za to, kaj je prav in kaj narobe. Poklon značaju in čestitke staršem za vzgojo."

Vodja poslancev Svobode: Že takrat je bilo v tebi nekaj več

Ob fotografiji mlade Urške Klakočar Zupančič se je oglasila tudi pisateljica Azra Širovnik in ji sporočila: "Lepota je neminljiva! Prelepa." Predsednica poslanske skupine Gibanja Svoboda Nataša Avšič Bogovič pa je zapisala: "Draga naša predsednica Urška Klakočar Zupančič, že takrat je bilo v tebi nekaj več. Bistvo pa ostaja."

