Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
N. V.

Torek,
16. 9. 2025,
10.48

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Urška Klakočar Zupančič

Torek, 16. 9. 2025, 10.48

27 minut

Urška Klakočar Zupančič pokazala, kako je bila videti pred 25 leti

Avtor:
N. V.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Urška Klakočar Zupančič | Foto STA

Foto: STA

Predsednica državnega zbora je na družbenih omrežjih objavila svojo fotografijo, ki je nastala pred 25 leti, in z njo požela val pohval.

"Preteklost je kot sveča v daljavi ... preblizu, da bi lahko odnehala, in predaleč, da bi me varovala," je Urška Klakočar Zupančič zapisala ob fotografiji 25 let mlajše sebe, ki jo je objavila na družbenih omrežjih.

Fotografija je sprožila plaz navdušenih komentarjev njenih sledilk in sledilcev, ki so jo zasuli s pohvalami. "Lepa, pametna, inteligentna, neupogljiva - strah in trepet moških, ki vse to niso," jo je opisala ena od sledilk, druga pa dodala: "Kdo bi si mislil, da je v tako lepi, nežni in mili podobi toliko odločnosti in občutka za to, kaj je prav in kaj narobe. Poklon značaju in čestitke staršem za vzgojo."

Vodja poslancev Svobode: Že takrat je bilo v tebi nekaj več

Ob fotografiji mlade Urške Klakočar Zupančič se je oglasila tudi pisateljica Azra Širovnik in ji sporočila: "Lepota je neminljiva! Prelepa." Predsednica poslanske skupine Gibanja Svoboda Nataša Avšič Bogovič pa je zapisala: "Draga naša predsednica Urška Klakočar Zupančič, že takrat je bilo v tebi nekaj več. Bistvo pa ostaja."

Oglejte si še:

Urška Klakočar Zupančič, Bor Zuljan
Trendi Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan: Zgodilo se je zelo hitro in seglo zelo globoko
rdeči čevlji
Novice Rdeči salonarji predsednice DZ so na ogled v Tržiškem muzeju
Urška Klakočar Zupančič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.