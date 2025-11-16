Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

nestrpnost Urška Klakočar Zupančič

Nedelja, 16. 11. 2025, 20.03

13 minut

Klakočar Zupančič ob mednarodnem dnevu strpnosti opozorila na porast nestrpnosti

Urška Klakočar Zupančič | Predsednica DZ si želi, da bi vsakdo prebudil tisto zvedavost in pogum, ki sta že od prazgodovine del naše genetske zasnove. "Kajti skupnost, v kateri prevladujeta strah in sebičnost, zelo hitro postane gojišče diktatorjev." | Foto STA

Predsednica DZ si želi, da bi vsakdo prebudil tisto zvedavost in pogum, ki sta že od prazgodovine del naše genetske zasnove. "Kajti skupnost, v kateri prevladujeta strah in sebičnost, zelo hitro postane gojišče diktatorjev."

Foto: STA

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je v poslanici ob mednarodnem dnevu strpnosti opozorila na stopnjevanje nestrpnosti. Zaradi tega je deklaracija o načelih strpnosti, ki jo je Generalna konferenca Unesca sprejela na današnji dan pred 30 leti, danes po njenem prepričanju še aktualnejša

Deklaracija v preambuli, ki jo je Generalna konferenca Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) sprejela 16. novembra 1995, poudarja zaskrbljenost zaradi vzpona dejanj nestrpnosti, nasilja, terorizma, ksenofobije, agresivnega nacionalizma, rasizma, antisemitizma, izključevanja, marginalizacije in diskriminacije.

Ta dejanja so uperjena proti nacionalnim, etničnim, verskim in jezikovnim manjšinam, beguncem, priseljenim delavcem, priseljencem ter ranljivim skupinam znotraj družb. Opozarja tudi na dejanja nasilja in ustrahovanja, storjena nad posamezniki, ki uveljavljajo svojo svobodo mišljenja in izražanja, je spomnila predsednica DZ.

Ta opaža stopnjevanje tovrstnih dejanj nestrpnosti. "Zelo lahko je zapasti v past stereotipov in zavračanje ali celo sovražnost do vseh, ki tem stereotipom ne ustrezajo," je poudarila. Takšnih ravnanj danes ne spodbujajo samo nekateri politiki doma in po svetu, ampak tudi samooklicani mnenjski vodje, katerih agresivna sporočila preplavljajo družbena omrežja, je opozorila. "Kot sem nekoč že poudarila, so to besede in dejanja strahopetcev," je dodala.

Strpnost, sočutje in razumevanje razlogov za drugačen način razmišljanja, verovanja ali preprosto drugačno podobo soljudi od nas zahtevajo vsaj nekaj osnovnega znanja o razvoju človeške družbe in predvsem pogum, je poudarila Klakočar Zupančič.

Želi si, da bi vsakdo prebudil tisto zvedavost in pogum, ki sta že od prazgodovine del naše genetske zasnove. "Kajti skupnost, v kateri prevladujeta strah in sebičnost, zelo hitro postane gojišče diktatorjev," je izpostavila.

"Bodimo torej pogumni in strpni. Ostanimo svobodni," je sklenila.

nestrpnost Urška Klakočar Zupančič
