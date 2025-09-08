Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
8. 9. 2025,
7.37

Osveženo pred

15 minut

Ponedeljek, 8. 9. 2025, 7.37

15 minut

Klakočar Zupančič: Govorim, kar mislim, in kar rečem, naredim

Avtor:
Na. R.

Urška Klakočar Zupančič | Da bo soglasje umaknila in da na kongresu ne bo izzvala aktualnega predsednika Roberta Goloba, so iz njenega kabineta sporočili že v sredo.  | Foto STA

Da bo soglasje umaknila in da na kongresu ne bo izzvala aktualnega predsednika Roberta Goloba, so iz njenega kabineta sporočili že v sredo. 

Foto: STA

Urška Klakočar Zupančič je, kot je napovedala, umaknila soglasje h kandidaturi za predsednico Gibanja Svoboda. Znova je pojasnila, da je soglasje sprva podpisala v zahvalo tistim, ki so jo predlagali. Spomnimo, Klakočar Zupančič je v sredo podala soglasje h kandidaturi za predsednico stranke, a hkrati zatrdila, da ne bo kandidirala.

"Po treh letih in pol v politiki bi lahko nekateri že doumeli, da govorim, kar mislim, in kar rečem, naredim," je Klakočar Zupančič v nedeljo objavila na omrežju Facebook.

"Soglasje sem resnično podpisala izključno z namenom, da se zahvalim tistim, ki so me evidentirali za to mesto, torej za predsednico stranke. Morda je to nekoliko nekonvencionalno. A sem že takrat (v sredo, op. a.) stranki sporočila, da to ne pomeni nujno tudi, da bom kandidirala," je Klakočar Zupančič pojasnila na Televiziji Slovenija. "Soglasje sem že umaknila, tako da se ta vihar zdaj absolutno lahko poleže," je dodala.

Zanikala je tudi govorice, da bi se lahko pridružila stranki Vladimirja Prebiliča. "Ne vem, od kod se je to sploh pojavilo," je dejala in dodala, da "za zdaj ni nobenega vprašanja", ali bo spomladi na parlamentarnih volitvah kandidirala na listi Gibanja Svoboda.

Vabila na poroko ni prejela

Predsednica državnega zbora je med drugim odgovorila tudi na vprašanje, kako to, da je ni bilo na poroki premierja Roberta Goloba, na kateri je bila med drugim tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos. "Vabila na poroko nisem dobila. Poroka je pač zasebna stvar in tisti, ki se poroči, se tudi odloči, koga bo povabil," je dejala.

Ovržena kazenska ovadba 

Komentirala je še ovrženo ovadbo, ki so jo zoper njo septembra lani vložili poslanci opozicijskih strank SDS in NSi, v kateri so ji očitali zlorabo uradnega položaja in nevestno delo v službi, ker ni sklicala izredne seje DZ, ki jo je zahtevalo 23 poslank in poslancev, s tem pa naj bi onemogočala parlamentarno preiskavo, ki bi pod drobnogled vzela delovanje podjetij v slovenski energetiki.

"Ovržena ovadba ne prinaša sprememb v parlamentarni praksi. Veliko pa to pomeni za politično kulturo," je še dejala na televiziji. "Ves ta cirkus s temi ovadbami, to ni zastonj," je povedala in dodala, da je zato tudi želela, da se poslanci opozicijskih strank ob zavrženi ovadbi, kar pomeni, da njena vsebina ni bila niti obravnavana, opravičijo državljanom.

