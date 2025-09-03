Kazensko ovadbo, ki jo je opozicija vložila zoper predsednico DZ, so pristojni organi zavrgli, je danes sporočila prva med poslanci Urška Klakočar Zupančič. Takšen razplet je pričakovala. Suma kaznivega dejanja krive ovadbe ne bo naznanila, zaradi "zavestne zlorabe pravnih instrumentov" pa pričakuje opravičilo državljanom, podpisanim pod ovadbo.

Predsednica DZ Klakočar Zupančič je pred poletjem vložila uradno poizvedbo pri pristojnih organih o stanju ovadbe, ki so jo zoper njo septembra lani podali poslanci opozicijskih SDS in NSi. "Pred dnevi sem dobila uradni odgovor, da je bila kazenska ovadba v celoti zavržena, ker je pristojni organ ugotovil, da ne gre za kazniva dejanja," je v današnji izjavi, pri kateri sta ji ob bok stopili obe podpredsednici DZ, Meira Hot (SD) in Nataša Sukič (Levica), sporočila Klakočar Zupančič.

"Ovadba je popolno pravno skrpucalo"

Sama je tak razplet pričakovala, saj je po njeni oceni ovadba "popolno pravno skrpucalo" in je po njenem mnenju pisca razgalila kot "popolnega pravnega analfabeta". V danem primeru po njenem prepričanju ne gre zgolj za neznanje, pač pa za poskuse pritiska na posameznika in sistematično razvrednotenje pravnih instrumentov.

Tako opozicija deluje že več mandatov s ciljem vladati mimo zakonov, gre za načrtno vzpostavljanje temeljev morebitne diktature, političnim nasprotnikom očita Klakočar Zupančič. Ob tem je izpostavila, da je kriva ovadba kaznivo dejanje. "Zakon mi nalaga, da ga kot državljanka naznanim, vam pa povem, da se s temi zavržnimi dejanji res ne želim podrobno ukvarjati," je zatrdila. Čas do konca mandata namreč želi posvetiti tistim projektom, ki bodo prinesli konkretne koristi državljanom, je pojasnila.

Pričakuje in zahteva opravičilo

Pričakuje in zahteva pa opravičilo vseh opozicijskih poslancev, podpisanih pod ovadbo. A kot je poudarila predsednica DZ, ne opravičila njej, pač pa vsem državljanom zaradi "zavestnega zlorabljanja pravnih instrumentov". Klakočar Zupančič tako pravi, da se ne želi prenagliti pri nadaljnjih korakih, saj meni, da je med poslanci, ki so se podpisali pod ovadbo, "zagotovo kakšen, ki je sposoben opraviti samorefleksijo".

Kot je spomnila, pa so lahko nadaljnji koraki tudi na pristojnih organih, ki lahko sami začnejo postopke, če menijo, da so izpolnjeni znaki kaznivega dejanja. "Kazenskopravni instituti niso igrače, sploh pa ne politične. Za politična preigravanja so na voljo drugi instrumenti, ne kazenske ovadbe, ki so rezervirane za najbolj zavržna dejanja v družbi," je navedla.

Obe podpredsednici sta ji stopili v bran

Podporo Klakočar Zupančič sta danes izrazili tudi obe podpredsednici DZ. Hot je poudarila, da je vložitev ovadbe, četudi ta ni bila utemeljena na pravnih dejstvih, povzročila škodo ne samo predsednici DZ, pač pa instituciji kot tudi vsem državljanom. "Od izvoljenih predstavnikov se pričakuje višja stopnja integritete, pričakuje se medsebojno spoštovanje, pričakuje se spoštovanje temeljnih postulatov demokratične ureditve Republike Slovenije," je izpostavila. Spodkopavanje tega pa po njenem mnenju pomeni spodkopavanje tega, na čemer je Slovenija utemeljila svojo samostojnost.

Sukič pa je poudarila, da je Klakočar Zupančič "odlična predsednica", ki državni zbor vodi "stabilno, učinkovito, zakonito". Ovadba je nadaljevanje političnega šova in je bila politično motivirana, je ocenila.

Obe podpredsednici sta ob tem tudi opozorili, da so ženske v politiki, še zlasti tiste na najvišjih funkcijah, pogosteje "tarča zlonamernih napadov".

Osumljena zlorabe uradnega položaja

Opozicijski SDS in NSi sta septembra lani policiji in Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani naznanili sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in nevestnega dela v službi zoper predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. Kot so tedaj pojasnili, je sodu izbilo dno dejstvo, da ni sklicala izredne seje DZ, ki jo je zahtevalo 23 poslank in poslancev, s čimer je onemogočala parlamentarno preiskavo, ki bi pod drobnogled vzela delovanje podjetij v slovenski energetiki.