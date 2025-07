Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan: Zgodilo se je zelo hitro in seglo zelo globoko

Odkar sta letos spomladi potrdila, da sta zaljubljena, predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič in glasbenik Bor Zuljan vzbujata ogromno zanimanja javnosti. Zdaj sta o svoji zvezi prvič spregovorila v skupnem intervjuju v reviji Jana.

Prvi dve leti je bilo njuno razmerje le poslovno

Kot je povedal Zuljan, je bilo njuno poznanstvo prvi dve leti strogo poslovno, o osebnih zadevah sta se začela pogovarjati šele okoli zadnjega novega leta, ko je sam "zaradi nekih dogodkov sprejel boleče osebne odločitve".

"Potem se je vse zgodilo zelo hitro in seglo zelo globoko," je povedal Zuljan in dodal, da je imel kot glasbenik vedno veliko ponudb oboževalk, a da je bil vedno "zvest, družinski tip moškega, ki ga avanture ne zanimajo."

"Sama sem ves čas nezavedno iskala človeka, ki ima takšno čustveno globino, kot jo imam sama," pa je o njuni zvezi povedala Klakočar Zupančič in dodala, da sta jo pri Zuljanu prepričali "njegova karizma in čustvenost". Do zdaj se menda sploh še nista sprla. "Bilo je edino to, da sva začutila nelagodje zaradi bolečine drugega," je pojasnila.

Spet jo je navdušil za smučanje

V intervjuju sta Klakočar Zupančič in Zuljan povedala tudi, da še zdaleč nista enaki osebnosti, ampak da se dopolnjujeta in učita drug od drugega. On je njo znova navdušil za smučanje, sam pa se je zaradi nje lotil jahanja.