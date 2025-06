Pred časom je javnost izvedela za zvezo med predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in znanim slovenskim glasbenikom, kitaristom in članom Šank Rocka Borom Zuljanom. Prav on je za revijo Suzy prvi javno potrdil njuno zvezo, zdaj pa je o njuni ljubezni v podkastu za Metropolitan spregovorila tudi predsednica parlamenta.

Kot je povedala v pogovoru, je sprva prišlo do neprijetnih govoric. "Nisem človek, ki bi se preveč obremenjeval z negativnimi čustvi drugih," je med drugim v pogovoru povedala Klakočar Zupančič in dodala, da so jo neprijetne govorice tudi prizadele, saj je le človek.

A kot je dejala, je to le še okrepilo ljubezen med njo in Zuljanom. "Normalno je, da človeka to prizadene, ko je posredi neko tako čustvo, kot je ljubezen, ki je res čista," je povedala. "Obema je čez to uspelo iti skupaj, kar nakazuje na to, da je to res čisto čustvo, ki povezuje dva, ki sta si sicer zelo različna, a imata oba neko globoko čustvovanje," je še dodala.

Njuno ljubezen označila za zelo čisto

V pogovoru za Metropolitan je povedala, da bi ljubezen med njima opisala kot zelo čisto. Zgodila se je popolnoma nepričakovano, nenačrtovano. Tak odnos in takšno ljubezen nameravata ohraniti še naprej ter nikakor na očeh javnosti.

Klakočar Zupančič je povedala tudi, da se z Zuljanom hitro dogovorita, kdo je dober na katerem področju. "Ljudje imamo potrebo po tem, da smo sprejeti in ljubljeni in to lahko včasih iščemo celo življenje," je še dodala.

Med drugim je priznala tudi, da je sama precej ekstrovertirana oseba in da ji ni težko navezovati stikov z novimi ljudmi. "Določene stvari pa sem vseeno zazidala v sebi, kar pomeni, da so nekatere stvari tako samo moje," je še povedala. Poleg pogovora o ljubezenskem in političnem življenju pa se je dotaknila tudi drugih tem iz osebnega življenja, med drugim je spregovorila o njenih dvojčkih, izdanih knjigah in tudi o tem, kakšno glasbo rada posluša.

Preberite še: