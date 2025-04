Bor Zuljan potrdil: z Urško Klakočar Zupančič sta par

Bor Zuljan, kitarist skupine Šank Rock, je v intervjuju za revijo Suzy potrdil, da sta s predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič par. "Poslovno sva sodelovala precej časa, zbližala sva se šele nekaj mesecev po tem, ko sem zaradi določenih dogodkov v svojem zasebnem življenju sprejel nekatere težje odločitve," je za Suzy povedal Zuljan.

Ob tem je zavrnil tudi medijske navedbe, da sta se s Klakočar Zupančič zasebno dobivala v prostorih državnega zbora, in poudaril, da so bili vsi njegovi obiski v DZ službene narave, ker so ga v Gibanju Svoboda najeli za produkcijo avdio- in videosporočil najbolj izpostavljenih članov stranke.

Bor Zuljan je bil pred tem v dolgoletnem zakonu z ženo Anito, s katero ima dve hčerki. Poročena je bila tudi Klakočar Zupančič, ki sta se ji v zakonu rodila sinova dvojčka.