Znani Slovenci v Stožicah pokazali svoje partnerje #foto

Na sobotnem koncertu Nine Pušlar v ljubljanskih Stožicah, s katerim je obeležila 18-letnico preboja na slovensko sceno in postala prva slovenska pevka, ki je razprodala največje slovensko koncertno prizorišče, so se Pušlarjevi pridružili številni glasbeni gosti. Na odru se je zvrstilo okrog 40 nastopajočih. Skoraj tri ure dolgega koncerta so se udeležili tudi številni znani Slovenci, ki so prišli uživat s svojimi partnerji ali prijatelji. Utrinek s koncerta si lahko ogledate v zgornjem posnetku.

Koncerta Nine Pušlar, ki je v treh urah in pol zapela 25 pesmi, se je med drugimi udeležil glasbenik Marko Vozelj z ženo Tino, s katero sta letošnje leto praznovala 18. obletnico poroke. Skupaj imata hčerki Mašo in Zalo.

Zakonca Tina in Marko Vozelj Foto: Mediaspeed

Med 40 nastopajočimi je bil tudi kitarist skupine Šank Rock Bor Zuljan, ki je s Pušlarjevo zaigral pesmi Malo malo in Prste stran. Podpret ga je prišla tudi njegova žena Anita, s katero imata dve hčerki.

Zakonca Anita in Bor Zuljan Foto: Mediaspeed

Med glasbeniki, ki so se udeležili koncerta, je bila tudi pevka Špela Grošelj, ki je s seboj pripeljala svojega dobrega prijatelja, frizerja Borisa Dragana.

Boris Dragan in Špela Grošelj Foto: Mediaspeed

Komik in igralec Vid Valič je na koncert prišel uživat s svojimi prijatelji.

Vid Valič v družbi svojih prijateljev Foto: Mediaspeed

Kot glasbeni gost je nastopil tudi Matjaž Robavs, ki je z Nino Pušlar sodeloval v muzikalu Cvetje v jeseni. Skupaj z njegovo skupino Trio Vivere, v kateri sta še Gregor Ravnik in Aljaž Farasin, so zapeli pesem Mimogrede in balado Vivo per lei, ki jo je Pušlarjeva označila za "najlepšo pesem na svetu".

Matjaž Robavs Foto: Mediaspeed

V zaodrju so fotografi ujeli še manekenko Irino Osypenko, nekdanjo ženo poslanca Evropskega parlamenta Matjaža Nemca, pevca in kitarista Matjaža Vlašiča in pevca Tomaža Miheliča.

Irina Osypenko, Matjaž Vlašič in Tomaž Mihelič Foto: Mediaspeed

Med udeleženci koncerta so bili tudi poslanec Nove Slovenije (NSi) Janez Cigler Kralj, član skupine Čuki Jože Potrebuješ, harmonikar Sašo Avsenik, vplivnica Nataša Mernik in nekateri člani skupine Prifarski muzikanti.

