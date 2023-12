Nina Pušlar: To je bil koncert, na katerega sem se pripravljala 18 let #video

Po razprodanih Križankah in Hali Tivoli v preteklih letih je Nina Pušlar prvič nastopila v stožiški dvorani in jo razprodala. Koncert je bil tudi priložnost za obuditev spomina pred 18 leti, ko je s pesmijo Ni ona zmagala v televizijski Bitki talentov. Zadnjih nekaj let je največkrat predvajana slovenska izvajalka na radijskih postajah.

Poleg njene stalne zasedbe, ki jo spremlja na koncertih, je bila na odru razprodanih Stožic številčna ekipa. Ob glasbenikih oziroma instrumentalistih in gostih so jo spremljali še plesalci, zato je bil koncert raznolik tako po izvedbi kot po vizualni plati. Na odru se je zvrstilo okrog 40 nastopajočih.

Foto: STA

Nina Pušlar je s stožiškim koncertom obeležila tudi 18-letnico preboja na slovensko sceno. Leta 2005 si je s pesmijo Ni ona pripela zmago v drugi sezoni televizijske Bitke talentov.

"Lepo se je sprehoditi v preteklost, se ozreti nazaj in biti ponosen nase, na to, kar si dosegel," je povedala Pušlar. Vse to je bila po njenih besedah pot do Stožic.

Ob eni od številnih pesmi je s spolesalcem občinstvo navdušila tudi s čutnim plesom:

Ko je pri svojih 16 letih zmagala na Bitki talentov, ni razmišljala o ničemer drugem kot o tem, da si želi čim več svojega življenja prepevati, biti v stiku z glasbo. Pred tem je obiskovala glasbeno šolo, sodelovala v pevskih zborih in v pihalnem orkestru igrala prečno flavto.

Foto: STA "Tako da je bilo moje življenje že prej zelo povezano z glasbo, ampak takrat sem seveda sanjala samo o tem, da bom lahko nekoč pela, nisem si pa zares predstavljala, da bom kdaj lahko pela tudi pred tako številčno publiko," je povedala še pred koncertom v Stožicah.

Ta ji pomeni velik korak v karieri po tem, ko je nastopala v dvoranah za tisoč ljudi ali pred nekaj tisoč glavo množico v Križankah in Hali Tivoli, zlasti v organizacijskem smislu in pripravah, ki zahtevajo več mesecev dela, ter po številu sodelujočih. Po sami glasbeni plati pa se ji zdi podobno, sploh če si, kot pravi, na odru sproščen in iskren.

Foto: STA

Lani je Nina Pušlar izdala svoj sedmi studijski album Nina, Nina, Nina. Zadnjih nekaj let velja za največkrat predvajano slovensko izvajalko na domačih radijskih postajah. K temu so pripomogle tudi skladbe, kot so To mi je všeč, Svet je tvoj, Lepa si, Svet na dlani in Tople oči.