Nina Pušlar in čarovnice v Portorožu

Jesen na obali še vedno prinaša blagodejne temperature, ki so ravno pravšnje za uživanje ob nežnih sončnih žarkih, mestne plaže si odpočijejo od poletne gneče in čakajo na slučajne sprehajalce. Čas za obisk Portoroža je vedno pravi, saj mesto zaradi hotelov z bogato wellness ponudbo živi v vseh letnih časih.

V Turistični agenciji Sonček so izbrali hotele LifeClass predvsem zaradi dveh kopališč: enega z morsko in drugega s termalno vodo. Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

V okviru prireditev v času jesenskih počitnic se v Kongresnem centru LifeClass hotela v Portorožu 30. oktobra obeta nepozabni koncert energične Nine Pušlar – tokrat v organizaciji Turistične agencije Sonček. Bližje Nini ne morete biti, saj gre za koncert butične izvedbe! Trenutno najbolj priljubljena slovenska pevka bo dobro slišala glasove publike, ki bo skupaj z njo prepevala "Nina, Nina, Nina ...". Ta koncert bo popoln sklep sicer trodnevnih morskih počitnic.

Seveda pa je razlogov za jesenske počitnice v "slovenskem Monte Carlu" mnogo več.

Ob morju bo na vas zdravilno deloval zrak, poln svežih aerosolov, bližnja okolica pa kar kliče k raziskovanju in odkrivanju čarobnih kotičkov Obale, ki jih do zdaj še niste poznali. Le streljaj nad Portorožem se razprostirajo čudoviti razgledi in zbirka kamnitih skulptur Forma Viva, avanturisti se lahko sprehodite skozi tunel ozkotirne železnice do Strunjana, kjer si lahko ogledate čudovite soline in školjčišče ter obiščete Krajinski park Strunjan z do 80 metrov visokim Strunjanskim klifom, ki je skupaj s poraščenim robom in 200-metrskim pasom morja pod njim razglašen za naravni rezervat. Nato skočite na minibus in se odpeljite v Piran, kjer boste občudovali akvarij in razigrane ribice. Piranske ulice skrivajo veliko zgodb, pripovedovali pa vam jih bodo tudi v Pomorskem muzeju "Sergej Mašera" Piran. Nedaleč od starega mesta se skriva tudi nekdanje skladišče soli Monfort, v katerem lahko najdete repliko ribiškega plovila. Najlepši sončni zahod boste doživeli na piranskem obzidju in vaš dan bo popoln.

Med morskimi skrivnostmi in po poteh čudovitih razgledov

Še več zanimivih, predvsem ribiških zgodb boste slišali v Izolani – hiši morja, v kateri ne bo dolgčas niti najmlajšim, saj se bodo tam lahko naučili loviti ribe z ribičem Bepijem ali pa pravih mornarskih vozlov. Na svoj račun boste prišli tudi ljubitelji kolesarjenja. Celotna slovenska Istra ponuja številne krožne poti med nasadi olj, po Šavrinskem gričevju, po poti tartufov in špargljev, raziščete lahko tudi dolino reke Dragonje, možnosti je nešteto, primernih tako za kolesarje začetnike kot izurjene mojstre.

Mediteransko kulinarično doživetje

Gurmani, obiščite bližnje oljarje in razvajajte svoje brbončice z aromatičnimi namazi, se v Vinakoper naročite na butično degustacijo ali pa v Marezigah obiščite prvo vinsko fontano v Sloveniji. Izkušnja z razgledi, ki jih ne boste pozabili. Eno najzanimivejših doživetji na istrskem podeželju je tudi lov na tartufe in kuhanje po starem receptu, lahko pa se podate tudi na vintage kulinarično popotovanje po sledeh starih avtohtonih sort oljk, ki rastejo na najlepših razglednih točkah Obale in istrskega podeželja.

V Sončku priporočajo obisk notranjosti Istre, kjer boste poplačani z dobrotami in lepimi razgledi, kakršen je ta iz Fontane vin Marezige. Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Skok k sosedom v Trst

Ideja za dnevni izlet je lahko tudi bližnji Trst, pomembno središče trgovskih poti, kulturnih dogajanj, radi pa so ga imeli tudi umetniki in pisatelji. V mestu si lahko ogledate čudovito arhitekturo in doživite pridih Italije, trg Unità pa se v hipu spremeni v pravo otroško igrišče, kjer ni prometa in lahko otroci prosto tekajo naokoli. V okolici Trsta je tudi muzej dinozavrov in vsekakor ogleda vreden grad Miramar, ki stoji tik ob morju in ponuja bogato muzejsko zbirko, ko se vklopi otroška domišljija, pa v njem zaživijo tudi grajski junaki, vitezi in kraljične.

Sonček ali na njihovi spletni strani. Cena počitnic s tremi polpenzioni, kopanjem in vključeno vstopnico za koncert Nine Pušlar (30. oktobra) že od 216 € na osebo. Otrok do 13. leta pa biva skoraj brezplačno. Preverite: Jesenske šolske počitnice v Portorožu lahko rezervirate v najbližji poslovalnici agencijeali na njihovi spletni strani. Cena počitnic s tremi polpenzioni, kopanjem in vključeno vstopnico za koncert Nine Pušlar (30. oktobra)Otrok do 13. leta pa biva skoraj brezplačno. Preverite: www.sonchek.com/nina

Hotelsko razvajanje

V hotelih LifeClass je vedno poletje. Izbirate lahko med štirimi hoteli, kjer boste uživali v bazenih z ogrevano morsko in termalno vodo, se sproščali v centrih dobrega počutja in spočili oči ob razgledih iz sob ali teras. Kaj je lepšega kot to, da vam vsaj nekaj dni ne bo treba skrbeti za to, kaj boste kuhali? Samopostrežni zajtrki in večerje bodo nahranili celo družino. Vsaj za hip si oddahnite od vsakodnevnih skrbi in prepustite, da za vas poskrbi nekdo drug.

Zabava za najmlajše

V času jesenskih počitnic Sonček in LifeClass hoteli pripravljata »Helloween fest« in bogato otroško animacijo. Foto: TURISTIČNA AGENCIJA SONČEK D.O.O.

Miniklub z animatorji, igralne urice, čarovniški program in celo "Halloween fest" za noč čarovnic z barvanjem obraza, rezljanjem buč in stojnicami z lokalnimi ponudniki. V miru boste lahko popili svojo kavo, medtem ko se bodo vaši otroci neizmerno zabavali, za tiste malo večje pa organiziramo tudi večerni Mini kino, kar pomeni, da boste imeli prost večer. Se spomnite, kdaj nazadnje?

Naša obala je majhna, a čudovita – povsem odprta za raziskovanje. Dobrodošli na morda najboljših počitnicah v življenju. Nina poje "Svet je tvoj", naj bo za nekaj počitniških dni tvoj tudi Portorož.