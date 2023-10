Doživite Festival smeha na lepi modri Donavi

Štiridnevno križarjenje, tri predstave stand-up komedije, čudoviti Passau, Linz in Dunaj. Kdor išče novo potovalno izkušnjo, ki združuje čudovite razglede, kulturo in smeh, je zanj prava izbira 4-dnevno rečno križarjenje . Križarjenje, ki si ga boste zapomnili za vedno.

Slovenski Fetival v organizaciji turistične agencije Sonček smeha bo tokrat dobil prav poseben oder – na rečni ladji na Donavi.

Kdor išče novo potovalno izkušnjo, ki združuje čudovite razglede, kulturo in smeh, je zanj prava izbira 4-dnevno rečno križarjenje po "lepi modri Donavi". Potovanje po reki od Dunaja do Passaua in Linza popotnika popelje skozi nekatere najlepše predele srednje Evrope in obogati njegove večere z nepozabnimi predstavami kar treh izjemnih stand-up komikov. Potovanje, na katerem se bo jokalo! Pa ne od žalosti, temveč od smeha in presunljivih razgledov, ki jih v tem čudovitem letnem času ponujajo mesta na vsakem koraku.

Z rečne ladje MS Primadonna 4*s gostje občudujejo mimobežečo pokrajino in se ustavijo v treh zgodovinskih mestih.

Izbrani gostje se bodo počutili kot prave primadone. Kako naj bi sploh bilo drugače, ko pa se sodobna ladja imenuje MS Primadonna 4*s? Avantura se bo pričela na čarobnem Dunaju, mestu valčkov, umetnosti in kulturne dediščine. Korenine mesta segajo več deset tisoč let nazaj s 24 tisoč let staro Willendorfsko Venero, ki jo lahko najdemo v Dunajskem muzeju naravne zgodovine, avstrijsko prestolnico pa označujejo za biser Evrope. Kako tudi ne, saj je obdan s številnimi veličastnimi zelenimi parki, palačami, med katerimi je tudi Schönbrunn, ki slovi po cesarici Sisi in velja za najbolj obiskano dunajsko turistično znamenitost. Katedrala Sv. Štefana prav tako vzbuja pozornost vsakega, ki pride mimo, zgodovinsko središče mesta je del Unescove svetovne dediščine, mnogi pa mu pravijo kar muzej na prostem, zato je razlogov za obisk več kot dovolj.

Rečno križarjenje v organizaciji turistične agencije Sonček se bo pričelo v mestu valčkov in kočijažev, Dunaju. Foto: Shutterstock

Razgled na Donavo bo začaral že ob vkrcanju, sledi mu radovedno opazovanje bregov, kjer se bodo nizala naselja, gozdovi, vinogradi. Plulo se bo mimo vinorodnega območja Wachau s številnimi vinogradi, gradovi (v enem od njih – Dürnstein – so Avstrijci imeli zaprtega Riharda Levjesrčnega) in samostanoma Melk in Göttweig, ki je zaradi svoje kulturno-naravne zapuščine na Unescovem seznamu.

Večeri na rečni ladji bodo polni smeha, saj je Turistična agencija Sonček v družbo povabila Martino Ipšo, Željkiča in Lucijo Ćirović. Foto: Christian Prager - Orbivision

Druženje s pionirko stand-up komedije

Večeri bodo rezervirani za predstave stand-up komedije, kjer se bodo smehu predali izjemni slovenski komiki: Lucija Ćirović, Martina Ipša in Željko Čakarević - Željkić. Zagotovo ste zanje že slišali. Lucija Čirović je ena od pionirk slovenske stand-up komedije, njeni nastopi pa predstavljajo vrhunce komedije. Gledalcem se je najbolj vtisnila v spomin s serijo TV Dober dan, v kateri je igrala snažilko Fato, in s komedijo Moški&ženske.com, zadnje čase pa je nerazdružljiva s svojim piščancem Coco Ch.Adelom.

Boljša kot kadarkoli

Martino Ipša boste prepoznali po tipičnem štajerskem narečju, četudi ima za sabo več kot dva tisoč nastopov v treh jezikih. Je ena tistih, ki so ustvarjali sceno stand-up komedije v Sloveniji, in skoraj dve desetletji pozneje je še vedno prisotna na sceni ter boljša kot kadarkoli. Bila je ustvarjalka dveh TV oddaj, napisala je scenarije za tri gledališke predstave, bila soavtorica dveh celovečernih scenarijev, napisala tri celovečerne stand-up šove in je nekdaj ustvarjala vsebino za radio, kratek čas je delala tudi kot voditeljica jutranjega programa.

Passau, mesto treh rek, skriva v svoji katedrali največje orgle v katoliški cerkvi. Sicer pa vabi tudi na vrček piva.

Od radijca do komika

Željko Čakarević - Željkić & Željudin zase pravi, da je radijec po duši in izgledu. A ne dovolj, da ga pot pred leti ne bi zanesla tudi pred TV-kamere, ko je na TV3 vodil oddajo Juke Box, na TV Slovenija pa kasneje sodeloval v jutranjem programu in izjemno popularni nedeljski oddaji Tistega lepega popoldneva. V svoji več kot 20-letni radijski karieri je postal voditelj enega prvih sodobnih jutranjih šovov v Sloveniji na radiu Ekspres v Ljubljani, nazadnje pa smo ga lahko poslušali na radiu Center v vlogi voditelja jutranjega šova in v vlogi komičnega lika Željudina, ki je s svojimi odštekanimi klici spravljal v smeh poslušalce po vsej Sloveniji. Željudin je po raziskavah sodeč postal eden najpopularnejših radijskih likov v Sloveniji. Njegove posnetke na YouTubu si je ogledalo na desettisoče ljudi.

Vrata v Črno morje

Po burno presmejani noči se bodo gostje prebudili v Passauu, univerzitetnem mestu Spodnje Bavarske ali mestu treh rek, kjer se srečajo Donava, Inn in Ilz. Kot pomembno izhodišče številnih križarjenj po Donavi ga pogosto imenujejo kar "vrata v Črno morje". Ta srednjeveško obarvan avstrijski biser bo navdušil s svojo arhitekturo, zgodovino in slikovitimi uličicami. Slovita katedrala sv. Štefana kar kliče k ogledu svojih baročnih zakladov in največjih orgel v katoliški cerkvi na svetu, vse generacije pa se ob najrazličnejših delih dneva srečujejo v znamenitih pivskih vrtovih, kjer pšenična "žlahtna kapljica" teče v potokih. Popoldne bo ponovno posvečeno predstavi stand-up komedije, ki bo sprostila dan in zapeljala v nepozaben večer.

Križarjenje se nadaljuje proti Linzu, mestu z bogato kulturno in umetniško sceno. Glavno mesto dežele Zgornje Avstrije in kulturna prestolnica Evrope 2009 bo očarala z modernimi muzeji, galerijami in ulično umetnostjo. Staro mestno jedro očara s pomembnimi renesančnimi zgradbami: pričakujeta vas obsežna Deželna hiša, v trinadstropni Mozartovi hiši pa je Wolfgang Amadeus leta 1783 skomponiral svojo "Linško simfonijo". Dovolj časa bo tudi za obisk najstrmejše tirne gorske železnice v Evropi na gori Pöstlingberg – s panoramskim razgledom na mesto Linz in ob dobri vidljivosti vse do Alp –, ob vsem tem pa je seveda obvezen tudi postanek v eni od linških kavarn na pokušini slovite linške torte. Ob povratku na ladjo sledi seveda nov, tretji val smeha in druženje s priljubljenimi komiki. Zadnji dan sledi povratek na Dunaj in pohajkovanje po ulicah Graben in Kärntner Straße (točno tam, kjer lahko naročite slovito Sacher torto), nato se gostje poslovijo od ladje s kosilom in se z avtobusom vrnejo v Slovenijo.

Pogled v svet pod vodo

Pa recimo še kakšno o ladji, ki ponuja res vrhunsko doživetje rečnega križarjenja. MS Primadonna 4*s je tretja največja ladja za križarjenje po Donavi in je dolga 113,5 in široka 17,4 metra. 60 metrov dolg in osem metrov širok atrij ponuja veliko možnosti za druženje in zabavo. Dvotrupna konstrukcija (katamaran) in premična zasteklitev v Donavski areni omogočata pogled na okolico reke kot na dlani, steklena tla na recepciji pa pogled na svet "pod vodo". Na odprti palubi so na voljo majhen whirlpool, ležalniki in udobni sedeži. Vseh 82 kabin je zunanjih z individualno nastavljivo klimatsko napravo, prho in WC-jem, tako da se boste na ladji počutili kot doma.