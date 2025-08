Na letališču Mahon na Menorci so starši prijavili pogrešanje otroka. Policija je pregledala posnetke nadzornih kamer in ugotovila, da se je dečku uspelo vkrcati na drug let, in to brez vozovnice, poroča The Guardian.

Situacija, ki se je odvijala na španskem letališču, spominja na prizor iz priljubljenega filma, v katerem deček pomotoma konča na napačnem letu in je ločen od svoje družine.

Skoraj enak scenarij se je v ponedeljek odvil na enem od španskih letališč. 15-letni Britanec je, namesto da bi s starši poletel domov v London, končal na letu za Milano.

Vkrcal se je na letalo za Milano

Starši so nemudoma prijavili pogrešanje 15-letnika. Ob prijavi so navedli, da naj bi letel s Tuijem z Menorke na letališče Stansted, a je na letališču Mahon izginil. Policija je pri pregledu posnetkov nadzornih kamer z odhodnega območja ugotovila, da se je fantu uspelo vkrcati na let do milanskega letališča Malpensa – in to brez vozovnice, poroča Guardian.

"Policisti so pregledali kamere v odhodnem območju in videli, da se je najstniku uspelo vkrcati na let do Milana. Letališče je že aktiviralo sistem za opozarjanje na pogrešanega otroka, vendar je bil deaktiviran, potem ko je bilo potrjeno, da je fant na poti v Italijo," je povedal tiskovni predstavnik nacionalne policije na Majorki.

Mati je potovala za njim

Med letom je osebje letalske družbe opazilo, da je med potniki oseba brez vozovnice. EasyJet je sporočil, da so fanta v Milanu pričakali njihovi zaposleni in lokalne oblasti ter da so se dogovorili za srečanje z družinskim članom. Kmalu zatem je v Milano prišla fantova mama.

Tiskovni predstavnik EasyJeta je dejal, da zadevo preiskujejo. "Z letališčem in našimi partnerji v Mahonu preiskujemo, kako je mladoletniku brez spremstva uspelo potovati z napačnim letom v Milano."