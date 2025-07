Potniško letalo se je za las izognilo britanskemu lovcu

Potniško letalo Boeing 737 z okoli 150 potniki na krovu je kmalu po vzletu prejelo opozorilo o drugem letalu v neposredni bližini, zaradi česar se je pilot odločil za drastičen manever in spremenil višino leta. Po podatkih portala FlightAware se je letalo v 36 sekundah spustilo za 91 metrov in se tako izognilo trčenju z drugim letalom.

Potnike na krovu je zajela panika. "Kričanje je bilo grozljivo, res smo mislili, da bomo strmoglavili," je za Fox News povedala potnica Caitlin Burdi.

Na letalu je bil tudi priljubljeni YouTuber Jimmy Dore, ki je o incidentu poročal na družbenih omrežjih. "Mene in številne druge potnike je vrglo s sedežev in z glavo smo udarili v strop," je zapisal Dore. Dva člana kabinskega osebja sta se poškodovala, potnike pa je pometalo s sedežev.

Po nekaterih informacijah naj bi bil Boeing 737 v bližini britanskega vojaškega obrambnega letala Hawker Hunter Mk. 58.

Na družbenem omrežju X je zaokrožil posnetek, na katerem se dobro vidi, kako letali letita drugo proti drugemu. Letalo Boeing 737 v nekem trenutku močno spremeni višino leta, britanski lovec pa ostro zavije v desno.

The good news is your 737 got an automated alert, your crew did what they were supposed to do and so your aircraft didn't get dangerously close to the other (a Hawker Hunter jet fighter registered to a defense contractor). pic.twitter.com/Ge7WwOifWu