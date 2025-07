Na poletu 56 družbe Delta Air Lines, ki je v sredo iz glavnega mesta zvezne države Utah letelo proti Amsterdamu, je bilo na krovu 275 potnikov in 13 članov posadke. Polet so preusmerili na letališče Minneapolis-St. Paul v Minnesoti in varno pristali malo pred 20. uro po lokalnem času. Polet je sicer opravljal Airbus A33-900, je še poročal abcnews.

"Polet DL56 družbe Delta, ki je letel iz Salt Lake Cityja v Amsterdam, je bil v sredo preusmerjen na mednarodno letališče Minneapolis-Saint Paul, potem ko je med potjo naletel na znatno turbulenco," so sporočili iz letalske družbe.

Gasilska enota in reševalci okrožja Minneapolis-St. Paul so poškodovanim na letali nudili prvo zdravniško pomoč, je sporočila Komisija za metropolitanska letališča. 25 poškodovanih potnikov na krovu so odpeljali v bolnišnico na oceno in oskrbo, so še sporočili iz letalske družbe.