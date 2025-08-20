Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

20. 8. 2025,
9.46

Sreda, 20. 8. 2025, 9.46

Pripravite se: Sloveniji se približuje huda nevihta s točo

Proti Sloveniji se premika supercelična nevihta, ki prinaša močne nalive s točo. Agencija za okolje je za Primorsko izdala oranžno opozorilo pred nevihtami. V drugem delu noči na četrtek in do četrtka dopoldne so na tem območju mogoče močnejše nevihte.

V zgodnjih jutranjih urah se je v okolici Benetk razvila močnejša supercelična nevihta, ki se počasi pomika proti slovenski obali. Radarska odbojnost nakazuje pojav velike toče in močnega naliva, pravijo na Arsu. 

Arso je za Primorsko izdal oranžno opozorilo pred nevihtami. V drugem delu noči na četrtek in do četrtka dopoldne so na tem območju možna močnejše nevihte.

Naraščali bodo hudourniški vodotoki in manjše reke

Ob nevihtah bodo danes v jugozahodni in južni Sloveniji predhodno narasli posamezni hudourniški vodotoki. Jutri pa bodo zaradi dolgotrajnejših nalivov posamezni hudourniški vodotoki in manjše reke naraščali več delih države. Možno je tudi razlivanje hudourniških vodotokov in manjših rek, opozarjajo na Arsu.

Na vzhodu bo ostalo suho

Posamezne plohe in nevihte se bodo začele pojavljati od zahoda, medtem ko bo vzhodnih krajih ostalo večinoma suho. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 sto 30 stopinj Celzija. 

Nekaj sonca šele v soboto

Oblačno vreme s padavinami se bo nadaljevalo tudi v četrtek. Možni bodo krajevni nalivi in vetrovni sunki. Popoldne bodo padavine ponekod prehodno ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj Celzija. 

V petek bo sprva pretežno oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo čez dan ponehale. Popoldne se bo začelo jasniti, napovedujejo na Arsu. V soboto se bomo prebudili v sveže in precej sončno jutro. Popoldne pa lahko v notranjosti države nastane tudi kakšna ploha. 

Novice Radarska slika padavin – aktualna vremenska slika za Slovenijo
