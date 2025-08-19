Kje bosta XRP (Ripple) in Cardano (ADA) čez pet let? Zakaj bi lahko žeton XYZ oba presegel še letos?

Ripple (XRP) in Cardano (ADA) sta dobro znana kovanca, vendar ostajajo vprašanja glede njune prihodnje moči. Nedavni premiki na trgu so pozornost preusmerili na novega tekmeca – žeton XYZ. Bi lahko ta novi projekt presegel tako XRP kot ADA še pred koncem leta? Naslednja analiza raziskuje premikajoče se trende in sveže napovedi za pozorne tržne opazovalce.

XRP (XRP)

XRP je v sedmih dneh zdrsnil za 6,55 odstotka in v enem mesecu za 12,80 odstotka, s čimer je izničil del šestmesečne rasti, ki še vedno znaša 16,25 odstotka. Žeton se trenutno giblje med 2,95 in 3,29, blizu desetdnevnega povprečja pri 2,98 in pod stodnevno linijo pri 3,09. Kratkoročni ton ostaja šibek, saj je ponudba močnejša od povpraševanja.

Momentum nakazuje utrujenost prodajalcev. RSI je pri 34,92, stohastični oscilator pri 23,44 – oba blizu območja preprodanosti. Odboj bi lahko dvignil ceno proti 3,49, približno osem odstotkov nad trenutno vrednostjo. Če bo ta meja prebojna, se lahko cena dvigne proti 3,84, kar pomeni približno 20 odstotkov rasti. MACD ostaja negativen pri –0,0344, zato bodo biki potrebovali svež obseg trgovanja za obrat trenda.

Če okrevanje ne uspe, pazite na podporo pri 2,80, približno deset odstotkov pod trenutnimi ravnmi. Preboj navzdol bi lahko povlekel XRP na 2,46, kar pomeni dodatni 18-odstotni padec. Trenutno se kovanec zdi omejen v razponu. Dnevno zaprtje nad stodnevnim povprečjem bi nakazovalo možnost rasti; padec pod 2,80 pa bi potrdil dodatno šibkost.

$XYZ odklenil status G.O.A.T., zgodnji vlagatelji pripravljeni na masovne donose

XYZVerse ($XYZ) je v nišo memecoinov prinesel povsem nov koncept, ki združuje navdušenje nad športom z dinamično energijo kripta. Projekt je zasnovan za strastne oboževalce nogometa, košarke, MMA in e-športa ter presega zgolj vlogo še enega žetona – gradi rastočo skupnost, ki temelji na strasti do igre.

S svojo drzno vizijo Greatest of All Time (G.O.A.T.) cilja XYZVerse višje kot povprečni memecoin. In ljudje to opažajo – nedavno si je projekt prislužil naziv najboljši novi meme projekt.

Kaj ločuje $XYZ od drugih? Ni kratkotrajen trend. Projekt ima jasno zastavljeno časovnico in predano skupnost, osredotočeno na dolgoročno rast.

Podprt s športno mentaliteto je žeton $XYZ postal ultimativni tekmec, pripravljen, da premaga konkurente. $XYZ je na poti proti zmagovalnemu odru, da postane simbol časti za tiste, ki živijo in dihajo šport ter kripto.

$XYZ že prinaša rezultate, še preden pride na trg

Predprodaja $XYZ je v teku in omogoča dostop do žetona po posebni ceni pred uvrstitvijo na borzo.

Začetna cena ob lansiranju: $0,0001

$0,0001 Trenutna cena: $0,005

$0,005 Naslednja stopnja: $0,01

$0,01 Končna cena predprodaje: $0,02

Po zaključku predprodaje bo žeton $XYZ uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze, ciljna cena ob uvrstitvi pa je 0,10 ameriškega dolarja. Če bo projekt zbral dovolj kapitala za podporo tej vrednosti, bi lahko zgodnji vlagatelji dosegli do tisočkratne donose glede na vstopno ceno.

Do zdaj je bilo vloženih več kot 15 milijonov dolarjev, kar kaže na močan tržni interes. Zavarovanje žetonov po nižji predprodajni ceni ponuja večjo možnost za visok donos ob lansiranju.

Povpraševanje po $XYZ hitro narašča in spodbuja hiter napredek predprodaje. Zgodnji kupci si zagotovijo najnižje cene in s tem maksimizirajo svoje potencialne donose.

Pridružite se predprodaji $XYZ zdaj in spremenite drobiž v milijone!

Cardano (ADA)

ADA je v tem tednu poskočil za 12,62 odstotka in v zadnjem mesecu za 10,42 odstotka, kar je kovanec potisnilo v razpon 0,81–1,07 ameriškega dolarja. Šestmesečni dobički znašajo 19,50 odstotka, kar kaže na stabilno rast kljub nedavnim popravkom. Kratkoročni trgovci spremljajo desetdnevno povprečje pri 0,91 dolarja, le malenkost pod stodnevno linijo pri 0,94 dolarja, kar kaže na ravnovesje med kupci in prodajalci.

Momentum daje mešane signale. Indeks relativne moči je blizu 36, stohastični oscilator pri 18 – oba blizu območja preprodanosti –, medtem ko MACD ostaja nekoliko pod ničlo. Ti kazalniki nakazujejo, da se prodajni pritisk morda zmanjšuje in prostor za odboj narašča. Prvi odpor nad ceno je pri 1,17 ameriškega dolarja; preboj bi lahko dvignil ADA proti naslednji meji pri 1,42 dolarja, kar je približno 35 odstotkov nad vrhom trenutnega razpona.

Če kupci ne bodo zadržali položaja, je najbližja podpora pri 0,66 dolarja, kar pomeni zdrs za približno 25 odstotkov od trenutnih ravni. Šibkejši scenarij bi lahko ADA potisnil celo proti 0,41 dolarja. Kljub temu pa svež tedenski skok in kazalniki preprodanosti nakazujejo, da je pot najmanjšega odpora trenutno navzgor proti 1,17 dolarja.

Dolgoročne napovedi za Cardano ostajajo bikovske – analitiki za leto 2025 ciljno vrednost postavljajo med 1,35–1,85 ameriškega dolarja z možnostjo dosega od štiri do deset dolarjev, ko se bo ekosistem razvil in se bo pospešila uporaba pametnih pogodb.

Zaključek

XRP in ADA imata potencial. XYZVerse, prvi "all-sport" memecoin, združuje navijaštvo in meme kulturo, zasleduje 20-tisočodstotno rast, krepi svojo skupnost in bi lahko med bikovskim trgom leta 2025 oba prehitel.

Naročnik oglasnega sporočila je XYZVerse.