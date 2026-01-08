Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
8. 1. 2026,
21.03

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
zaposlovanje ortopedija UKC Ljubljana

Četrtek, 8. 1. 2026, 21.03

3 minute

UKC ob odhodu ortopedov: Število zaposlenih zadnjih sedem let vsako leto raste

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
UKC Ljubljana | V UKC Ljubljana je preko 8600 zaposlenih, od tega je 1567 zdravnikov in zobozdravnikov, njihovo število pa zadnjih sedem let raste, so navedli. Lani je bilo tako v UKC Ljubljana 80 zdravnikov in zobozdravnikov več kot v letu 2021. | Foto UKC Ljubljana

V UKC Ljubljana je preko 8600 zaposlenih, od tega je 1567 zdravnikov in zobozdravnikov, njihovo število pa zadnjih sedem let raste, so navedli. Lani je bilo tako v UKC Ljubljana 80 zdravnikov in zobozdravnikov več kot v letu 2021.

Foto: UKC Ljubljana

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so ob informacijah o odhodih zdravnikov danes pojasnili, da število zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov zadnjih sedem let vsako leto raste. Ponovno so zagotovili, da nemoteno izvajajo vse programe in storitve, posamični odhodi pa ne morejo bistveno vplivati na izvajanje storitev.

"V zadnjih tednih žal opažamo, da se v javnosti poskuša ustvarjati občutek, da so zaradi posamičnih odhodov zdravnikov v UKC Ljubljana izredne razmere. To ne odraža dejanskega stanja, saj v UKC nemoteno izvajamo vse programe in storitve ter posamični odhodi ne morejo bistveno vplivati na izvajanje storitev," so zapisali v sporočilu za javnost.

Lani 80 zdravnikov in zobozdravnikov več kot v letu 2021

V UKC Ljubljana je preko 8600 zaposlenih, od tega je 1567 zdravnikov in zobozdravnikov, njihovo število pa zadnjih sedem let raste, so navedli. Lani je bilo tako v UKC Ljubljana 80 zdravnikov in zobozdravnikov več kot v letu 2021. Odhodi zdravnikov v letu 2025 ne odstopajo navzgor od števila odhodov v primerjavi s preteklimi leti in po pojasnilu UKC predstavljajo povsem običajno fluktuacijo.

V letu 2025 je iz UKC Ljubljana odšlo skupno 38 zdravnikov, od tega se jih je okoli 10 upokojilo, dva pa sta umrla. V odstotkih je število zdravnikov, ki so odšli, glede na vse zaposlene zdravnike predstavljalo le 2,4 odstotka. UKC Ljubljana ima tako med zdravniki bistveno nižjo fluktuacijo, kot je tista, ki se označuje za običajno in normalno fluktuacijo in znaša od pet do sedem odstotkov.

Odhod treh ortopedov obžalujejo

"Odhod treh ortopedov, ki v glavnem opravljajo artroskopske operacije, obžalujemo. Vendar pa delo poteka in bo potekalo nemoteno," so zatrdili v UKC Ljubljana. Na ortopedski kliniki je po njihovih navedbah zaposlenih 30 zdravnikov, od tega osem specializantov. Poleg ortopedske klinike ima UKC močno razvit oddelek na travmatologiji, kjer deluje 10 specialistov, ki prav tako opravljajo artroskopske operacije. V letu 2025 je opravil največ zdravstvenih storitev v svoji zgodovini, to je več kot v sicer rekordnem predkovidnem letu 2019, so še navedli.

Ob tem so še sporočili, da skladno s sklepom strokovnega sveta UKC Ljubljana ne sodeluje v oddajah, ki ne omogočajo argumentacije kompleksnih tem. Nocojšnja oddaja Tarča je namreč posvečena tudi odhodom zdravnikov iz javnih zdravstvenih zavodov, kjer pa predstavnik UKC Ljubljana ne bo sodeloval.

STA objavlja tabelo s podatki o številu zdravnikov in zobozdravnikov ter številu prihodov in odhodov specialistov in zdravnikov v obdobju 2021-2025.

Tabela UKC | Foto: STA Foto: STA

Valentina Prevolnik Rupel
Novice "Vsak se lahko svobodno odloči, kje bo delal, a žal mi je vsakega, ki gre iz javnega sektorja"
ortoped artros pregled koleno
Novice V ljubljanskem kliničnem centru ostali brez treh ortopedov
zaposlovanje ortopedija UKC Ljubljana
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.