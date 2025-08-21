ZDA poslale tri vojne ladje v bližino Venezuele

Ameriški predsednik Donald Trump je v bližino Venezuele napotil tri vojne ladje, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za nadaljevanje pritiska ZDA na venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, ki ga v Washingtonu obtožujejo trgovine z drogami in narkoterorizma. Venezuela je kot odgovor napovedala široko mobilizacijo oboroženih sil.

Neimenovani vir AFP je povedal, da je ameriška mornarica v smeri Venezuele napotila tri ladje. Po poročanju ameriških medijev bo Washington na območje poslal tudi štiri tisoč marincev.

ZDA predsednika z nafto bogate Venezuele od leta 2019 ne priznavajo kot legitimnega voditelja, v zadnjem času pa mu vse pogosteje očitajo vlogo v mednarodni trgovini s prepovedanimi drogami.

V začetku avgusta so ZDA povišale nagrado za vsakršne informacije o Maduru, ki bi privedle do njegove aretacije, na 50 milijonov dolarjev (43 milijonov evrov).

Bela hiša je v torek kot odgovor na vprašanje o možnostih ameriške vojaške intervencije v Venezueli izjavila, da bo Trump uporabil vsa sredstva, da bi ustavil promet in trgovino z drogami, še navaja AFP.

Leta 2020 je bil Maduro v zvezni obtožnici okrožja New York obtožen narkoterorizma, zarote, uvoza kokaina in posedovanja orožja. 62-letniku v ZDA grozi dosmrtna zaporna kazen.

Maduro je že v ponedeljek napovedal odgovor na "grožnje" ZDA in dejal, da bo po celotni Venezueli in v vodah okoli Latinske Amerike mobiliziral 4,5 milijona pripadnikov državne milice, ki je posebna veja oboroženih sil. Ob tem je zagotovil, da "noben imperij ne bo stopil na sveto zemljo Venezuele", še piše CNN.

Odnosi med državama so napeti vse od leta 1999, ko je oblast prevzel socialist Hugo Chavez. Na oblasti je vztrajal do smrti 14 let pozneje, ko ga je nasledil Maduro.