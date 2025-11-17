V Slovenijo in Hrvaško je prispel novi skin booster – omogoča sijaj in pomlajen izgled takoj po tretmaju

V Kaptol Boutique Cinema v Zagrebu je v ponedeljek potekala uradna predstavitev novega skin boosterja Anew Revigen, ki postavlja nove standarde v bioregenerativni estetiki.

V Zagrebu predstavili revolucionarni skin booster Anew Revigen

Foto: PONTUS PHARMA D.O.O.

Dogodek je pritegnil številne strokovnjake s področja estetske medicine, plastične kirurgije in dermatologije iz Hrvaške in Slovenije, ki so med prvimi spoznali inovativni tretma z vidnimi rezultati že po prvi uporabi.

Marko Koželj, dr. med, Pia Hrovat, dr. dent. med in Matija Ambrož, dr. med. Foto: PONTUS PHARMA D.O.O.

Dr. Nina Mićić Foto: PONTUS PHARMA D.O.O.

Predstavitev sta otvorila dr. Ognjen Čolaković, regionalni vodja estetske medicine v podjetju Pontus Pharma, ter direktor podjetja Igor Haralović. Podrobnosti o izdelku je predstavila dr. Nina Mićić, medicinska direktorica podjetja Anew.

Po uradnem delu se je dogajanje preselilo v Polikliniko Milojević, kjer je bil izveden praktični prikaz tretmaja. Strokovnjaki so lahko spremljali tehnike aplikacije in se prepričali, da Anew Revigen koži takoj povrne napetost, svežino in sijaj. Poleg obraza se je izkazal za učinkovitega tudi na vratu in rokah, kjer zmanjšuje drobne gube ter vrača polnost kože.

Bioregenerativna medicina v vzponu

Tretma temelji na principih bioregenerativne medicine, saj spodbuja naravne procese telesa in aktivira fibroblaste, kar zagotavlja dolgotrajno pomlajevanje in globinsko revitalizacijo. Za optimalen učinek je priporočljivo aplikacijo ponoviti po enem mesecu.

Bioregenerativna medicina, ki temelji na obnovi lastnih celic, postaja eden ključnih trendov v estetski industriji. Po napovedih strokovnjakov naj bi globalni trg regenerativne estetike do leta 2030 presegel 35 milijard dolarjev, saj vse več ljudi išče naravne tretmaje z dolgotrajnimi rezultati.

Foto: PONTUS PHARMA D.O.O.

Personalizacija kot ključni trend

V skladu z globalnimi smernicami, ki poudarjajo kombinirane pristope v estetski medicini, Anew Revigen omogoča visoko stopnjo prilagoditve posameznim potrebam pacientov. To strokovnjakom odpira nove možnosti za personalizirano terapijo.

Tretma bo od novembra na voljo v priznanih estetskih in dermatoloških poliklinikah ter ordinacijah po Sloveniji in Hrvaški.

Za dodatne informacije se lahko obrnete na distributerja Pontus Pharma preko e-pošte info@pontus-pharma.com ali na Instagram profilu @pontus_aesthetics_lab.

Naročnik oglasnega sporočila je PONTUS PHARMA D.O.O.