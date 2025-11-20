V času, ko se ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sooča z najhujšo notranjepolitično krizo od začetka vojne v Ukrajini, nanj na družbenih omrežjih dodatno pritiskajo ruski propagandisti z reciklažo trditev iz leta 2022. V zadnjih dneh se je namreč razširil videoposnetek z navedbami, da je Zelenski na skrivaj tudi državljan Rusije.

Ruska oziroma proruska propaganda je že v mesecih po začetku vojne v Ukrajini leta 2022 po družbenih omrežjih razširjala trditev, da ima ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski tudi ruski potni list in da to prikriva. Ker se je izkazalo, da delijo fotografijo slabega ponaredka, ki ga lahko vsak ustvari s spletnimi generatorji, se obtožbe, da ukrajinski predsednik prikriva svoje rusko državljanstvo, niso prijele.

Domnevni ruski potni list Volodimirja Zelenskega iz leta 2001, ki se je po družbenih omrežjih širil kmalu po začetku vojne v Ukrajini. Foto: Posnetek zaslona

Ponovno so poskusili pred nekaj dnevi, ko so določeni profili na platformi X in kanali na družbenem omrežju Telegram začeli širiti videoposnetek z navedbami, da je mednarodna hekerska združba Anonymous odkrila ruski potni list Volodimirja Zelenskega, ob tem pa še podatek, da je Zelenski lastnik dva milijona evrov vrednega luksuznega stanovanja v samem središču Moskve:

Videoposnetek je nosil vodni žig medija The New Voice of Ukraine (Novi glas Ukrajine), kjer pa so povedali, da ni nastal v njihovi produkciji in da ne vedo, od kod izvira.

To ni nič novega: ruski propagandni stroj videoposnetkom, ki jih ustvarja sam, neredko dodaja oznake zahodnih medijskih hiš, saj občinstvo s tem lažje prepriča, da poslušajo navedbe zaupanja vrednih virov. To so, denimo, storili leta 2024 ob razširjanju trditve, da naj bi Ukrajina odstavljenemu generalu Valeriju Zalužnemu plačala kar 49 milijonov evrov, da je sprejel diplomatsko službo v Veliki Britaniji. Videoposnetku so takrat dodali vodni žig medijske hiše BBC, kot vir informacije pa navedli preiskovalni portal Bellingcat. Njegov ustanovitelj je pod objavo na X sam opozoril (vir), da gre za lažen videoposnetek in da Bellingcat nikoli ni preiskoval česa takega. Da je nekdo ponaredil prispevek BBC, so za tiskovno agencijo Reuters opozorili tudi v britanski medijski hiši.

Na leta 2015 izdanem potnem listu je fotografija, ki takrat še ni obstajala

Kot so opozorili v Centru za boj proti digitalnim dezinformacijam, je ruski potni list Volodimirja Zelenskega, ki naj bi bil na Krimu izdan leta 2015, več kot očitno lažen, v prvi vrsti zato, ker je na njem fotografija Zelenskega, ki je nastala šele po maju 2019, ko je postal predsednik Ukrajine.

The photo used in the fake was taken during his presidency and could not have been part of a document from 2015. — Center for Countering Disinformation (@CforCD) November 17, 2025

"Namen te poneverbe je diskreditirati vodstvo Ukrajine in med mednarodnimi partnerji zasejati nezaupanje do Ukrajine. Takšni ponaredki so običajno orodje ruskih informacijskih in psiholoških operacij," so opozorili na družbenem omrežju X.

Čas za propagandne kampanje, usmerjene v razbijanje integritete in ugleda Volodimirja Zelenskega, ne bi mogel biti boljši, saj se ukrajinski predsednik zaradi korupcijske afere, povezane s podjetjem Energoatom, v katero naj bi bili vpleteni tudi njegovi tesni (politični) zavezniki in prijatelji, trenutno sooča z daleč največjo notranjo krizo od začetka vojne v Ukrajini. Foto: Reuters

Je v ozadju trditev zloglasna ruska propagandna skupina?

Na spletu sicer ni mogoče najti nobenih dokumentov, ki naj bi jih objavila mednarodna hekerska skupina Anonymous in s tem razkrila domnevni ruski potni list Volodimirja Zelenskega. Ta trditev obstaja izključno v videoposnetku, ki ga delijo različni profili na družbenih omrežjih.

Ameriški strokovnjak za forenziko Darren Linvill medtem ugiba, da je v ozadju navedb najverjetneje ruska propagandna skupina, znana kot Storm-1516.

Skupina Storm-1516 je med uporabnike družbenih omrežij v preteklih letih najpogosteje poskusila zasejati dvome glede zahodne vojaške pomoči Ukrajini, širili pa so tudi lažne informacije o Kamali Harris, ki je lani na predsedniških volitvah v ZDA nato izgubila proti Donaldu Trumpu. Foto: Shutterstock

Linvill jo je s skupino strokovnjakov za forenziko na univerzi Clemson v ameriški zvezni državi Južni Karolini razkrinkal pred dvema letoma.

Storm-1516 prek profilov na družbenih omrežjih, med katerimi prednjači X, nekdanji Twitter, širi stališča in (dez)informacije, ki se brez izjeme skladajo z nacionalnimi interesi Rusije oziroma te podpirajo. Med uporabnike družbenih omrežij so v preteklih letih najpogosteje poskusili zasejati dvome glede zahodne vojaške pomoči Ukrajini, širili pa so tudi lažne informacije o Kamali Harris, ki je lani na predsedniških volitvah v ZDA nato izgubila proti Donaldu Trumpu.

Zelenskemu zelo radi očitajo lastništvo luksuznih nepremičnin in premičnin

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil skupaj s svojo družino od začetka vojne v Ukrajini že večkrat tarča dezinformacijskih kampanj, ki so ga obtoževale nakupovanja luksuznih nepremičnin in premičnin ter bogatega nagrajevanja podanikov.

V začetku junija 2024 so proruski kanali na družbenih omrežjih začeli širiti novico, da je ukrajinski predsednik prek podjetja v davčni oazi Belize, s katerim je povezan Zelenski (to drži, vir), kupil luksuzno letovišče na Cipru z imenom Vuni Palace. Izkazalo se je (vir), da je bil edini dokaz za to trditev lažna spletna stran letovišča, ki sicer res obstaja, ustvarjena pa je bila le dva dneva pred objavo novice v turškem mediju. Lažna spletna stran je lastništvo letovišča pripisala podjetju, s katerim je povezan Zelenski, medtem ko na resnični spletni strani letovišča te navedbe ni bilo.

Na širitev lažne novice po družbenih omrežjih, prebila se je celo do Slovenije, kjer so ji uporabniki dodali trditev, da je žena Zelenskega med vojno kupila vilo in letovišče v Sočiju, kraju v Rusiji, se je odzval celo predsednik Cipra in informacijo, da naj bi ukrajinski predsednik na Cipru kupoval nepremičnine, označil za neresnično. Foto: Posnetek zaslona

Isti mesec se je po vseh kanalih kot vihar razširila tudi vest, da naj bi žena ukrajinskega predsednika med nedavnim obiskom Francije kupila superšportni avtomobil bugatti tourbillon in zanj odštela več kot štiri milijone evrov. Edini vir te informacije je bila spletna stran, ki je bila ustvarjena šele 22. junija 2024, in sicer na tako rekoč isti dan, ko je bila objavljena novica o pregrešno dragem nakupu Olene Zelenske, opirala pa se na videoposnetek neobstoječega človeka, ki je bil ustvarjen z umetno inteligenco, in lažen račun, ki naj bi bil izdan ob nakupu avtomobila.

Na slovenskem Facebooku so ženi ukrajinskega predsednika nekateri celo želeli, da z domnevnim novim avtomobilom doživi nesrečo. Foto: Posnetek zaslona

Leta 2023 se je medtem začela širiti trditev, da je Zelenski kupil dve luksuzni jahti in zanju odštel več kot 70 milijonov evrov. Preiskava AP je nato pokazala, da sta bili obe jahti v času, ko so podporniki Rusije oziroma nasprotniki ukrajinskega predsednika njuno lastništvo pripisovali Zelenskemu, še vedno na prodaj, kar sta za AP potrdili podjetji, ki sta ju prodajali (vir). V ozadju te dezinformacijske kampanje naj bi bila prav propagandna skupina Storm-1516.

Celo že en dan pred rusko invazijo Ukrajine februarja 2022 pa se je po družbenih omrežjih, predvsem TikToku in nekdanjem Twitterju, začela širiti trditev, da je Zelenski na Floridi kupil vilo za več kot 30 milijonov evrov in da ima skoraj deset milijonov evrov mesečnih dohodkov, še nekje pa ima skrito več kot milijardo evrov premoženja (vir). Ta trditev je bila kasneje, med potekom vojne v Ukrajini, večkrat reciklirana z različnimi vsotami in nepremičninami.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je bil skupaj s svojo družino (na fotografijo z ženo Oleno Zelensko) od začetka vojne v Ukrajini že večkrat tarča dezinformacijskih kampanj, ki so ga obtoževale nakupovanja luksuznih nepremičnin in premičnin ter bogatega nagrajevanja podanikov. Foto: Guliverimage

Eden od glavnih temeljev teh trditev ter pomembno "strelivo" za njegove kritike in politične nasprotnike je bilo sicer resnično razkritje (vir) izpred nekaj manj kot treh let, da ima Zelenski skupaj z ženo in poslovnimi partnerji lastniške deleže v nekaterih podjetjih v davčnih oazah, česar ni javno razkril, preden je postal predsednik Ukrajine. Nikjer sicer ni bilo omenjeno bajno premoženje, ki mu ga pripisujejo podporniki Rusije.