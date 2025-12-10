18-letna slovenska pianistka, ki blesti na največjih evropskih tekmovanjih

Klea Testaniere je ena tistih mladih umetnic, ki glasbo doživlja zelo intimno in iskreno. "Klavir je moj jezik," pove in ta misel najbolje opiše 18-letno pianistko, ki danes sodi med najobetavnejše mlade glasbenice v Sloveniji. S svojim izjemnim občutkom, tehnično dovršenostjo in zrelostjo, ki presega njena leta, se je uvrstila med finaliste projekta Mladi upi 2025 Zavarovalnice Triglav.

Klea Testaniere se je klavirja prvič dotaknila kot petletnica, ko je pri sorodnikih prvič sedla za instrument in odigrala prve melodije. Že leto pozneje se je vpisala v glasbeno šolo v Šentjurju, danes pa svojo pot nadaljuje na Umetniški gimnaziji v Celju pod mentorstvom priznane pianistke Jelene Dukić Segečić.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Njena profesorica jo opiše z besedami, ki razkrivajo, kako izstopajoč je njen talent: "Klea ima neverjetno tehnično razvitost, izjemno muzikalnost in zrelost, ki jo srečamo le pri glasbenikih mnogo starejših generacij. Njena interpretacija poslušalca vedno prevzame."

Njeni mednarodni in domači dosežki jo že pri 18 letih postavljajo med vrhunske mlade pianistke svoje generacije. Leta 2025 je na državnem tekmovanju TEMSIG prepričljivo osvojila prvo nagrado, obenem pa prejela še posebno nagrado za najboljšo interpretacijo obvezne skladbe – priznanje, ki ga prejmejo le redki. Že leto prej je zmagala na mednarodnem tekmovanju Tartini, uspeh pa nadaljevala tudi na odru tekmovanja Città di Palmanova, kjer je osvojila prvo mesto tako v solo kategoriji kot v zasedbi tria. Posebej izstopa tudi absolutna prva nagrada na Ars Nova Music Competition – Premio Paolo Spincich v Trstu, kjer je s svojim AERIS triom dosegla vseh 100 točk žirije. V zbirko najodmevnejših dosežkov sodi tudi prvo mesto na 4th International Celeia Competition, ki dodatno potrjuje njen izjemni potencial in rastočo mednarodno prepoznavnost.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Poleg solističnih nastopov je izjemno dejavna tudi v komorni glasbi — kot članica dua in tria AERIS redno nastopa doma in v tujini, njen komorni izraz pa žirije opisujejo kot uigran, občuten in interpretativno izjemno zrel.

Njena profesorica Jelena Dukić Segečić poudarja: "Klea izstopa po izjemni tehnični razvitosti in glasbeni zrelosti, ki prekaša večino njenih vrstnikov." Opiše jo kot pianistko z redko kombinacijo globoke čustvene izraznosti, izostrenega razumevanja klasičnega repertoarja ter naravne sposobnosti povezovanja z občinstvom. Prav njena interpretativna občutljivost in umetniška zrelost sta tisti lastnosti, ki poslušalce vedno znova prevzameta in jo postavljata med najobetavnejše mlade pianistke svoje generacije.

Klea Testaniere se zaveda, da uspeh v glasbi ne pride čez noč. "Uspeh v glasbi ni samoumeven — zahteva disciplino, vztrajnost in ljubezen do tega, kar počneš," zapiše v motivacijskem pismu. Njen vsakdan je razpet med vaje klavirja, pouk, nastope in dodatne glasbene projekte. Ustvarja tudi v drugih žanrih, kot so worship, pop in jazz. Ta širina ji daje dodatno ustvarjalnost in čustveno globino, ki jo je opaziti v njenem igranju.

Foto: Mateja Jordović Potočnik

Sredstva projekta Mladi upi 2025 bi za mlado glasbenico pomenila dostop do izobraževalnih priložnosti, ki jih brez podpore težko uresniči. Omogočila bi ji udeležbo na pomembnih mojstrskih tečajih pri vrhunskih profesorjih ter sodelovanje na priznanem poletnem programu Makarska Summer School, kjer mladi glasbeniki pridobijo dragocena znanja in umetniške usmeritve. Finančna pomoč bi ji omogočila tudi nakup prenosnega klavirja, saj je njen trenutni instrument stacionaren, ona pa za napredek nujno potrebuje možnost vadbe tudi v večernih in zgodnjih jutranjih urah. Poleg tega bi lahko lažje pripravila in izvedla avdicije, med drugim tudi za Akademijo v Lihtenštajnu, ter si zagotovila več komornih vaj, korepeticij in nastopov, ki so ključni za razvoj mlade pianistke na poti v profesionalni svet.

"Mojstrski tečaji bi mi omogočili poglobljeno delo z najboljšimi profesorji, nakup novega instrumenta pa vajo takrat, ko jo res potrebujem. To je nujno za moj napredek." Klea Testaniere želi svojo pot nadaljevati profesionalno: igrati na velikih odrih, poučevati, sodelovati z glasbeniki, ustvarjati lastne programe, nastopati kot solistka in komorna glasbenica. To ni sanjarjenje, temveč premišljena vizija, ki jo potrjujejo njena dosedanja predanost, delo in mednarodni uspehi.

Zavod Vse bo v redu, ki deluje pod okriljem Zavarovalnice Triglav, že 13. leto zapored s projektom Mladi upi podpira nadarjene mlade posameznike in posameznice na njihovi poti do vrhunskih dosežkov. S pomočjo razpisov, ki potekajo vse od leta 2013, je bilo doslej finančno podprtih že 155 mladih talentov s področij športa, umetnosti, znanosti in parašporta. Podpora jim je omogočila, da je bila njihova pot do visoko zastavljenih ciljev nekoliko lažja in bolj usmerjena. Projekt ni namenjen le razvoju potencialov, temveč tudi spodbudi širše javnosti, da prepozna pomen vlaganja v mlade.

Glasovanje za Mladega upa po izboru javnosti poteka od 10. 12. 2025 ob 16.00 do 21. 12. 2025 do 16.00.